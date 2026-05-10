به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبدی که تا پیش از سال ۱۴۰۱ اکثر فوتبالدوستان از او بهعنوان پیشکسوت پرسپولیس نام میبردند، اکنون به یکی از مربیان باتجربه در عرصه فوتبال پایه تبدیل شده است. عبدی در سال ۱۴۰۱ به عنوان سرمربی تیم نوجوانان کار خود را آغاز کرد و با برپایی اردوهای مختلف و دعوت از بازیکنان مستعد از نقاط مختلف کشور، تیمی آماده را برای حضور در مسابقات جام جهانی آماده ساخت.
اوج کار عبدی و شاگردانش در تاریخ ۲۰ آبان سال ۱۴۰۲ رقم خورد؛ جایی که ملیپوشان نوجوان کشورمان که اکنون بسیاری از آنها به ستارههای تیمهای باشگاهی خود تبدیل شدهاند، دست به کار بزرگی زدند و تیم نوجوانان برزیل را در ورزشگاه بینالمللی جاکارتا با نتیجه ۳ بر ۲ شکست دادند تا نخستین پیروزی فوتبال ایران در یک بازی رسمی مقابل برزیل رقم بخورد.
شاگردان عبدی در بازی دوم خود مقابل تیم انگلیس شکست خوردند، اما با پیروزی ۵ بر صفر برابر نیوکالدونیا موفق شدند بهعنوان تیم سوم جواز حضور در مرحله یکهشتم نهایی را کسب کنند. در این مرحله نیز شاگردان عبدی مقابل مراکش قرار گرفتند و بازی در وقتهای قانونی و اضافه با نتیجه یک بر یک به پایان رسید، اما در ضربات پنالتی ملیپوشان کشورمان نتیجه را به حریف واگذار کردند و از دور مسابقات کنار رفتند.
عملکرد خوب و فراتر از انتظار تیم حسین عبدی در رقابتهای جهانی نوجوانان باعث شد مسئولان فدراسیون فوتبال تصمیم بگیرند او را بهعنوان سرمربی تیم فوتبال جوانان انتخاب کنند و عبدی با شاگردان خود یک رده بالاتر به مربیگری ادامه دهد.
در دومین روز فروردین سال ۱۴۰۳ و با اعلام رسمی مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران، حسین عبدی بهدلیل درخشش در تیم نوجوانان بهعنوان سرمربی تیم جوانان ایران انتخاب شد.
حسین عبدی و شاگردانش ابتدا در مسابقات مقدماتی جام ملتهای جوانان آسیا شرکت کردند و به ترتیب با نتایج ۸ بر صفر، یک بر صفر و ۸ بر صفر موفق شدند تیمهای لائوس، هند و مغولستان را از پیش رو بردارند و جواز حضور در جام ملتهای جوانان را کسب کنند.
تیم جوانان ایران در جام ملتهای جوانان با تیمهای اندونزی، یمن و ازبکستان همگروه شد و موفق شد هر سه دیدار خود را با پیروزی پشت سر بگذارد. شاگردان عبدی به ترتیب با نتایج ۳ بر صفر، ۶ بر صفر و ۲ بر یک اندونزی، یمن و ازبکستان را شکست دادند و راهی مرحله حذفی شدند.
تیم ایران در این مرحله رودرروی تیم جوانان ژاپن قرار گرفت و با گل زودهنگام رضا غندیپور در دقیقه ۵ امیدها برای پیروزی شاگردان عبدی افزایش یافت، اما تیم ژاپن خیلی زود به بازی برگشت و در پایان ۹۰ دقیقه و وقتهای اضافه، بازی با نتیجه یک بر یک مساوی شد تا کار به ضربات پنالتی کشیده شود.
بار دیگر کابوس ضربات پنالتی برای فوتبال ایران تکرار شد و شاگردان عبدی موفق به شکست حریف خود نشدند و از دور رقابتها کنار رفتند.
پس از عملکرد تیم فوتبال امید ایران در رقابتهای جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا و حذف از مرحله گروهی، مسئولان فدراسیون فوتبال با امیدرضا روانخواه قطع همکاری کردند و با موافقت همه اعضای هیئترئیسه، حسین عبدی روز جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ بهعنوان سرمربی تیم فوتبال امید ایران انتخاب شد تا نسلی که خود پرورش داده است را آماده مسابقات پیشرو کند.
از بازیکنانی که عبدی آنها را به فوتبال ایران معرفی کرده، حدود ۳۰ بازیکن در تیمهای لیگ برتری بازی میکنند و او شناخت کاملی از آنها دارد. تیم امید ایران ابتدا خود را برای بازیهای آسیایی ناگویا آماده میکند و در ادامه، طبق اعلام مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، هدف اصلی این تیم حضور در المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس و پایان دادن به بیش از ۵۰ سال حسرت عدم حضور ایران در رقابتهای المپیک است.
با توجه به گزینههای موجود، انتخاب حسین عبدی برای تیم امید تصمیمی منطقی و امیدوارکننده به نظر میرسد؛ چرا که او با نسلی کار میکند که خود پرورش داده است و اکنون باید دید آیا میتواند طلسم طولانی عدم صعود ایران به المپیک را بشکند یا خیر.
