به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین داده‌ها و آمارهای منتشرشده از سوی فیفا درباره جام جهانی ۲۰۲۶ نشان می‌دهد این دوره از رقابت‌ها یکی از متفاوت‌ترین و رکوردشکن‌ترین ادوار تاریخ این تورنمنت خواهد بود؛ جایی که هم بازیکنان باتجربه و هم نسل جدید فوتبال جهان حضوری پررنگ خواهند داشت.

ناگاتومو و تاریخ‌سازی در آسیا

در مهم‌ترین نکته این آمارها، حضور یوتو ناگاتومو مدافع باتجربه تیم ملی ژاپن به چشم می‌خورد؛ بازیکنی که در صورت حضور در این دوره، به نخستین بازیکن آسیایی تبدیل می‌شود که در پنج دوره متوالی جام جهانی فوتبال حضور داشته است؛ رکوردی تاریخی در سطح قاره کهن.

جوان‌ترین تیم تورنمنت

بر اساس اعلام فیفا، تیم ملی ساحل عاج با میانگین سنی ۲۵.۸ سال جوان‌ترین تیم حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود؛ موضوعی که نشان‌دهنده ورود نسل جدیدی از بازیکنان به بزرگ‌ترین رویداد فوتبال جهان است.

۹۲۵ بازیکن برای نخستین تجربه جهانی

طبق آمار منتشرشده، ۹۲۵ بازیکن در جام جهانی ۲۰۲۶ برای نخستین بار تجربه حضور در این رقابت‌ها را خواهند داشت؛ رقمی قابل توجه که بیانگر تغییر نسل گسترده در فوتبال بین‌المللی است و نشان می‌دهد بخش بزرگی از ستارگان این دوره، چهره‌های تازه‌وارد به صحنه جهانی هستند.

۳۵۵ میلیون دلار به باشگاه‌ها

فیفا همچنین اعلام کرده است مبلغ ۳۵۵ میلیون دلار از طریق «برنامه مزایای باشگاهی جام جهانی ۲۰۲۶» به باشگاه‌های فوتبال در سراسر جهان پرداخت خواهد شد؛ اقدامی که با هدف حمایت از باشگاه‌هایی انجام می‌شود که بازیکنان خود را در اختیار تیم‌های ملی قرار می‌دهند.

تنوع کم‌سابقه باشگاهی و ملی

در ادامه این آمارها، حضور بازیکنان از ۴۴۹ باشگاه مختلف از ۷۱ کشور جهان در این دوره از رقابت‌ها به ثبت رسیده است؛ آماری که نشان‌دهنده گستردگی بی‌سابقه مشارکت باشگاه‌ها در بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی جهان است.