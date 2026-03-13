خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: در روز چهاردهم جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی، پایگاه های آمریکا از سوی ایران و محور مقاومت مورد حمله قرار گرفت. از سوی دیگر آژیر خطر در مناطق مختلف سرزمین های اشغالی به صدا در آمد و صهیونیست های شهرک نشین از ترس به پناهگاه ها فرار کردند.

حمله پهپادی به پایگاه لجستیکی سفارت آمریکا در بغداد

یک مقام امنیتی عراقی اعلام کرد که پایگاه پشتیبانی لجستیکی سفارت آمریکا در بغداد هدف حمله پهپادی قرار گرفته است.

این مقام که خواست نامش فاش نشود به شبکه الجزیره گفت که پایگاه پشتیبانی لجستیکی سفارت آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف حمله پهپادی قرار گرفته است.

تاکنون منبع ارسال این پهپاد مشخص نشده است.

موشک های خوشه های بر فراز اسرائیل

در پی آغاز عملیات موشکی جدید ایران صدای انفجارهای مهیب در تل آویو و قدس اشغالی به گوش رسیده است.

همچنین اصابت ترکش‌ها به چند منطقه در مرکز فلسطین اشغالی گزارش شده است. آژیرهای خطر در هرتزلیا نیز فعال شده‌اند. شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز از وقوع آتش‌سوزی در منطقه شوهام نزدیک فرودگاه بن گوریون خبر داد.

الجزیره نیز به نقل از رسانه‌های عبری از وقوع آتش‌سوزی در ساختمان بریشون لتسیون واقع در جنوب تل آویو خبر داد.

تصاویر و ویدئوهای منتشر شده طی دقایق قبل حاکی از اصابت موشک ایرانی با کلاهک خوشه ای به مرکز اراضی اشغالی است.

همچنین گزارش شده که بر اثر اصابت بمب های کلاهک خوشه ای این موشک آتش سوزی به راه افتاده و ستون هایی از دود در اراضی اشغالی دیده می شود.

مرگ ۲ خدمه دیگر هم تایید شد/ هر ۶ آمریکایی کشته شدند

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که دو خدمه دیگر هواپیمای سوخت رسان ارتش این کشور که در غرب عراق سقوط کرده بود کشته شده اند.

به این ترتیب تمام ۶ خدمه هواپیمای سوخت‌رسان KC-۱۳۵ آمریکا کشته شده اند.

پیش از این سنتکام اعلام کرده بود که عملیات امداد و نجات برای یافتن دو خدمه باقی مانده این هواپیما ادامه دارد.

علیرغم حملات سنگین ایران به پایگاه های آمریکایی در منطقه و هدف قرار گرفتن نیروهای تروریستی این کشور، وزارت جنگ آمریکا سیاست اعلام تدریجی تلفات خود را پیش گرفته است و آمار واقعی را در این زمینه مخفی می کند.

شبکه آمریکایی: ایران قدرت خود را نشان داده است

شبکه ان بی سی آمریکا گزارش داد، ایران قدرت خود را برای تحت‌الشعاع قرار دادن اقتصاد جهان با وجود تداوم حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی نشان داد.

در این گزارش آمده است، ایران موفق شد یک گذرگاه حیاتی برای انتقال انرژی جهانی را ببندد.

وحشت صهیونیست‌ها از هک شدن دوربین‌های اراضی اشغالی

مسئولان رژیم صهیونیستی نگرانی خود را نسبت به هک شدن دوربین های نظارتی در اراضی اشغالی ابراز کردند.

نهاد امنیت سایبری رژیم صهیونیستی از شهرک نشینان صهیونیست خواست اتصال دوربین‌های نظارتی را به اینترنت قطع کرده یا دسترسی به آنها را از طریق رمزگذاری مسدود کنند.

در این گزارش آمده است، اقدام مذکور با هدف ترس از هک شدن دوربین های نظارتی در اراضی اشغالی صورت می گیرد.

پیشتر گزارش شده بود که دوربین های نظارتی در اراضی اشغالی توسط گروه های هکری هدف قرار گرفته است.

فایننشال تایمز: از برخی از تسلیحات پیشرفته ایران هنوز استفاده نشده است

فایننشال تایمز به نقل از رئیس سابق ستاد فرماندهی عملیات ویژه آمریکا که مسئول عملیات در خاورمیانه است نوشت، هیچ کس به اندازه ایرانی‌ها با منابع کمتر، دستاورد نداشته است.

در این گزارش آمده است: ایران نه تنها در مورد موقعیت مکانی ما بلکه در مورد بسیاری از جنبه‌های زندگی ما و نحوه عملکردمان به عنوان یک ارتش، اطلاعات دقیقی دارد.

در ادامه این گزارش تاکید شده است: تحلیلگران بر این باورند که برخی از پیشرفته‌ترین موشک‌ها و پهپادهای ایران هنوز در این درگیری به کار گرفته نشده‌اند.

مرتس: آلمان بخشی از جنگ با ایران نیست و نمی‌خواهد در آن باشد

صدراعظم آلمان در سخنانی اعلام کرد: برلین بخشی از جنگ با ایران نیست و نمی‌خواهد در آن باشد.

سی‌ان‌ان: آمار نظامیان کشته شده آمریکا در جنگ با ایران به ۱۱ نفر رسید

سی‌ان‌ان در گزارشی اعلام کرد که شمار نظامیان کشته شده آمریکا در جریان پاسخ های کوبنده تهران به تلافی تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران، به ۱۱ تن افزایش یافته است.

روایت فرمانده پیشین سنتکام از تعداد موشک‌های شلیکی ایران

یک فرمانده پیشین فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام)، روایتی را درباره تعداد موشک‌های شلیک شده از سوی ایران به اهداف آمریکایی- صهیونیستی اعلام کرد.

