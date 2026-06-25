خرابکاری کره در جدول گروه نخست/ پیچیدگی یک شکست برای آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده رقابت‌های گروه A جام جهانی ۲۰۲۶ با صدرنشینی مقتدرانه مکزیک و صعود آفریقای جنوبی به مرحله حذفی بسته شد؛ گروهی که در نهایت با شکست غیرمنتظره کره جنوبی مقابل آفریقای جنوبی، معادلات صعود را به شکل قابل توجهی تغییر داد.

مکزیک که پیش از برگزاری دیدار سوم صعود خود را تا حد زیادی قطعی کرده بود، با پیروزی ۳ بر صفر برابر جمهوری چک، سومین برد متوالی خود را نیز جشن گرفت تا با ۹ امتیاز کامل به عنوان نخستین تیم ۹ امتیازی جام جهانی ۲۰۲۶ راهی مرحله حذفی شود. شاگردان این تیم در هر سه مسابقه عملکردی باثبات و کم‌اشتباه داشتند و حالا یکی از آماده‌ترین تیم‌های حاضر در مرحله یک سی‌ودوم نهایی محسوب می‌شوند.

اما اتفاق مهم گروه A در دیدار همزمان کره جنوبی و آفریقای جنوبی رقم خورد؛ جایی که کره‌ای‌ها با قبول شکست یک بر صفر برابر حریف آفریقایی، فرصت صعود مستقیم را از دست دادند. این نتیجه نه تنها آفریقای جنوبی را با ۴ امتیاز به عنوان تیم دوم گروه راهی دور بعد کرد، بلکه شرایط جدول را نیز به طور کامل تغییر داد.

کره جنوبی در صورت پیروزی مقابل آفریقای جنوبی می‌توانست با ۶ امتیاز به مرحله حذفی صعود کند و عملاً شانس تیم سوم این گروه برای حضور در جمع بهترین تیم‌های سوم را از بین ببرد. اما شکست در این مسابقه باعث شد کره با ۳ امتیاز و تفاضل گل منفی یک در رتبه سوم قرار بگیرد و حالا برای ادامه حضور در جام جهانی چشم‌انتظار نتایج سایر گروه‌ها باشد.

در فرمت جدید جام جهانی ۲۰۲۶، ۴۸ تیم در ۱۲ گروه رقابت می‌کنند و علاوه بر تیم‌های اول و دوم هر گروه، هشت تیم برتر رده سوم نیز به مرحله حذفی صعود خواهند کرد. به همین دلیل کره جنوبی هنوز از نظر ریاضی شانس حضور در مرحله بعد را دارد، اما تفاضل گل منفی و امتیاز پایین این تیم، شرایط را برای نماینده آسیا دشوار کرده است.

در انتهای جدول نیز جمهوری چک با تنها یک امتیاز در قعر گروه قرار گرفت و خیلی زود با جام جهانی وداع کرد.

اکنون نگاه کره جنوبی به نتایج سایر گروه‌ها دوخته شده است؛ تیمی که با یک شکست، نه تنها صعود مستقیم خود را از دست داد، بلکه سرنوشتش را به نتایج دیگران گره زد.