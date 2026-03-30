علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هوای استان طی امروز و فردا (سه‌شنبه) نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد، رگبار باران، رعدوبرق و احتمالاً رگبار پراکنده تگرگ خواهد بود.

وی با اشاره به تمرکز بارش‌ها در مناطق خاصی از استان افزود: این بارش‌ها که امروز (دوشنبه) و به‌خصوص در نیمه شمالی استان نمود بیشتری خواهد داشت؛ ممکن است در برخی نقاط با آبگرفتگی معابر عمومی نیز همراه گردد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در خصوص پیش‌بینی وضعیت جوی اواسط هفته تصریح کرد: در روز چهارشنبه، در بعضی ساعات رشد ابر، وزش باد ملایم و احتمالاً مه صبحگاهی، به‌ویژه در نواحی مرطوب و کوهستانی مهمترین پدیده‌های جوی در سطح استان خواهند بود.

زورآوند با اعلام ورود یک سامانه بارشی دیگر در روزهای پایانی هفته، بیان کرد: به دنبال این وضعیت، موج ناپایدار دیگری از بعدازظهر پنجشنبه تا عصر جمعه، جو منطقه را تحت تاثیر قرار داده و در بعضی ساعات سبب وزش باد و بارندگی در سطح استان خواهد شد. شایان ذکر است که احتمال بارش در ساعاتی از اواخر وقت پنج‌شنبه تا صبح جمعه و در نیمه غربی استان بیشتر به نظر می‌رسد.

وی در پایان به نوسانات دمایی روزهای آینده اشاره کرد و گفت: متوسط دمای هوا که امروز و فردا به طور نسبی کاهش می‌یابد؛ از روز چهارشنبه تا پایان هفته در اغلب نقاط به‌تدریج افزایش خواهد یافت.