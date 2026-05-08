خبرگزاری مهر، گروه استان ها، زهرا ژرفی مهر: هفته جهانی صلیب سرخ و هلال‌احمر، فرصت ارزشمندی برای مرور نقش‌آفرینی مجموعه‌هایی است که در قلب بحران‌ها می‌ایستند و با جان‌فشانی و احساس مسئولیت، برای حفظ جان انسان‌ها تلاش می‌کنند؛ جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز امدادی کشور، طی سال‌های اخیر در حوادث گسترده، جنگ‌ها و شرایط اضطراری نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرده است.

در همین چارچوب، صابر جودی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان با تشریح آخرین وضعیت آمادگی عملیاتی، برنامه‌های تخصصی، ساختارهای پشتیبانی، طرح‌های ویژه بحران و جنگ رمضان، اظهار داشت: این مجموعه با انبارهای آماده، ناوگان تقویت‌شده، آموزش‌های فراگیر و شبکه عظیم جوانان و داوطلبان، در سطحی کم‌نظیر از آمادگی قرار دارد.

از سوی دیگر، روایت میدانی یاشار شادپور مسئول واحد آنست هلال‌احمر استان، تصویر واقعی‌تری از سختی‌ها، چالش‌ها و الزامات عملیات امداد و نجات در حادثه‌های بزرگ ارائه می‌دهد؛ از زلزله ارسباران تا عملیات‌های گسترده جست‌وجو و امداد هوایی، حضور بخش تخصصی آنست در این گزارش، بعد میدانی و انسانی اقدامات هلال‌احمر را تکمیل می‌کند.

برنامه‌های هفته جهانی هلال‌احمر در آذربایجان‌شرقی

صابر جودی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تبریک هفته جهانی صلیب سرخ و هلال‌احمر گفت: از جمله برنامه های امسال، سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه و حضور گسترده اعضا در این مراسم است.

وی افزود: ایستگاه‌های سلامت، عضوگیری، مشارکت مردمی و خدمات آموزشی نیز در تبریز و شهرستان‌ها اجرا شد.

وی ادامه داد: کاروان سلامت به مدت دو روز در منطقه کم‌برخوردار حیدرآباد (پاسداران) تبریز مستقر خواهد شد و خدمات دارویی، درمانی، دندانپزشکی و داروخانه سیار ارائه می‌دهد؛ کاروان‌های مشابه نیز در شهرستان‌ها برگزار می‌شود.

جودی از رژه خودرویی، نمایشگاه توانمندی‌ها، تجلیل از خیرین، حضور گسترده در تجمعات شبانه مردمی، مشارکت در پویش «جبهه مردمی ایران ما»، حضور پرشور در مراکز انتقال خون و اجرای دوره‌های توان‌افزایی و صعودهای سراسری خبر داد و افزود: دیدار با خانواده شهدا به‌ویژه شهدای جنگ رمضان در قالب طرح نیابت، از برنامه‌های اصلی ماست.

طرح چهارمنطقه‌ای تبریز برای بحران‌ها و جنگ‌ها

مدیرعامل هلال‌احمر استان با اشاره به حادثه‌خیز بودن منطقه گفت: ایران یکی از ۱۰ کشور پرمخاطره جهان است و استان ما نیز به دلیل وجود گسل شمال تبریز، مستعد حوادث گوناگون است. اما با تقویت ناوگان امدادی طی دو سال گذشته، وضعیت عملیاتی و لجستیکی استان نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است.

وی افزود: با حمایت‌های ریاست جمعیت، ناوگان سبک و خودرویی ما تقویت شده و انبارهای استان از نظر اقلام زیستی، چادر و بسته‌های ۷۲ ساعته در وضعیت بسیار مطلوب قرار دارد.

جودی با اشاره به تجربه جنگ اخیر توضیح داد: با توجه به تجربه جنگ‌های گذشته و احتمال بحران های پیش رو، طرح عملیاتی ویژه جنگ تدوین کرده‌ایم. تبریز به چهار منطقه عملیاتی تقسیم شده و برای هر منطقه چند شهرستان معین تعیین شده است تا در صورت گستردگی بحران، تیم‌ها به‌سرعت در محل مستقر شوند.

آموزش همگانی و سامانه خادم

جودی با اشاره به گستره فعالیت جوانان گفت: در معاونت جوانان بیش از ۱۳۰ هزار عضو ثبت شده داریم؛ از کوچک تا بزرگ، این نیروها در قالب کانون‌های دانش‌آموزی (دادرس)، دانشجویی، روستایی، طلاب و محلات فعال‌اند.

وی ادامه داد: تیم‌های سحر، سفیران حمایت‌های روانی در جنگ رمضان نقش مهمی داشتند و به افراد آسیب‌دیده خدمات روانی ارائه کردند.

در بخش داوطلبان نیز وی توضیح داد: بیش از ۴۲ هزار داوطلب در سامانه هلال من ثبت‌نام کرده‌اند. این افراد در توزیع بسته‌های معیشتی، کاروان‌های سلامت و خانه‌های هلال نقش کلیدی دارند. امسال نیز حدود ۲۱ میلیارد تومان برای کمک‌های حمایتی و درمانی بیماران کم‌برخوردار اختصاص دادیم.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر افزود: طبق قانون مدیریت بحران، آموزش عمومی یکی از رسالت‌های اصلی هلال‌احمر است. در جنگ رمضان، تیم‌های آموزشی ما شب‌ها در مساجد و تجمعات حضور داشتند و آموزش‌های چهره‌به‌چهره ارائه کردند. مردم همچنین می‌توانند از طریق سامانه خادم، دوره‌های مجازی رایگان بگذرانند و گواهی دریافت کنند.

