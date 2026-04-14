حذف آخرین بازمانده فوتبال ایران/ یک ژاپنی اشتباه بیرانوند را تکمیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور و شباب الاهلی امارات از ساعت ۱۸:۱۵ امروز سه‌شنبه در مرحله یک هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا در جده عربستان به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی با پیروزی ۳ بر صفر نماینده امارات همراه بود. یوری سزار (۶۸ - پنالتی) و سعید عزت‌اللهی(۸۰) و لیما (۸+۹۰) برای شباب الاهلی گلزنی کردند.

ترکیب تراکتور:

علیرضا بیرانوند، محمد نادری، شجاع خلیل‌زاده، الکس سدلار(۵۶- فرشاد فرجی)، دانیال اسماعیلی‌فر، اودیل خامربکوف، تیبور هلیلوویج، مهدی ترابی، مهدی هاشم‌نژاد، امیرحسین حسین‌زاده، دوماگوی دروژدک(۵۶- مارکو یوهانسون).

ترکیب شباب الاهلی:

حامد عبدالله، بوغدان پلانیچ، ویکتور رنان (کاپیتان)، ریکلمه، کائونان سانتوس، سعید عزت اللهی(۸۰- مرصاد سیفی)، برنو کاسکاردو، عادل الامیری، گیلرمه، یوری سزار(۸۰- مارسلو) سردار آزمون(۷۱ - لیما)

شروع خوب شباب و پایان خوش تراکتور در نیمه اول

سوت آغاز مسابقه توسط داور ژاپنی با حملات پردامنه شباب الاهلی که در این دیدار سفید پوشیده بود، همراه بود. آنها در دقیقه ۲ روی شوت فنی سانتوس نخستین خطر را روی دروازه بیرانوند ایجاد کردند اما سنگربان تیم ملی ایران توانست آن را مهار کند و با کنترل بازی کمک کرد تا این تیم رفته رفته پس از ۴۰ روز دوری از مسابقات آماده بازی شود.

تراکتور سعی داشت با استفاده از بازی با پای مطمئن بیرانوند با خط دفاعی فرصت و فضای لازم را برای خلق موقعیت فراهم کنند. اتفاقی که کمک کرد تراکتور از فشار فزاینده شباب الاهلی خارج شود اما باز هم شاگردان پائولو سوزا بودند که روی ضربه ایستگاهی صاحب موقعیت شدند. با این حال ضربه فتی یوری سزار را بیرانوند به سختی در دو مرحله گرفت.

پس از این صحنه تراکتور توانست بازی نسبتا بهتری از خود ارائه دهد. آنها در ۱۵ دقیقه باقی‌مانده از نیمه اول سعی داشتندروی سرعت مهدی ترابی و دروژدک خلق موقعیت کنند. تاکتیکی که دو بار منجر به قرار گرفتن امیرحسین حسین‌زاده در موقعیت گل شد اما دفاع جانانه الاهلی باعث شد تا نیمه نخست بدون گل به پایان برسد.

اشتباه از بازیکن تیم ملی برای پایان یک رویا



شباب الاهلی با شروع نیمه دوم باز هم نبض بازی را در اختیار گرفت اما تراکتور سعی داشت بازی رو به جلویی را انجام دهد تا با استفاده از سرعت وینگرهایش بتواند مدافعان شباب الاهلی را دچار مشکل کند اما بازی هوشمندانه نماینده امارات مانع از تحقق این امر شد تا این بار سردار آزمون با فرار فوق العاده اش در موقعیت تک به تک با بیرانوند قرار بگیرد و تصمیم به دریبل دروازه بان تراکتور بگیرد اما بیرانوند خطا کرد تا جلوی حرکت سردار را بگیرد اما داور ژاپنی با نشان دادن کارت قرمز مستقیم، آب سردی بر پیکر تراکتور ریخت تا این تیم یک یار کمتر داشته باشد.

همین اخراج کافی بود تا شباب الاهلی تهاجم همه جانبه ای روی دروازه تراکتور بیاورد اما نماینده فوتبال ایران به خوبی توانست دفاع کند.

با این حال خطای ناخواسته شجاع خلیل زاده توسط VAR مورد بازبینی داور قرار گرفت تا این بار اشتباه داور ژاپنی باعث شد شباب الاهلی صاحب پنالتی شود. یوری سزار نیز توانست بر خلاف جهت یوهانسون که حای بیرانوند در چارچوب دروازه تراکتور قرار گرفت ضربه اش را زد تا اینگونه زنده کل نخست بازی باشد.

تراکتور سعی داشت با وجود ۱۰ نفره بودن و تعویض هایی که ربیعی انجام داد ورق را برگرداند اما نماینده امارات کاملا برنامه ریزی شده توانست بازیزرا مدیریت کند تا این بار سعید عزت الهی هافبک تیم ملی ایران که پیراهن شباب الاهلی را بر تن داشت بتواند در دقیقه ۸۰ گل دوم بازی و شباب الاهلی را به ثمر برساند.

نماینده امارات در دقایق پایانی بازی نیز موقعیت گل دیگری داشت اما شوت سانتوس به تیر دروازه خورد . با آیت حال شباب الاهلی در وقت های قگاضافه توسط لیما گل سوم را زد و بازی را برد.

شباب الاهلی با این نتیجه راهی مرحله بعدی لیگ نخبگان آسیا شد تا مقابل بوریرام یونایتد تایلند بازی کند.