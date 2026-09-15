به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در نخستین دیدار خود در فصل جدید رقابت‌های آسیایی، شامگاه دوشنبه ۲۳ شهریور در ورزشگاه بین‌المللی بصره به مصاف تیم پرمهره السد قطر رفت و موفق شد با ارائه نمایشی قدرتمند، این تیم را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد.

استقلال که با انگیزه زیادی پای به نخستین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا گذاشته بود، در این مسابقه توانست برابر یکی از تیم‌های مطرح و پرمهره فوتبال قطر به پیروزی قاطع دست پیدا کند و شروعی درخشان در فصل جدید رقابت‌های آسیایی داشته باشد.

این پیروزی از آن جهت اهمیت ویژه‌ای برای استقلال داشت که آبی‌پوشان پس از ۲۳ سال بار دیگر موفق شدند السد را در یک دیدار رسمی شکست دهند. آخرین پیروزی استقلال برابر نماینده قطر به سال‌ها قبل بازمی‌گشت و حالا شاگردان سهراب بختیاری‌زاده توانستند این طلسم طولانی را در نخستین مسابقه آسیایی فصل بشکنند.

از سوی دیگر، شکست برابر استقلال به روند پیروزی‌های متوالی السد در فصل جاری نیز پایان داد. نماینده قطر که پیش از این مسابقه نتایج خوبی کسب کرده و با روندی موفق وارد رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا شده بود، در بصره برابر استقلال متحمل شکست سنگینی شد تا نوار پیروزی‌های متوالی این تیم قطع شود.

علی حمودی پیشکسوت و کارشناس فوتبال ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیروزی ۳ بر صفر استقلال برابر السد قطر در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد: استقلال واقعاً بازی بسیار خوب و حساب‌شده‌ای انجام داد و شاید کمتر کسی انتظار داشت این تیم برابر السد که از بازیکنان مطرح و گران‌قیمت اروپایی بهره می‌برد، به چنین نتیجه‌ای دست پیدا کند.

او افزود: من واقعاً از بازی استقلال و سبک این تیم در فصل جاری لذت می‌برم. بیشتر بازیکنان استقلال جوان و پرانرژی هستند و به نظر می‌رسد از حاشیه و منیت به دور هستند. بازیکنان بدون اینکه دچار منیت شوند، کار خودشان را انجام می‌دهند و به نظرم این موضوع یکی از نقاط قوت استقلال است.

عملکرد استقلال مقابل السد فوق العاده بود

پیشکسوت استقلال ادامه داد: این تیم تا امروز در چند مسابقه عملکرد بسیار خوبی داشته، اما مقابل السد که در سطح بین‌المللی تیم بسیار قدرتمندی است، عملکرد فوق‌العاده‌ای از خودش نشان داد. استقلال در بسیاری از ادوار لیگ قهرمانان آسیا شروع‌های خوبی داشته است و امیدوارم این شروع نیز مستمر باشد و تنها به یک مسابقه محدود نشود. امیدوارم استقلال در ادامه مسیر هم همین سبک و کیفیت را در آسیا ادامه دهد.

حمودی در واکنش به فشردگی مسابقات استقلال و حضور سه بازیکن جوان و تأثیرگذار این تیم یعنی سعید سحرخیزان، اسماعیل قلی‌زاده و امیرمحمد رزاقی‌نیا در تیم امید و همچنین دیدارهای پیش‌روی این تیم برابر تراکتور و الغرافه قطر گفت: این موضوع با توجه به حضور در یک تورنمنت ملی طبیعی است و بازیکنان باید در اردو حاضر شوند و بازی کنند. با این حال اگر بخواهیم از نظر تعداد بازیکنان تحت فشار نگاه کنیم شاید بتوان گفت حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد تیم در شرایط فشرده‌تری قرار دارند و بخش عمده بازیکنان می‌توانند استراحت و ریکاوری مناسبی داشته باشند.

فشردگی مسابقات به استقلال لطمه می زند

کارشناس فوتبال ایران خاطرنشان کرد: به نظر من در شرایط فعلی و در شروع لیگ و مسابقات آسیایی، این موضوع مشکل خیلی بزرگی برای استقلال ایجاد نمی‌کند. نگرانی اصلی زمانی بیشتر خواهد شد که فشار مسابقات افزایش پیدا کند. متأسفانه پنجره نقل‌وانتقالات استقلال همچنان بسته است و فعلاً هم خبری از باز شدن آن نیست و همین موضوع ممکن است در ادامه راه مشکلاتی برای استقلال ایجاد کند.

حمودی ادامه داد: استقلال قرار است در جبهه لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا به میدان برود و فشار مسابقات در آن مقطع بیشتر خواهد شد. بنابراین مراقبت از بازیکنان باید نسبت به شرایط فعلی بیشتر باشد. الان شاید حدود ۹۰ درصد تیم بتوانند استراحت و ریکاوری خوبی داشته باشند و مشکل خاصی ایجاد نشود، اما از هفته‌های بعد باید مراقبت بیشتری از بازیکنان صورت بگیرد.

او افزود: امیدوارم خوش‌بین باشیم که پنجره نقل‌وانتقالات استقلال باز شود و این تیم بتواند بازیکنان مورد نیازش را جذب کند. در کنار آن، بازیکنانی که در اختیار استقلال هستند نیز باید به خوبی مدیریت و مراقبت شوند تا دچار آسیب‌دیدگی نشوند.

استقلال به آسانی وابسته نیست

پیشکسوت استقلال درباره وابستگی این تیم به یاسر آسانی در فاز هجومی و اینکه در صورت مصدومیت یا محرومیت این بازیکن ممکن است استقلال از نظر تاکتیکی دچار مشکل شود، گفت: اینکه آسانی در این مقطع توانمندی‌های خودش را نشان داده و بازیکن باکیفیتی است، هیچ شکی وجود ندارد. او در چند هفته اخیر عملکرد بسیار خوبی داشته و یکی از بازیکنان تأثیرگذار استقلال بوده است.

حمودی ادامه داد: با این حال، در بازی برابر السد شاهد بودیم که سهراب بختیاری زاده یک تعویض انجام داد و علیرضا کوشکی را از زمین بیرون آورد و محمدحسین اسلامی وارد بازی شد. اسلامی پس از ورود به زمین دو، سه پاس فوق‌العاده کلیدی داد و بسیار دونده ظاهر شد.

بازیکنان ذخیره کمتر از نفرات اصلی نیستند

او گفت: ما باز هم بازیکنان خوبی داریم که شاید تعدادشان خیلی زیاد نباشد، اما بازیکنانی که وارد زمین می‌شوند و به ترکیب اضافه می‌شوند، در حد بازیکنان اصلی تیم هستند و تفاوت زیادی با نفرات اصلی ندارند. امیدوارم یاسر آسانی همیشه در اختیار استقلال باشد و از مصدومیت دور بماند، اما نکته‌ای که من در خط حمله استقلال می‌بینم این است که دو، سه بازیکن تعویضی که وارد زمین می‌شوند، می‌توانند در حد و اندازه آسانی باشند و به استقلال کمک کنند.

حمودی در پایان خاطرنشان کرد: شاید در صورت نبود آسانی، خلا او خیلی محسوس نباشد، اما بدون شک غیبت این بازیکن می‌تواند تأثیر زیادی روی استقلال داشته باشد. با این حال، کیفیت بازیکنان دیگر استقلال و عملکرد نفراتی که از روی نیمکت وارد زمین می‌شوند، نشان می‌دهد این تیم برای جبران این خلا گزینه‌هایی در اختیار دارد.