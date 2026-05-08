بازی درون تیمی به درد تیم ملی نمی خورد/ در دو پست مشکل جدی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران خود را برای حضور در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ آماده میکند و شاگردان امیر قلعهنویی چند هفتهای است که دور جدید تمرینات خود را آغاز کردهاند. در همین راستا، برگزاری بازیهای درونتیمی نیز در دستور کار ملیپوشان قرار گرفته است. همچنین قرار است پیش از سفر به آمریکا، تیم ملی یک اردوی چند روزه را در کشور ترکیه برگزار کند.
جمشید شاهمحمدی کارشناس فوتبال، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت تیم ملی فوتبال ایران در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: با توجه به شرایطی که برای تیم ملی به وجود آمده، در حال حاضر مهمترین مسئله آمادهسازی ذهنی و روحی بازیکنان است و از نظر بدنی نیز تنها با اتکا به تمرینات فعلی میتوان آنها را تا حدی برای مسابقات آماده نگه داشت.
وی در ادامه با انتقاد از برگزاری بازیهای درونتیمی در اردوی تیم ملی گفت: این نوع برنامهها عملاً خروجی فنی مشخصی ندارند، چراکه بازیکنان بیشتر به فکر حفظ سلامت خود هستند تا اینکه بخواهند فوتبال جدی و رقابتی بازی کنند. طبیعی است در چنین شرایطی نه تاکتیکها بهدرستی اجرا میشود و نه میتوان ارزیابی دقیقی از وضعیت تیم داشت.
این کارشناس فوتبال با اشاره به غیبت علی قلیزاده و وضعیت نامشخص سردار آزمون تصریح کرد: کادرفنی تیم ملی باید از مدتها قبل به فکر طراحی پلنهای جایگزین و معرفی جانشینهای مطمئن برای این بازیکنان میبود. امروز تیم ملی در خط حمله با کمبود جدی مهره مواجه است و در خط دفاعی نیز مشکلات ساختاری دیده میشود. بازیکنانی که اکنون در اردو حضور دارند، هنوز به سطحی نرسیدهاند که بتوان روی عملکرد آنها در یک تورنمنت بزرگ مانند جام جهانی حساب ویژه باز کرد.
شاهمحمدی افزود: یکی از مهمترین ایرادهای تیم ملی در شرایط فعلی، میانگین سنی بالای آن است؛ موضوعی که میتواند در جریان مسابقات فشرده جام جهانی به یک نقطه ضعف جدی تبدیل شود. در چنین شرایطی حتی دیدارهایی مثل بازی با نیوزیلند هم ساده نخواهد بود و نباید آن را آسان تصور کرد.
وی ادامه داد: مشکل اصلی این است که روند جوانگرایی در سالهای گذشته بهدرستی انجام نشده و اکنون تیم ملی با ترکیبی مواجه است که بیشتر تجربهمحور است تا آیندهمحور. این مسئله باعث میشود تیم در برابر تیمهای سرعتی و جوان دچار افت شدید شود.
این کارشناس فوتبال در پایان تأکید کرد: اگر از ابتدا برنامهریزی دقیقتری برای تغییر نسل انجام میشد، امروز حداقل تیمی با بازیکنان جوان و پرانرژی در اختیار داشتیم که حتی در صورت نتیجه نگرفتن، آینده فوتبال ایران را تضمین میکرد. اما در شرایط فعلی، تیم ملی بیشتر شبیه تیمی با میانگین سنی بالا است که برای رقابت در سطح اول فوتبال جهان کار بسیار دشواری پیشرو دارد.
برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :
* سهشنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل
