صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی ایران گفت: امروز (دوشنبه، ۱۰ آذر) با ورود سامانه بارشی به شمال‌غرب کشور، در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و برخی نقاط استان‌های کردستان، کرمانشاه، همدان و مرکزی ابرناکی، رگبار پراکنده و وزش باد شدید موقتی رخ خواهد داد.

وی افزود: همچنین دامنه‌های جنوبی البرز شامل زنجان، قزوین، البرز و تهران نیز تحت تأثیر این شرایط قرار می‌گیرند. افزایش محسوس سرعت باد در این روز باعث کاهش غلظت آلاینده‌ها در شمال‌غرب و غرب کشور و از اواخر وقت در قزوین، البرز، تهران و اصفهان خواهد شد.

ضیائیان یادآور شد: فردا (سه‌شنبه، ۱۱ آذر) در ارتفاعات زاگرس مرکزی در جنوب‌غرب و غرب کشور و همچنین در غرب اصفهان، شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل افزایش ابر، وزش باد، رگبار، رعدوبرق و بارش برف پیش‌بینی شده است. از بعدازظهر سه‌شنبه نیز با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل خزر، در گیلان و شرق اردبیل ابرناکی، کاهش دما، وزش باد و آغاز بارش رخ خواهد داد.

وی تصریح کرد: روز چهارشنبه (۱۲ آذر) در شرق اردبیل، گیلان، مازندران، مناطقی از گلستان و خراسان شمالی رگبار، رعدوبرق، وزش باد و کاهش نسبی دما مشاهده می‌شود. در ارتفاعات البرز بارش باران و برف انتظار می‌رود. همچنین در مناطقی از شرق لرستان، ارتفاعات شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری، شمال فارس، اصفهان، یزد، خراسان جنوبی و خراسان رضوی ابرناکی، وزش باد و رگبار پراکنده باران پیش‌بینی شده است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی ادامه داد: روز پنجشنبه (۱۳ آذر) بارندگی در سواحل شمالی ادامه می‌یابد و در خراسان شمالی، خراسان رضوی و ارتفاعات خراسان جنوبی نیز ابرناکی، رگبار پراکنده و وزش باد رخ می‌دهد و این موج بارشی اوایل شب پنجشنبه از شمال‌شرق کشور خارج خواهد شد.

ضیائیان در پایان با اشاره به وضعیت هوای پایتخت خاطرنشان کرد: آسمان تهران امروز (۱۰ آذر) صاف تا کمی ابری و غبارآلود است و از بعدازظهر افزایش ابر و گاهی وزش باد با حداقل دمای ۷ و حداکثر دمای ۱۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.