ابهامات بهداشتی واردات محصولات دامی از پاکستان؛تدابیر وزارت جهاد چیست

به گزارش خبرنگار مهر، بخش اعظمی از گوشت قرمز مورد نیاز در داخل تولید می‌شود. این عدد بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار تن متغیر است. حتی برخی از فعالان این بازار تاکید دارند ایران ظرفیت تولید بالای یک میلیون تن گوشت قرمز را دارد و می‌تواند ۱۰۰ درصد نیازمندی خود را تولید و تأمین کند.

به هر حال سال‌ها است بخشی از گوشت بازار داخل از کشورهایی چون برزیل و استرالیا خریداری می‌شود. اما در چند سال اخیر و با تغییر رویکرد وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بخشی از گوشت قرمز از کشورهایی چون قزاقستان و کشورهای همسایه وارد شد. امسال هم طی مذاکراتی که دولت چهاردهم و وزیر جهاد کشاورزی با همتایان خود در پاکستان داشتند قرار است ۶۰ درصد از نیازمندی داخل از این کشور وارد شود.

پاکستان به لحاظ بهداشت استانداردهای لازم را نداشته و سال گذشته با ورود دام زنده از این کشور به کشور تب برفکی نیز شیوع پیدا کرد.

عنوان می‌شود گوشت پاکستان به صورت لاشه وارد می‌شود و ۲۲ درصد قلوه گاه دارد اما گوشت وارداتی از برزیل و استرالیا (گوساله) ران و سردست است. قلوه گاه از این دو کشور جداگانه آمده و با نرخ ارزان‌تر است؛ علاوه بر این که به لحاظ قیمتی لاشه منجمد پاکستانی ۵.۴ یورو بوده و همین گوشت البته بخش سردست و ران از برزیل ۵.۲ یورو است.

قوانین سختگیرانه استرالیا و برزیل، دام‌های این کشور را دارای شناسنامه کرده و مشخص است از بدو تولد تا کشتار چه واکسن‌های زده و از چه خوراکی تغذیه کرده است. اما این روند در پاکستان وجود ندارد.

علیرضا رفیعی پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور درباره بهداشت گوشت وارداتی از پاکستان به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر گوشت وارداتی که در کشتارگاه‌های پاکستان ذبح می‌شود و یا دامی که از این کشور وارد و در کشتارگاه‌های استان سیستان و بلوچستان ایران ذبح می‌شوند، به طور قطع اقدامات بهداشتی و قرنطینه‌ای کشور روی این محصولات و دام‌ها انجام می‌شود.

وی افزود: این گوشت تمام مراحل آزمایش از نمونه برداری تا تأیید را باید در ایران طی کنند.

وی با بیان این که در طول یک سال گذشته بیش از ۲۰ هزار تن گوشت از پاکستان وارد ایران شده است، ادامه داد: ناظر بهداشتی و همکار دامپزشک ما در پاکستان، در کشتارگاه‌های این کشور مستقر هستند، دام تحت نظارت دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در پاکستان کشتار می‌شود. پس از ذبح هم در داخل آزمایشات بهداشتی لازم باید انجام شود.

وی با اشاره به دام‌های وارداتی از این کشور اظهار کرد: بیش از ۲۰ هزار تن گوشت گاو و گوساله و تعداد کمتری دام سبک وارد کشور شده که همه با تأیید بهداشتی در بازار توزیع شده‌اند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آمار واردات گوشت و دام امسال کشور از پاکستان، عنوان کرد: امسال هم تا کنون حدود ۷ هزار رأس دام سبک و سنگین اعم از گاو، گوساله، شتر و گوسفند از پاکستان وارد استان سیستان و بلوچستان شده است. پس از طی شدن مراحل قانونی و اداری گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان دامپزشکی این دام‌ها را تحت نظارت بهداشت قرنطینه‌ای خود قرار می‌دهد و اگر این دام ذبح شود؛ اقدامات بهداشتی، آزمایشات و معاینات لازم انجام شده و سپس به سمت کشتارگاه هدایت می‌شوند.

وی افزود: اگر قرار باشد دامی نگهداری شود، واکسن زده شده و سمپاشی می‌شود. به این ترتیب اقدامات لازم ضدعفونی انجام و تحت نظارت سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان در دامداری‌ها نگهداری می‌شوند تا به سن کشتار برسند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان این که پاکستان هم در حال سپری کردن این شرایط است، یادآور شد: موضوع واردات گوشت یا دام از هر کشوری قطعاً باید چارچوب و الزامات بهداشتی دامپزشکی ملی و همچنین بین‌المللی را رعایت کند تا امکان ورود به کشور را داشته باشد.

ناظر بهداشتی در کنار ناظر شرعی بر ذبح نظارت دارد

در مقطع زمانی ناظران بهداشتی از سیستم نظارت بر واردات گوشت و دام از کشور مبدا حذف شده بود و فقط ناظر شرعی امر ذبح را مدیریت می‌کرد. معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است واردات گوشت فقط با ناظر شرعی پیگیری شود، گفت: خوشبختانه ناظر بهداشتی دامپزشکی در کشور پاکستان و هر کشور دیگری که گوشت از آنجا وارد می‌شود، حضور دارند. بیش از یک سال است که ناظر بهداشتی مجدداً به تمامی کشورهای مبدا کشتار دام برای ایران، اعزام شده و در کنار ناظر شرعی بر ذبح دام‌ها نظارت دارند.

این مسئول دولتی تاکید کرد: اقداماتی که سازمان دامپزشکی برای تأمین گوشت مورد نیاز کشور و پشتیبانی و حراست از سرمایه دامی چه سبک و چه سنگین و نیز در حوزه مرغ و آبزیان به عنوان گوشت سفید، دارد هیچ جای نگران برای مردم در خصوص کمبود این فرآورده‌های خام دامی نمی‌گذارد.

وی تصریح کرد: مقدار بسیار اندک ۵ تا ۱۰ درصد گوشت قرمز وارداتی است که با اولویت کشورهای نزدیک حتی از کشورهای دورتر مثل برزیل یا استرالیا در حال تأمین بوده و سازمان تمام اقدامات بهداشتی و کیفی را در تمام ایام و در تمام نقاط دنیا چه در واردات و چه صادرات انجام می‌دهد.

رفیعی پور گفت: در سفر وزیر جهاد کشاورزی ایران به پاکستان مذاکرات لازم با وزیر تحقیقات و امنیت غذایی این کشور که همتای وزیر جهاد کشاورزی است، انجام و چارچوب‌های اداری، گمرکی و بهداشتی نهایی شده است.

ذخایر استراتژیک گوشت تأمین است

این مسئول دولتی درباره ذخایر استراتژیک فرآورده‌های خام دامی، گفت: در این خصوص گوشت قرمز و سفید و نیز تخم مرغ به میزان کافی ذخیره سازی شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان تاکید کرد: این ذخایر استراتژیک دارای تعریف خاص بازرگانی است و متولیان بر اساس همان تعریف به میزان کافی ذخیره سازی را انجام داده‌اند.