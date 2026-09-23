فاجعه فوتبال ایران بار در ژاپن رقم خورد؛امیدها در دور مقدماتی حذف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال امید ایران و کره شمالی در سومین و آخرین بازی مرحله گروهی بازی های آسیایی ۲۰۲۶ از گروه B صبح امروز چهارشنبه اول مهر از ساعت ۰۹:۰۰ به وقت تهران با قضاوت سعدالله گلمرادی از تاجیکستان در ورزشگاه ویو در کارییا شهر ناگویا ژاپن به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۴ بر یک به سود کره شمالی به پایان رسید. امیرحسین حسین زاده زننده تنها گل ایران بود.

در دیگر بازی گروه B تیم های چین و امارت به تساوی رسیدند. به این ترتیب و در پایان مرحله گروهی چین با ۵ امتیاز به عنوان صدرنشین راهی مرحله بعد شد و کره شمالی و ایران هر دو با ۴ امتیاز و به دلیل تفاضل گل کره شمالی در رده دوم و ایران سوم ایستادند و امارات هم با دو امتیاز در جایگاه چهارم قرار گرفت. به این ترتیب تیم امید ایران از مرحله گروهی بازی های آسیایی ۲۰۲۶ حذف شد.

ترکیب ایران:

محمد خلیفه، محمدامین حزباوی، دانیال ایری، ابوالفضل کوهی، یاسین جرجانی، مبین دهقان (کارت زرد) (۸۲- سهیل صحرایی)، امیرمحمد رزاقی‌نیا (۷۱- مسعود محبی) ، سعید سحرخیزان (کارت زرد)، یوسف مزرعه (۵۳- اسماعیل قلی‌ زاده) ، امیرحسین حسین‌زاده (۵۳- پوریا شهرآبادی) و کسری طاهری

ترکیب کره شمالی:

کانگ جو هیوک، ری سونگ هونگ (۲۲- هان جائه یونگ)، جونگ هوی نام، چو ریونگ ایل، را میونگ سونگ، ری کوم چول (۳۸- ریانگ کوانگ میونگ)، یوم چول گیونگ (۸۴- هونگ کوون هوی)، کیم یو سونگ، کیم کوک بوم (کارت زرد)، چو کوک (۸۴- آن کیونگ اونگ) و پاک چونگ سونگ

در دقایق ابتدایی این دیدار، دو تیم بیشتر در میانه میدان درگیر بودند و چند خطا از سوی بازیکنان دو تیم باعث توقف جریان بازی شد. در دقیقه ۲ کره شمالی روی خطای سعید سحرخیزان صاحب ضربه ایستگاهی شد و در ادامه امیرمحمد رزاق‌نیا نیز در دقیقه ۷ روی بازیکن کره شمالی مرتکب خطا شد.

کره شمالی در دقیقه ۷ نخستین موقعیت خود را ایجاد کرد که شوت «چوئه کوک» از کنار دروازه ایران به بیرون رفت. یک دقیقه بعد نیز «ری کوم چول» روی ابوالفضل کوهی مرتکب خطا شد.

در دقیقه ۱۰، سعید سحرخیزان در میانه میدان متوقف شد و داور خطای بازیکن کره شمالی را اعلام کرد. کره شمالی در دقیقه ۱۵ بار دیگر صاحب موقعیت شد اما ضربه «یوم چول گیونگ» راهی به دروازه ایران پیدا نکرد.

حسین زاده قفل دروازه کره شمالی را باز کرد

در دقیقه ۱۷، تیم فوتبال امید ایران به گل نخست رسید. کسری طاهری با یک پاس مناسب، امیرحسین حسین‌زاده را در موقعیت گلزنی قرار داد و این بازیکن با شوت خود دروازه کره شمالی را باز کرد تا ایران یک بر صفر پیش بیفتد.

پس از گل ایران، کره شمالی برای جبران نتیجه تلاش کرد اما بازی بیشتر در میانه میدان دنبال شد. در دقیقه ۲۲ نیز این تیم دست به تعویض زد و «ری سونگ هونگ» از زمین خارج شد و «هان جائه یونگ» به جای او وارد میدان شد.

در دقیقه ۲۸، امیرحسین حسین‌زاده از بازیکن کره شمالی خطا گرفت تا ایران صاحب یک ضربه ایستگاهی شود. کره شمالی در ادامه فشار بیشتری روی دروازه ایران ایجاد کرد و در دقیقه ۳۱، «ری کوم چول» یک ضربه کرنر برای تیمش به دست آورد که پس از آن «کیم یو سونگ» با شوت خود دروازه ایران را تهدید کرد، اما ضربه او به بیرون رفت.

کره شمالی در دقیقه ۳۴ بار دیگر صاحب کرنر شد و یک دقیقه بعد نیز «جونگ هوی نام» با شوت خود تلاش کرد دروازه ایران را باز کند که ضربه او راهی به چارچوب پیدا نکرد.

تیرک دروازه به کمک خلیفه آمد

در دقیقه ۳۵ سعید سحرخیزان مرتکب خطا شد و در ادامه کره شمالی صاحب موقعیت خطرناکی شد. در دقیقه ۳۶ «چوئه ریونگ ایل» شوت خود را روانه دروازه ایران کرد که با واکنش دروازه‌بان ایران مهار شد. یک دقیقه بعد نیز «کیم کوک بوم» ضربه‌ای به سمت دروازه ایران زد که به تیر افقی برخورد کرد و به زمین بازگشت تا جدی‌ترین موقعیت کره شمالی برای به تساوی کشاندن بازی از دست برود.

