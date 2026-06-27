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۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۶

هفته سی و یکم لیگ دسته اول؛

تیم فوتبال مس شهربابک لیگ‌برتری شد

تیم فوتبال مس شهربابک لیگ‌برتری شد

تیم فوتبال مس شهربابک با پیروزی مقابل حریف خود در فاصله سه هفته تا پایان مسابقات لیگ دسته اول، صعودش به لیگ برتر را قطعی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته سی و یکم لیگ دسته اول فوتبال شامگاه شنبه ۶ تیر با انجام ۹ بازی پیگیری شد که تیم از پیش صعود کرده به لیگ برتر نساجی موفق شد میزبان خود را شکست دهد.

در مهم ترین بازی هفته هم تیم مس شهربابک موفق شد با گل لحظات پایانی محمدحسین باصری جواز حضور در لیگ برتر برای فصل آینده را به دست آورد.

در سه هفته باقی‌مانده دو تیم سایپا، صنعت نفت آبادان، پارس جنوبی جم و هوادار برای قرارگیری در رده سوم جدول و حضور در بازی پلی آف لیگ برتر با مس رفسنجان تلاش خواهند کرد.

در انتهای جدول هم سقوط داماش گیلان به لیگ دسته دوم قطعی شده و تیم های نیروی زمینی، نفت و گاز گچساران، شناورسازی قشم، کارا گستر، شهرداری نوشهر و نود ارومیه در منطقه سقوط قرار دارند.

نتایج بازی‌های هفته سی و یکم لیگ دسته اول به شرح زیر است:

* شهرداری نوشهر یک - مس کرمان یک

* هوادار ۴ - داماش یک

* پارس جنوبی جم ۲ - نود ارومیه صفر

* پالایش نفت بندرعباس صفر - صنعت نفت آبادان صفر

* نفت و گاز گچساران صفر - نساجی ۳

* مس شهربابک یک - نیروی زمینی صفر

* فرد البرز ۲ - سایپا یک

* آریو اسلامشهر ۲ - بعثت کرمانشاه صفر

* کارا گستر یک - شناورسازی قشم یک

مس شهربابک لیگ‌برتری شد/ تلاش صنعت نفت و سایپا برای سهمیه سوم
جدول لیگ دسته اول فوتبال در پایان هفته سی و یکم

کد مطلب 6872509

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