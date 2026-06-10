خطر از بیخ گوش ستاره حریف ایران گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال بلژیک روز گذشته (سه شنبه ۱۹ خرداد) نخستین تمرین کامل خود را در زمین باشگاه سیاتل ساندرز در شهر سیاتل برگزار کرد.

در این جلسه تمرینی، ۲۵ بازیکن حضور داشتند و تنها غایب تیم، «زنو دباس» بود. مدافع باشگاه اسپورتینگ لیسبون همچنان در حال ریکاوری از مصدومیت ران پا است و به صورت انفرادی تمرین می‌کند.

همچنین مارتن فانده‌فوردت که به عنوان دروازه‌بان چهارم در اردو حضور داشت، از پایان هفته گذشته دیگر در جمع ملی‌پوشان نیست. این دروازه‌بان باشگاه لایپزیگ بنا به درخواست باشگاهش در بلژیک ماند و راهی آمریکا نشد.

در حال حاضر تیبو کورتوا، سِنه لامنس و مایک پندرز سه دروازه‌بان حاضر در فهرست نهایی تیم تحت هدایت رودی گارسیا هستند.

با این حال، مهم‌ترین اتفاق تمرین زمانی رخ داد که جرمی دوکو پس از حدود ۵۰ دقیقه حضور در زمین، به دلیل احساس ناراحتی جزئی تمرین را ترک کرد و به رختکن رفت. گزارش‌ها حاکی از آن است که مشکل این وینگر سرعتی چندان جدی نیست و نگرانی خاصی درباره حضور او در مسابقات وجود ندارد.

شیاطین سرخ دوشنبه پس از ورود به سیاتل، بلافاصله راهی مرکز تمرینی خود شدند و برنامه‌ای ویژه برای سازگاری با اختلاف ساعت را پشت سر گذاشتند. این برنامه شامل تمرینات فعال‌سازی بدنی و حمام یخ بود. اختلاف زمانی میان بلژیک و سواحل غربی آمریکا حدود ۹ ساعت است.

کاروان بلژیک در طول رقابت‌های جام جهانی در هتل هایت ریجنسی لیک واشینگتن مستقر خواهد بود.

بلژیکی‌ها دوشنبه آینده نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را در ورزشگاه لومن فیلد برابر تیم ملی مصر برگزار می‌کنند. طبق پیش‌بینی‌ها، دمای هوا در زمان برگزاری این مسابقه به حدود ۳۱ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

لازم به ذکر است که تیم ملی فوتبال بلژیک در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ با تیم های ایران، نیوزیلند و مصر همگروه است.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل