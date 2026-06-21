به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا در نشست خبری امروز یکشنبه ۳۱ خرداد اظهار داشت: بحث عدالت یکی از موضوعات مهمی است که باید در حوزه ورزش نیز بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد. در جلساتی که با مدیران ورزش ایران داشتهام، همواره بر اهمیت احساس عدالت در جامعه تأکید کردهام.
تاجرنیا ادامه داد: اگر روزی به نقطهای برسیم که به دلیل تعلقات باشگاهی، مانند استقلال، ذوبآهن یا هر تیم دیگری تصمیمگیریها تحت تأثیر قرار نگیرد، آن زمان میتوان گفت عدالت در ورزش محقق شده است.
وی همچنین درباره شرایط تیمها پس از وقفههای اخیر گفت: ما نخستین تیمی بودیم که پس از جنگ تمرینات خود را از سر گرفتیم. در ادامه از باشگاهها نظرخواهی شد و اکثریت آنها اعلام کردند که امکان برگزاری مسابقات پیش از جام جهانی وجود ندارد.
تاجرنیا با اشاره به شرایط پس از جنگ تحمیلی گفت: پس از آتشبس، طبیعی بود که بسیاری از فعالیتها از جمله فوتبال تحت تأثیر قرار بگیرد، اما در شرایط عادی، بهترین اقدام از سرگیری مسابقات است. بلافاصله پس از آن، بحث اتمام لیگ برتر پیش از جام جهانی و معرفی نمایندگان ایران مطرح شد و باشگاه استقلال نیز در راستای تمکین به نظر فدراسیون فوتبال آمادگی خود را اعلام کرد.
وی افزود: استقلال نخستین باشگاهی بود که تمرینات خود را پس از جنگ آغاز کرد و حدود یک هفته به تمرین ادامه داد. سپس جلساتی با نظارت فدراسیون فوتبال و با هدف نظرخواهی از باشگاهها برگزار شد. در آن مقطع، بسیاری از باشگاهها به دلیل مشکلات اقتصادی و شرایط موجود اعلام کردند امکان برگزاری مسابقات پیش از جام جهانی را ندارند و خواستار تعویق بازیها شدند.
سرپرست مدیرعاملی استقلال ادامه داد: در نهایت، اکثریت باشگاهها با تعویق مسابقات موافقت کردند و ما نیز به تصمیم جمعی احترام گذاشتیم و تمکین کردیم. با این حال، بخشی از این وضعیت ناشی از عدم قطعیت در تصمیمگیری فدراسیون فوتبال بود که خود این نهاد نیز همراهی لازم را در این روند داشت.
وی با اشاره به نقش تیم ملی و تقویم مسابقات تصریح کرد: اگر سرمربی تیم ملی اجازه میداد بازیکنان برای مدت بیشتری در اختیار باشگاهها باشند، شاید امکان برگزاری مسابقات وجود داشت. در رشتههای دیگر نیز شاهد مدیریت بهتر زمانبندی هستیم و در فوتبال پایه نیز با همکاری هیئتهای استانی، مسابقات در حال برگزاری است.
تاجرنیا افزود: در لیگ برتر به دلیل همزمانی با جام جهانی، تصمیمگیریها با ابهام همراه بود و حتی بحثهایی مانند برگزاری مسابقات چندجانبه یا تعویقهای مقطعی مطرح شد. این بلاتکلیفی حدود ۶۰ روز ادامه داشت و ذهن فوتبال کشور را درگیر کرد.
وی ادامه داد: برخی کارشناسان از ابتدا معتقد بودند برگزاری مسابقات در این بازه زمانی امکانپذیر نیست، اما در نهایت تصمیمگیریها میان گزینههای مختلف در نوسان بود. حتی در مورد جام حذفی نیز هیچ تصمیم مشخصی در ابتدا اتخاذ نشد، در حالی که این رقابت میتوانست در بازه زمانی کوتاه ۱۰ روزه به پایان برسد.
سرپرست مدیرعاملی استقلال گفت: برگزاری جام حذفی علاوه بر کاهش بلاتکلیفی، میتوانست به آمادهسازی تیمها، افزایش نشاط هواداری و جبران بخشی از خسارات مالی فوتبال کمک کند. متأسفانه به دلیل عدم تصمیمگیری شفاف، فوتبال کشور برای مدتی از حضور هواداران در ورزشگاهها نیز محروم شد.
وی با اشاره به تبعات این وضعیت افزود: فوتبال ایران در ماههای اخیر از نظر ارتباط با هواداران دچار فاصله شده و این مسئله به نشاط اجتماعی نیز آسیب زده است. در حالی که برگزاری مسابقات میتوانست به بازگشت هواداران به ورزشگاهها کمک کند.
