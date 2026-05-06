به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که حدود ۳۶ روز تا آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ باقی مانده، هنوز حضور تیم ملی فوتبال کشورمان در این مسابقات به‌صورت رسمی نهایی نشده و در این خصوص اظهارات ضد و نقیضی مطرح می‌شود.

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران نیز شامگاه سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت در حاشیه تجمعات مردمی تأکید کرد که فیفا باید تضمین دهد در جریان سفر کاروان تیم ملی به آمریکا، از سوی مسئولان این کشور به نیروهای مسلح ایران بی‌احترامی نشود.

خبرگزاری رویترز ضمن بازتاب صحبت های تاج نوشت: مهدی تاج گفته است فیفا باید تضمین دهد در صورت سفر تیم ملی به آمریکا برای جام جهانی، به نیروهای ما و سایر نمادهای نظام ایران توهینی صورت نگیرد.

او تأکید کرده است: برای این سفر نیاز به تضمین داریم که هیچ‌کس حق توهین به نمادهای نظام ما، به‌ویژه نیروهای نظامی را نداشته باشد.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل