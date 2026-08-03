احتمال استعفای جیانی اینفانتینو از فیفا قوت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا)، در پی افزایش فشارهای داخلی و موج گسترده انتقادها نسبت به طرح جنجالی فروش بخشی از حقوق تجاری جام جهانی، با جدیترین بحران دوران ریاست خود مواجه شده است؛ بهگونهای که احتمال برگزاری نشست فوقالعاده شورای فیفا برای بررسی برکناری او مطرح شده است.
روزنامه سان در این رابطه نوشت: اینفانتینو که سالانه حدود ۴.۳ میلیون پوند حقوق دریافت میکند، پس از آنکه سرانجام تحت فشار گسترده مجبور به کنار گذاشتن طرح موسوم به «توافق پشتپرده و غیرشفاف» شد، اکنون در معرض درخواست اعضای شورای فیفا برای کنارهگیری قرار دارد.
منابع آگاه اعلام کردهاند در صورتی که رئیس فیفا حاضر به استعفا نشود، مخالفان او نامزد دیگری را برای رقابت با وی در انتخابات ریاست فیفا که قرار است در بهار سال آینده برگزار شود، معرفی خواهند کرد.
یکی از منابع ارشد فوتبال در گفتگو با Sunday Times با انتقاد شدید از عملکرد اینفانتینو گفت: اینفانتینو همه چیز را در اختیار داشت، اما طمع بیحد و حصرش باعث شد همه چیز را از دست بدهد. او به مایه شرمساری تبدیل شده است؛ او دیگر رئیس ضعیف نیست، بلکه رئیس تمامشده است.
موج تبلیغات منفی پیرامون برنامه اینفانتینو برای واگذاری بخشی از مالکیت جام جهانی به سرمایهگذاران خصوصی، باعث نگرانی جدی حامیان مالی فیفا شده و برخی از آنها برای کسب توضیح با مدیران این نهاد تماس گرفتهاند.
همچنین ادعا شده است بانک آمریکایی JP Morgan که یکی از بازیگران اصلی این پروژه به شمار میرفت، اکنون تمایلی به ادامه همکاری در این طرح ندارد.
در همین حال، گفته میشود اعضای شورای فیفا حتی پیش از افشای طرح محرمانه ۱۵ میلیارد پوندی اینفانتینو نیز در حال برنامهریزی برای برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده بودند.
اعضای شورا خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره تصمیم بیسابقه اینفانتینو در لغو کارت قرمز فولارین بالوگون، مهاجم تیم ملی آمریکا، در جریان جام جهانی شدهاند؛ تصمیمی که گفته میشود پس از تماسهایی از سوی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اتخاذ شده است.
نشست فوقالعاده احتمالی میتواند از یک جلسه عادی فراتر رفته و به چالشی جدی برای ادامه ریاست اینفانتینو تبدیل شود. همچنین این احتمال وجود دارد که ۴۱ عضو از مجموع ۲۱۱ عضو فیفا با درخواست برگزاری کنگره فوقالعاده، رأی عدم اعتماد به رئیس فعلی این نهاد را به جریان بیندازند.
در میان گزینههای احتمالی جانشینی اینفانتینو، از ویکتور مونتاگلیانی رئیس کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب (کونکاکاف)، شیخ سلمان بن ابراهیم آلخلیفه رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا و ناصر الخلیفی رئیس باشگاه پاریسنژرمن نام برده میشود.
منابع نزدیک به مونتاگلیانی معتقدند که در صورت ورود او به رقابت انتخاباتی، حمایت ۹۶ رأی شامل آرای اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) و کونکاکاف را در اختیار خواهد داشت.
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