در دقیقه ۳۸، کره شمالی دومین تعویض خود را انجام داد و «ری کوم چول» از زمین خارج شد و «ریانگ کوانگ میونگ» جای او را گرفت. یک دقیقه بعد نیز «چوئه کوک» برای کره شمالی صاحب یک ضربه کرنر شد که این موقعیت نیز برای شاگردان ری کوانگ چون ثمری نداشت.

گل تساوی برای کره شمالی

در دقیقه ۴۱، کره شمالی موفق شد گل تساوی را به ثمر برساند. یوم چول گیونگ با ارسال پاس خود، چوئه کوک را در موقعیت گلزنی قرار داد و این بازیکن با شوت خود دروازه تیم فوتبال امید ایران را باز کرد تا نتیجه یک بر یک شود.

در دقیقه ۴۳، امیرحسین حسین‌زاده فرصت داشت بار دیگر ایران را پیش بیندازد، اما ضربه او راهی به دروازه کره شمالی پیدا نکرد.

کامبک کره شمالی مقابل ایران

در دقیقه ۴۴، کره شمالی برای دومین بار دروازه تیم فوتبال امید ایران را باز کرد. «هان جائه یونگ» با پاس خود «را میونگ سونگ» را در موقعیت گلزنی قرار داد و این بازیکن با شوتی از زاویه بسته برای دومین بار در این بازی دروازه خلیفه را باز کرد تا نتیجه ۲ بر یک به سود این تیم شود.

شروع نیمه دوم و گل سوم برای کره شمالی!

در دقیقه ۴۹، «کیم کوک بوم» برای کره شمالی صاحب موقعیت شد که ضربه او توسط دروازه‌بان ایران مهار شد.

یک دقیقه بعد، کره شمالی به گل سوم خود دست یافت. «ریانگ کوانگ میونگ» با پاس خود «را میونگ سونگ» را در موقعیت گلزنی قرار داد و این بازیکن در دقیقه ۵۱ با ضربه‌ای دقیق، گل سوم کره شمالی را به ثمر رساند تا نتیجه ۳ بر یک به سود این تیم شود.

پس از این گل، حسین عبدی در دقیقه ۵۲ دست به دو تغییر در ترکیب تیمش زد و «یوسف مزرعه» و «امیرحسین حسین‌زاده» را از زمین خارج کرد و «اسماعیل قلی‌زاده» و «پوریا شهرآبادی» را به میدان فرستاد.

در دقیقه ۵۳ «قاسم لطیفی» از ایران روی خطای «پک چونگ سونگ» صاحب خطا شد. یک دقیقه بعد نیز «اسماعیل قلی‌زاده» اقدام به شوت‌زنی کرد که ضربه او توسط دروازه‌بان کره شمالی مهار شد.

در دقیقه ۵۷ «پوریا شهرآبادی» نیز شانس خود را برای باز کردن دروازه کره شمالی امتحان کرد که ضربه او با واکنش دروازه‌بان حریف مهار شد.

یک دقیقه بعد، کره شمالی بار دیگر صاحب موقعیت شد و «ریانگ کوانگ میونگ» ضربه خود را روانه دروازه ایران کرد که این شوت نیز توسط دروازه‌بان ایران مهار شد.

در دقیقه ۵۸، «ریانگ کوانگ میونگ» بار دیگر برای کره شمالی اقدام به شوت‌زنی کرد که ضربه او توسط دروازه‌بان ایران مهار شد. یک دقیقه بعد نیز همین بازیکن شوت دیگری زد که این بار از کنار دروازه ایران به بیرون رفت.

در دقیقه ۶۱ «یوم چول گیونگ» فرصت شوت‌زنی پیدا کرد که ضربه او به بیرون رفت و یک دقیقه بعد شوت این بازیکن توسط مدافعان ایران بلوکه شد. در همین دقیقه «پک چونگ سونگ» نیز در موقعیت آفساید قرار گرفت.

در دقیقه ۶۶ و ۶۸، اسماعیل قلی‌زاده دو بار برای ایران از روی نقطه کرنر توپ را روی دروازه کره شمالی ارسال کرد، اما این موقعیت‌ها ثمری برای شاگردان حسین عبدی نداشت.

کره شمالی اختلاف را به سه گل رساند

در دقیقه ۶۸، کره شمالی بار دیگر به گل رسید. «پک چونگ سونگ» با ضربه خود دروازه ایران را باز کرد تا نتیجه ۴ بر یک به سود کره شمالی شود.

در دقیقه ۷۱، حسین عبدی یک تعویض دیگر در ترکیب تیمش انجام داد و امیرمحمد رازق‌نیا را از زمین خارج کرد و مسعود محبی را به میدان فرستاد.

در دقیقه ۷۳، سعید سحرخیزان مرتکب خطا شد و از داور کارت زرد گرفت. دو دقیقه بعد نیز قاسم لطیفی از ایران روی خطای «کیم کوک بوم» صاحب خطا شد.

در دقیقه ۸۲، حسین عبدی دست به تعویض دیگری زد و مبین دهقان از زمین خارج شد و سهیل صحرایی جای او را گرفت. در همین دقیقه یاسین جورجانی مرتکب خطا شد و کره شمالی صاحب ضربه ایستگاهی شد.

در دقیقه ۸۳، «هان جائه یونگ» از کره شمالی روی خطای یاسین جورجانی صاحب خطا شد.

کره شمالی در دقیقه ۸۴ دو تعویض انجام داد و «یوم چول گیونگ» و «چوئه کوک» از زمین خارج شدند و «هونگ کوون هوی» و «آن کیونگ اونگ» وارد زمین شدند.

در دقیقه ۸۷، پوریا شهرآبادی از ایران روی خطای «جونگ هوی نام» صاحب خطا شد. یک دقیقه بعد نیز قاسم لطیفی مرتکب خطا روی «کیم کوک بوم» شد و کره شمالی صاحب ضربه ایستگاهی شد.