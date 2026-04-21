تاکید تاج به برگزاری لیگ برتر بعد از جام جهانی/ برنامه تیم ملی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه ستاد جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، به منظور بررسی آخرین وضعیت تیم ملی، ظهر امروز (سه شنبه یکم اردیبهشت ماه) به ریاست وزیر ورزش و جوانان و با حضور معاونین این وزارتخانه، مسئولان فدراسیون فوتبال، اعضای کادر فنی، نماینده‌های وزارت خانه‌های امور خارجه، ارشاد، میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان صدا و سیما و شهرداری برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال گزارشی از برنامه‌های تیم ملی ارائه کرد و دلایل برگزار نشدن رقابت‌های لیگ برتر را توضیح داد.

او با بیان این که فدراسیون فوتبال در صدد بود تا مسابقات لیگ را برگزار کند، گفت: فدراسیون فوتبال به جد دنبال این بود که لیگ به صورت مجتمع در تهران و کرمان برگزار شود اما بنا به دلایلی این امر میسر نشد. اول این که هتل‌ها ظرفیت لازم را نداشتند و در اختیار خانواده های آسیب دیده جنگ بود. مورد دیگر هم مخالفت خود باشگاه‌ها بود که در نامه‌ای به سازمان لیگ اعلام کردند در شرایط کنونی کشور امکان برگزاری لیگ را ندارند.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: بر این اساس آن طور که سازمان لیگ برنامه‌ریزی کرده، مقرر شده که رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور بعد از اتمام بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شود.

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: نظر ما این است تمرینات باشگاهها در این شرایط ادامه داشته باشد و پس از پایان جام جهانی، لیگ دنبال می‌شود.

وی در ادامه وضعیت تیم ملی فوتبال را مثبت ارزیابی کرد و گفت: از نظر من تیم ملی شرایط خوبی دارد. توانستیم از تمام فیفادی‌ها استفاده کنیم. بعضی از کشورها که متاثر از جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی علیه ایران بودند، فیفا دی آخر را برگزار نکردند اما ما بدون پرواز و علی رغم همه مشکلات توانستیم فیفا دی آخر را به جای اردن در ترکیه برگزار کردیم. بردن کوله پشتی و عکس‌های شهدای مدرسه میناب، شاید اصلی ترین کار ما در این سفر بود که بازتاب گسترده‌ای در دنیا داشت.

تاج همچنین در خصوص تقویم برنامه تیم ملی در روزهای منتهی به جام جهانی و الزامات این تیم یادآور شد: تمرینات تیم ملی تا ۱۶ اردیبهشت در تهران ادامه دارد و بعد از چهار روز استراحت، تیم به ترکیه می‌رود. چهار، پنج بازی تدارکاتی در ترکیه و یکی هم در آمریکا پیش بینی شده است. از نظر مالی اما نیازمند ارقامی هستیم. هر چند که دنبال راهکاری هستیم تا پول‌هایی که دست فیفا داریم، بگیریم. امیدواریم در جام جهانی تیمی را به دنیا معرفی کنیم که در حال جنگ و دفاع از کشورش است. اساس کار ما پهلوانی است نه قهرمانی.