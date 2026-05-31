به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معرفی بهترین های ورزش با عنوان «قهرمان ایران» شامگاه امروز یکشنبه در سالن اجلاس سران با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور و مسئولان ورزش کشور برگزار شد و برترین های ورزش ایران معرفی شدند.

در این مراسم علاوه بر مسعود پزشکیان رئیس جمهور، پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک، غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک و روسای فدراسیون ها حضور داشتند.

برترین های ورزش ایران در سال ۱۴۰۴ با آرای مردم:

صحنه ماندگار ورزش کشور: در دست داشتن کوله پشتی دانش آموزان میناب توسط بازیکنان تیم ملی فوتبال

قهرمان فردا: مبینا نعمت زاده - تکواندو

برترین آقای ورزش توان یابان: علی اکبر غریب شاهی - پاراوزنه برداری

برترین بانوی ورزش توان یابان: هاجر صفرزاده - پارادوومیدانی

مربی سال: پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد

برترین گل: گل مهدی طارمی به تیم ملی فوتبال ازبکستان

بانوی ورزش ایران: زهرا کیانی - ووشو

آقای ورزش ایران: امیرحسین زارع - کشتی آزاد

بهترین فدراسیون: فدراسیون کشتی

برترین تیم سال: تیم ملی فوتسال

همچنین در این مراسم افسانه حسامی فرد به عنوان بانوی کوهنوردی ایران معرفی شد. نشان شهید حاج قاسم سلیمانی به روژان گودرزی اهدا شد. اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران هم به انتخاب وزارت ورزش بهترین اداره کل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم همچنین با اتفاقات دیگری هم همراه بود؛

تقدیم پیراهن «میناب ۱۶۸» به رئیس جمهور

پیراهن امضا شده تیم ملی فوتبال ایران توسط قهرمانان ورزش سال گذشته از سوی پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما به مسعود پزشکیان تقدیم شد.

تقدیر از مدافع سابق پرسپولیس

در این مراسم همچنین از بهروز رهبری فرد مدافع سابق تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس به پاس حضور در تجمعات مردمی تقدیر شد. نشان شرافت و میهن دوستی به این پیشکسوت فوتبال ایران اهدا شد.

تقدیم عنوان به شهدای جنگ

پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران که عنوان برترین مربی سال را به خود اختصاص داد، این عنوان را به شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تقدیم کرد.

جایزه تختی به یک کاراته کا رسید

صالح اباذری، نایب‌قهرمان رقابت‌های جهانی کاراته، به پاس رفتار اخلاقی و جوانمردانه خود در جریان مسابقات قهرمانی جهان، مورد تقدیر قرار گرفت و «نشان جهان‌پهلوان تختی» را دریافت کرد.

شوخی علیرضا دبیر با رئیس جمهور

علیرضا دبیر که برای دریافت جایزه بهترین فدراسیون سال حضور یافته بود قبل از صحبت های خود با رئیس جمهور شوخی کرد و گفت: به آقای پزشکیان می‌گویم از وقتی شما رئیس‌جمهور شدید دیگر کسی به ما گیر نمی‌دهد که چرا کت‌وشلوار نمی‌پوشید. دیروز هم که رئیس‌جمهور کت را درآورد و آستین کوتاه پوشید و ما راحت‌تر شدیم.

پدر به جای پسر

در حالی که گل مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران به ازبکستان در انتخابی جام جهانی به عنوان بهترین گل سال انتخاب شد، این بازیکن در ترکیه حضور داشت و به جای او پدرش جایزه اش را دریافت کرد. طارمی در پیامی ویدئویی از مردم به خاطر رای هایی که به او داده بودند، قدردانی کرد.

عکس یادگاری رئیس جمهور با باستانی کاران

در بخش پایانی این مراسم ورزش باستانی توسط نوجوانان به اجرا درآمد که مورد توجه و استقبال حاضران قرار گرفت. مسعود پزشکیان در پایان این اجرا در جمع ورزشکاران و باستانی کاران حاضر شد و با آنها عکس یادگار گرفت.