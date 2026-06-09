به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی در حاشیه بازدید از اردوی تیم ملی بوکس و در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: برآورد ما این است که بیش از هزار ورزشکار در رقابتهای ناگویا حضور خواهند داشت و اعزامها در دو مرحله انجام میشود؛ مرحله نخست مربوط به اعزام کاروانهای اصلی از سوی کمیته ملی المپیک و فدراسیونها و مرحله دوم نیز شامل حضور ورزشکاران پارالمپیکی و جانبازان و توانیابان خواهد بود.
دنیامالی با اشاره به فرصت محدود باقیمانده تا آغاز این رقابتها افزود: ما تنها حدود سه ماه زمان داریم و در همین مدت نیز تلاش کردهایم فعالیتهای ورزشی و آمادهسازی بدون وقفه ادامه پیدا کند. حتی در شرایط سخت و مقاطع بحرانی نیز ورزش قهرمانی کشور متوقف نشده و برنامهریزیها برای استمرار روند آمادهسازی ادامه دارد.
وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: هدف اصلی ما این است که ورزشکاران ایران بتوانند با کسب نتایج مطلوب، باعث شادی مردم شوند و تعداد مدالهای کاروان کشور نسبت به دورههای گذشته افزایش پیدا کند. ورزشکاران ما در رشتههای مختلف با انگیزه بالا در حال تمرین هستند و برای موفقیت تلاش میکنند.
وی ادامه داد: دختران و پسران ورزشکار ما در شرایط سخت تمرین میکنند و همه اعضای کاروان با انگیزه بالا برای افتخارآفرینی ایران تلاش میکنند.
دنیامالی همچنین درباره برخی مشکلات مرتبط با صدور ویزا برای همراهان تیم ملی فوتبال ایران جهت حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: در این زمینه اقداماتی در حال انجام است و بخش زیادی از مشکلات در حال رفع شدن است. البته برخی حواشی و کارشکنیها از ابتدا وجود داشته اما این مسائل محدود به ایران نیست و در برخی رویدادهای بینالمللی برای سایر کشورها نیز رخ میدهد.
وی تأکید کرد: بر اساس قوانین فدراسیونهای جهانی و منشور المپیک، برگزارکنندگان موظف هستند شرایط استاندارد و برابر برای همه کشورها فراهم کنند و ما نیز پیگیر هستیم تا این الزامات بهطور کامل رعایت شود.
وزیر ورزش و جوانان در ادامه با اشاره به اهمیت نظم و امنیت مسابقات خاطرنشان کرد: در صورتی که هرگونه رفتار غیرورزشی یا هنجارشکنانه در ورزشگاهها مشاهده شود، طبق مقررات باید برخورد لازم انجام شود. اگر ما در ورزشگاه هایی که بازی می کنیم پرچم یا نشانی جز پرچم جمهوری اسلامی ایران باشد قطعا سرپرست تیم مسئولیت دارد که بازی را متوقف کند.
او در رابطه با حواشی اخیر به وجود آمده برای دیدار تیم ملی فوتبال ایران و مصر در جام جهانی تصریح کرد: اخباری که به ما و مصری ها داده اند و گفته اند که نباید در این رابطه نگران باشید.
دنیامالی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اهمیت حمایتهای مالی و انگیزشی از بازیکنان تیم ملی فوتبال گفت: پاداشهای مربوط به موفقیتها و صعودها در حال پیگیری است و این موضوع را به فدراسیون فوتبال گفته ایم که پاداش صعود به جام جهانی باید به بازیکنان پرداخت شود. برای بازی های دوستانه هم پاداشی به کسی داده نمی شود.
وزیر ورزش در رابطه با درگیری خواهران منصوریان با رئیس فدراسیون ووشو گفت: رفتار آنها قابل دفاع نیست اما این ورزشکاران برای ایران زحمت کشیده اند و باید حاشیه را کنار بگذارند. ما حمایت خواهیم کرد که این اتفاقاتی که رخ داده فراموش شود و خانواده ووشو بار دیگر کنار هم جمع شوند.
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