تاجرنیا همچنین درباره موضع باشگاه استقلال تصریح کرد: ما از ابتدا اعلام آمادگی کردیم و حتی با درخواست فدراسیون فوتبال، نامه رسمی مبنی بر آمادگی برای ادامه مسابقات پس از جام جهانی ارائه دادیم. استقلال همواره تلاش کرده در چارچوب تصمیم جمعی حرکت کند.
وی ادامه داد: اگر قرار است مسابقات برگزار نشود، باید تصمیم شفاف گرفته شود و در صورت عدم برگزاری، تکلیف قهرمانی نیز مشخص باشد. اما تعلیق طولانیمدت و بلاتکلیفی، شرایط مناسبی برای فوتبال کشور ایجاد نمیکند.
رئیس هیئتمدیره استقلال تأکید کرد: در حالی که بخش زیادی از مسابقات لیگ برگزار شده، انتظار طبیعی این است که روند رقابتها به سرانجام برسد. بهویژه در جام حذفی که تنها هفت مسابقه دارد و در مدت کوتاه قابل برگزاری است.
وی افزود: اصرار ما بر برگزاری مسابقات به معنای اختلافنظر با فدراسیون نیست، بلکه تأکید بر اجرای یک مسیر منطقی و شفاف است. تصمیمگیری باید به گونهای باشد که کمترین مناقشه و بیشترین عدالت را به همراه داشته باشد.
تاجرنیا گفت: باشگاه استقلال در این مدت همواره رویکردی ملی داشته و به دنبال ایجاد تنش نبوده است. هدف اصلی ما این است که فوتبال ایران از فضای ابهام خارج شود و تصمیمات به شکلی اتخاذ شود که احساس عدالت در میان همه تیمها شکل بگیرد.
وی با اشاره به ابتکار برخی باشگاهها برای برگزاری جلسات هماندیشی افزود: تلاش شد با باشگاههای مختلف جلساتی برای بررسی مشکلات و مسائل مبتلابه فوتبال برگزار شود. در این جلسات که با حضور نمایندگان باشگاهها انجام شد، درباره موضوع جام حذفی نیز بحث و گفتوگو صورت گرفت و در نهایت یک بیانیه پنجبندی از سوی باشگاههای حاضر تنظیم شد.
تاجرنیا ادامه داد: از مجموع هشت باشگاه حاضر در رقابتهای جام حذفی، هفت باشگاه در این روند همراهی کردند و تنها یک باشگاه اعلام کرد در شرایط فعلی امکان همراهی ندارد. با این حال اکثریت تیمهای حاضر در جام حذفی آمادگی خود را برای اجرای برنامه پیشنهادی اعلام کردهاند و حتی پیشنهاد شد هزینههای احتمالی برگزاری نیز میان باشگاهها تقسیم شود.
سرپرست مدیرعاملی استقلال با تأکید بر اینکه این باشگاه از تصمیمات جمعی متضرر نخواهد شد، گفت: ما در جام حذفی یکهشتم شانس قهرمانی داریم و طبیعی است که برای رسیدن به این جام تلاش کنیم. در صورت عدم برگزاری مسابقات، طبیعتاً باشگاه از فرصت قهرمانی و کسب افتخار محروم خواهد شد و این موضوع قابل انکار نیست.
وی با اشاره به شرایط سهمیههای آسیایی و ساختار رقابتها افزود: موضوع سهمیه آسیایی و تصمیمات مرتبط با آن بحث جداگانهای است، اما جام حذفی رقابتی مستقل است و بهراحتی میتواند در بازه زمانی کوتاه برگزار شود. حتی با توجه به اینکه بخشی از تیمها در تهران مستقر هستند، امکان برگزاری مسابقات در مدت زمان محدود وجود دارد.
تاجرنیا ادامه داد: مجوز حرفهای یا وضعیت برخی باشگاهها نباید مانع برگزاری رقابتها شود، چرا که جام حذفی میتواند در کارنامه افتخارات هر تیم ثبت شود و اهمیت بالایی دارد.
وی تصریح کرد: تعامل میان باشگاهها و فدراسیون باید دوطرفه باشد و نمیتوان انتظار داشت تنها باشگاهها همراهی کنند. اگر قرار است فدراسیون درباره زمانبندی لیگ و جام حذفی تصمیمگیری کند، باید این تصمیمات بر اساس منطق کارشناسی و قابل اجرا باشد.
سرپرست مدیرعاملی استقلال افزود: در طول ۶۰ روز گذشته درباره برگزاری یا عدم برگزاری مسابقات لیگ و جام حذفی ابهامات زیادی وجود داشته و این بلاتکلیفی باعث سردرگمی فوتبال کشور شده است. به اعتقاد ما، برگزاری جام حذفی در بازه زمانی کوتاه نهتنها ممکن بود بلکه میتوانست به سود فوتبال کشور نیز باشد.