بیانیه جنبش فلسطینی به مناسبت روز قدس

جنبش ملی فلسطین در بیانیه ای به مناسبت روز قدس بیان کرد: ما به نقش بزرگ ایران، به صبر و ایستادگی ملت بزرگ آن و رهبری شجاعش در این لحظات تاریخی و سرنوشت‌ساز برای ملت‌های منطقه می‌بالیم.

استقبال حماس از اقدام هلند و ایسلند علیه تل آویو

حماس از پیوستن رسمی هلند و ایسلند به پرونده شکایت مطرح‌ شده در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه رژیم صهیونیستی به اتهام ارتکاب نسل‌کشی علیه ملت فلسطین در نوار غزه استقبال کرد.

تحلیلگر امور نظامی: آمریکایی‌ها تصور نمی‌کردند جنگ طولانی شود

تحلیلگر امور نظامی اعلام کرد: آمریکایی‌ها پیش‌بینی نمی‌کردند که چنین جنگی تا این حد طولانی شود و واکنش ایرانی‌ها و متحدان را به دنبال داشته باشد.

اتحادیه تعاونی مصرف‌کنندگان ژاپن خواستار توقف حملات علیه ایران شد

اتحادیه تعاونی مصرف‌کنندگان ژاپن با صدور بیانیه ای خواستار توقف حملات علیه ایران شد.

سنتکام هلاکت ۴ خدمه هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا را اعلام کرد

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) در چهاردهمین روز تجاوز به ایران، اذعان کرد که ۴ تروریست ارتش این کشور به هلاکت رسیده اند.

چین: درگیری‌های مسلحانه بحران‌های بیشتری را به همراه خواهد داشت؛ محکومیت حمله به مدرسه در میناب

گوئو جیاکان» سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد: درگیری‌ ها و اختلافات مسلحانه بحران‌ های بیشتری را به همراه خواهد داشت.

«گوئو جیاکان» در ارتباط با حمله آمریکا به مدرسه دخترانه شجره طیبه در میناب نیز گفت: پکن هرگونه حمله به اهداف غیرنظامی را محکوم کرده و خواستار احترام به قوانین بین‌ المللی است.

نوری المالکی: هدف قرار دادن الحشد الشعبی، نقض جدی حاکمیت عراق است

رئیس ائتلاف دولت قانون با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس اعلام کرد: گسترش جنگ به مناطق جدید داخل عراق و هدف قرار دادن نیروهای الحشد الشعبی به عنوان یک نیروی نظامی رسمی در دستگاه امنیتی دولت، یک اقدام تجاوزکارانه آشکار و نقض جدی حاکمیت عراق است.

آنکارا: یک کشتی ترکیه‌ای را با اجازه ایران از تنگه هرمز عبور دادیم

عبدالقادر اورالوغلو، وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه در این خصوص اعلام کرد: ما ۱۵ کشتی در آن منطقه داریم که در انتظار عبور هستند. یکی از کشتی ها را با اجازه ایران و به دلیل اینکه از بندر ایرانی استفاده می کرد، از تنگه عبور دادیم.

تظاهرکنندگان یونانی در اعتراض به جنگ علیه ایران به خیابان‌ها آمدند

تظاهرکنندگان که رسانه ها تعداد آن ها را هزاران نفر رسانه ای کردند، با در دست داشتن پلاکاردهایی با شعارها و نمادهای ضدامپریالیستی، پرچم‌ های فلسطین و ایران را با خود حمل کرده و به طرف سفارت آمریکا در آتن حرکت کردند.

آژیرهای خطر در جنوب اراضی اشغالی به صدا درآمدند

منابع آگاه از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در جنوب اراضی اشغالی خبر می دهند. پس از به صدا درآمدن آژیرهای خطر در جنوب اراضی اشغالی، صهیونیست‌ ها به پناهگاه‌ ها فرار کردند. آژیرها در العربه، جنوب نقب و ایلات (در اراضی اشغالی) به صدا درآمدند.

نجباء عراق: شاهد بزرگ ترین شکست راهبردی آمریکا در تاریخ هستیم

رئیس شورای اجرایی جنبش نجباء در پیامی به‌مناسبت روز جهانی قدس اعلام کرد: امروز شاهد بزرگ ترین شکست راهبردی آمریکا در تاریخ هستیم؛ زیرا در نتیجه ضربات محور مقاومت، واشنگتن مجبور شده است که اهداف اعلامی خود را از براندازی نظام اسلامی و نابودی توانمندی‌ های آن، به عبور یک نفتکش از تنگه هرمز تقلیل دهد! ضربات ایران و مقاومت، پایگاه‌ ها و رادارها و سامانه‌ های پدافندی دشمن در غرب آسیا را منهدم کرده است.

حمله رژیم صهیونیستی به بیروت

رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات متجاوزانه خود در منطقه یک آپارتمان مسکونی را هدف قرار داد. صهیونیست ها در این تجاوز یک آپارتمان مسکونی در برج حمود بیروت را هدف قرار دادند.

سی‌ان‌ان: کاخ‌سفید درباره تنگه هرمز دچار خطای محاسباتی شده بود

سی ان ان در گزارشی فاش کرد که وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) و شورای امنیت ملی این کشور در نشست های خود پیش از تجاوز به ایران، تاثیر این اقدام را بر تنگه هرمز دست کم گرفته بودند.

شبکه تلویزیونی سی ان ان به نقل از چندین منبع آگاه در این خصوص اعلام کرد: پنتاگون و شورای امنیت ملی حین برنامه‌ ریزی برای این حمله (تجاوز)، تمایل ایران برای بستن تنگه هرمز در واکنش به حملات نظامی آمریکا را به شدت دست کم گرفته بودند.

ادامه دارد ...