خدمات درمانی شبانه‌روزی؛ آمادگی پایگاه‌ها در جنگ رمضان

وی با اشاره به فعالیت مستمر حوزه درمان گفت: داروخانه استاد شهریار حتی در زمان جنگ، نوروز و حتی ایام انبارگردانی یک دقیقه هم تعطیل نشد. بیماران خاص و صعب‌العلاج بخش زیادی از نیازهای دارویی خود را از این مرکز تأمین می‌کنند.

وی افزود: دندانپزشکی هلال‌احمر ۲۴ ساعته فعال بود و فیزیوتراپی حتی در ۱۳ فروردین به‌صورت شیفتی خدمت ارائه کرد. مراکز درمانی تخصصی ما نیز شبانه‌روزی در خدمت مردم بودند.

جودی تصریح کرد: در زمان جنگ، ۳۱ پایگاه ثابت و ۹ پایگاه فصلی به همراه ۲۶ شعبه و دفتر نمایندگی در حالت آماده‌باش کامل بودند و خدمات‌رسانی بدون وقفه انجام شد.

وی با اشاره به همکاری دستگاه‌ها گفت: گاهی برخی بحران ها برکاتی به همراه دارند و یکی از برکات جنگ اخیر، هم‌افزایی بی‌نظیر میان هلال‌احمر، اورژانس و آتش‌نشانی بود؛ چنین هماهنگی گسترده‌ای در گذشته سابقه نداشت.

پیام مدیرعامل به مردم؛ آموزش ببینید و داوطلب شوید

جودی در پایان گفت: داوطلبان، اساس نیروی انسانی هلال‌احمر هستند. حتی در جنگ، در عملیات‌هایی حضور پیدا کردند که وضعیت قرمز اعلام شده بود و ترک صحنه نمی‌کردند تا شاید بتوانند جان یک نفر را نجات دهند. ما در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان ۹ شهید تقدیم کردیم؛ از جمله شهید مهدی زرتاجی.

وی افزود: از مردم می‌خواهم در سامانه «هلال من» ثبت‌نام کنند، آموزش ببینند و برای کمک به خود و دیگران آماده باشند. هرکس جان یک نفر را نجات دهد، گویی تمام انسان‌ها را نجات داده است.

امدادگری؛ رسالتی برای کمک به انسان‌ها

در ادامه این گفتگو، یاشار شادپور مسئول واحد آنست (آمادگی و نگهداری سگ‌های تجسس) استان آذربایجان‌شرقی، با بیان اینکه این روز برای امدادگران فقط یک مناسبت تقویمی نیست، گفت: این روز نماد ایثار انسان‌هایی است که در سخت‌ترین لحظات کنار مردم می‌ایستند. امدادگری حرفه‌ای است که در آن، انسان‌دوستی بر هر چیز دیگری مقدم است.

وی افزود: زلزله ارسباران یکی از سخت‌ترین و ماندگارترین تجربه‌های امدادی من بود؛ حادثه‌ای که وسعت خسارت و عمق درد مردم هنوز از ذهنم پاک نشده است.

شادپور درباره بیشترین نوع ماموریت‌ها توضیح داد: عملیات جست‌وجوی افراد مفقود، مأموریت‌های ویژه واحد آنست و همچنین عملیات‌های اخیر مانند امداد هوایی و همکاری در مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها، جزو پرتکرارترین مأموریت‌های ماست.

وی کنترل استرس، رعایت سلسله‌مراتب و انضباط را سه رکن اصلی امدادگری دانست و گفت: در شرایط پرتنش، حفظ آرامش و اجرای دقیق دستورات عملیاتی حیاتی است.

وی با اشاره به مهم‌ترین مشکل نیروهای امدادی افزود: عدم همکاری مردم و تجمع در محل حادثه، روند عملیات را مختل می‌کند. مردم باید بدانند حضورشان در صحنه می‌تواند جان مصدوم را به خطر بیندازد.

شادپور گفت: از شهروندان درخواست داریم در زمان وقوع حادثه، محل را تخلیه کنند و اجازه دهند نیروهای تخصصی وظایفشان را انجام دهند.

وی تأکید کرد: آماده نگه‌داشتن تجهیزات انفرادی و درک کامل مسئولیت محوله، مهم‌ترین اصل در بحران‌های گسترده است.

این امدادگر باتجربه بیان کرد: برای آماده ماندن، مطالعه تخصصی، بررسی مستندهای عملیات و تحلیل روان‌شناختی صحنه‌ها ضروری است.

شادپور افزود: کمک به هم‌نوع در لحظات سخت زندگی، انگیزه دائمی من برای ادامه این مسیر است.

وی در پایان گفت: امدادگران هستند تا مردم در لحظات دشوار زندگی احساس تنهایی نکنند. هدف ما ایجاد امنیت روانی و آرامش در سخت‌ترین شرایط است.