تاجرنیا تأکید کرد: مسیر درست در فوتبال، تعامل میان باشگاهها، فدراسیون، سازمان لیگ، رسانهها و هواداران است. اگر این تعامل شکل بگیرد، فوتبال کشور رشد خواهد کرد؛ اما در صورت نبود آن، انرژیها هدر خواهد رفت و به بدنه فوتبال آسیب وارد میشود.
وی با اشاره به اهمیت همافزایی در فوتبال کشور اظهار داشت: شخصاً به عنوان مدیر یک باشگاه، هوادار و شهروند این کشور معتقدم باید تمام تلاشها در جهت موفقیت تیم ملی به کار گرفته شود. اما نکتهای که مورد انتقاد است، این است که چرا به مجموعهای از نظرات کارشناسی که از ابتدا ارائه شده، توجه کافی نمیشود.
تاجرنیا ادامه داد: به جای اینکه مدام به دنبال مقصر باشیم، باید فرآیندها را اصلاح کنیم. اگر تصور کنیم همیشه دیگران باید اصلاح شوند، هیچگاه وضعیت بهبود پیدا نخواهد کرد. جامعه زمانی اصلاح میشود که خودمان از درون شروع به اصلاح کنیم.
وی با بیان اینکه گفتوگو باید در فضای رسمی و شفاف شکل بگیرد، افزود: همانطور که در جامعه فضای نسبتاً بازی برای بیان نظرات وجود دارد، در ورزش و فوتبال نیز باید چنین فضایی فراهم شود. اگر اختلافنظرها در جلسات رسمی و دور یک میز مطرح شود، بسیاری از تنشها به سطح جامعه کشیده نخواهد شد.
سرپرست مدیرعاملی استقلال تصریح کرد: وقتی صحبتها شنیده نمیشود یا به آنها عمل نمیشود، طبیعی است که این موضوع به فضای عمومی کشیده شود و افکار عمومی درباره آن قضاوت کند. ما باید مسیر را به سمتی ببریم که مشکلات کاهش یابد، نه اینکه تشدید شود.
تاجرنیا در ادامه با اشاره به اهمیت ایجاد نشاط اجتماعی گفت: هدف ما باید ایجاد فضای مثبت و پرنشاط در جامعه باشد. این موضوع برای کشور اهمیت زیادی دارد و میتواند حتی در شرایط سخت نیز به انسجام اجتماعی کمک کند.
وی افزود: همانطور که تیم ملی در رقابتهای بینالمللی در کشورهای مختلف حضور پیدا میکند، انتظار میرود در داخل کشور نیز شرایطی فراهم شود که فضای رقابتی سالم و منسجم برقرار باشد. این موضوع میتواند دستاورد مهمی برای فوتبال ایران باشد.
تاجرنیا در پایان با اشاره به روند رایزنیها میان باشگاهها خاطرنشان کرد: در جلسات برگزارشده، تقریباً هفت باشگاه اعلام آمادگی کردند و تنها یک باشگاه شرایط همراهی نداشت. اسناد و مستندات این موضوع نیز موجود است و نشان میدهد اکثریت باشگاهها بر همکاری و همراهی تأکید داشتهاند.
وی اظهار داشت: خواهش ما این است که فوتبال کشور را از حضور تماشاگران زیاد محروم نکنید. موضوع تعارفبردار نیست؛ وقتی ورزشگاهی ۱۰ هزار نفری برای مسابقات در نظر گرفته میشود، طبیعتاً نیمی از ظرفیت آن هم تکمیل میشود، اما زمانی که ورزشگاه آزادی در اختیار باشد، شرایط متفاوت است و استقبال هواداران بهمراتب بیشتر خواهد بود.
تاجرنیا ادامه داد: در مسابقات فصل گذشته استقلال نیز شاهد بودیم که این تیم یکی از بالاترین آمارهای تماشاگر را به خود اختصاص داد و این نشاندهنده ظرفیت بالای هواداری فوتبال ایران است. حیف است این ظرفیت نادیده گرفته شود.
وی با اشاره به وضعیت ورزشگاه آزادی افزود: ما با هماهنگی و بر اساس برنامهریزی موجود این موضوع را دنبال میکنیم و انتظار داریم ورزشگاه آزادی در زمان مقرر آماده بهرهبرداری شود. این موضوع صرفاً مربوط به استقلال نیست، بلکه به اعتبار و آبروی فوتبال کشور و حتی اعتبار ملی مرتبط است.
سرپرست مدیرعاملی استقلال تصریح کرد: آمادهسازی ورزشگاه آزادی برای ما یک ضرورت است و ما به هیچ گزینه دیگری فکر نمیکنیم. انتظار داریم وزارت ورزش و دستگاههای مسئول این موضوع را با جدیت پیگیری کنند.
تاجرنیا در پایان گفت: امیدوارم شرایط به گونهای پیش برود که هیچ گزینهای غیر از ورزشگاه آزادی مطرح نباشد و مسابقات در همین ورزشگاه برگزار شود. از همه عزیزان تشکر میکنم.
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