به گزارش خبرنگار مهر، با امضای قرارداد رسمی منیر الحدادی مهاجم مراکشی - اسپانیایی و ستاره سابق تیم فوتبال بارسلونا، پرونده نقلوانتقالاتی تابستانی استقلال بسته شد. آبیپوشان پایتخت در این پنجره یکی از پرکارترین تیمهای لیگ برتر بودند و با تغییرات گستردهای در ترکیب خود، نشان دادند که اهداف بزرگی برای فصل پیشرو دارند.
ورودیهای استقلال؛ ترکیبی از تجربه و ستارههای بینالمللی
مدیریت استقلال در این تابستان به سراغ بازیکنانی رفت که هم تجربه بالایی دارند و هم میتوانند کیفیت ترکیب تیم را در سطح داخلی و بینالمللی ارتقا دهند. در این راستا، ستارههایی از لیگهای اروپایی و آسیایی به خدمت گرفته شدند:
* آنتونیو آدان دروازهبان باتجربه اسپانیایی که سابقه بازی در رئال و اتلتیکو مادرید و اسپورتینگ لیسبون را در کارنامه دارد.
* اسماعیل قلیزاده وینگر ملیپوش ایرانی که سالها فصل گذشته در تیم شمس آذر حضور داشت و اکنون به لیگ برتر ایران بازگشته است.
* امیرمحمد رزاقینیا و حبیب فرعباسی برای تقویت خطوط دفاعی و دروازه به استقلال اضافه شده اند.
* حسین گودرزی و سعید سحرخیزان بهعنوان چهرههای جوان و آیندهدار به جمع شاگردان ساپینتو ملحق شده اند، گودرزی سابقه حضور در شمس آذر و سپاهان را در کارنامه خود دارد و سحرخیزان پس از یک فصل حضور در لیگ روسیه تصمیم به بازگشت به لیگ برتر ایران گرفت.
* داکنز نازون مهاجم اهل هائیتی که یکی از بازیکنان گلزن فوتبال ترکیه شناخته میشد برای تقویت خط حمله استقلال به این تیم اضافه شده است.
* رستم آشورماتوف مدافع ملیپوش ازبکستان که استحکام خط دفاعی را افزایش خواهد داد.
* عارف آقاسی و عارف غلامی که بازگشتشان به استقلال میتواند تجربه و هماهنگی گذشته را به خط دفاع بازگرداند.
* موسی جنپو هافبک اهل مالی که قدرت بدنی و توانایی بازی در چند پست را دارد.
* یاسر آسانی مهاجم ملیپوش آلبانیایی که یکی از خریدهای مهم تابستانی استقلال محسوب میشود آبیها روی تاکتیک او حساب باز کرده اند. و در نهایت منیر الحدادی، بزرگترین خرید استقلال در سالهای اخیر که سابقه بازی در بارسلونا و تیم ملی مراکش را دارد.
خروجیهای استقلال؛ جدایی چند چهره نامدار
در سوی دیگر، استقلال شاهد جدایی تعدادی از بازیکنان کلیدی خود بود؛ جداییهایی که اگرچه ممکن است جای خالی بزرگی در ترکیب تیم ایجاد کند، اما فرصت بازسازی را هم به کادر فنی داده است
* آرش رضاوند، هافبک خلاق و تأثیرگذار استقلال.
* امیرعلی صادقی، هافبک جوان.
* ایمان سلیمی، مدافع میانی.
* جوئل کوجو و رافائل سیلوا دو بازیکن خارجی خط حمله و دفاع.
* زبیر نیکنفس، هافبک میانه میدان.
* سید حسین حسینی دروازهبان ملیپوش و کاپیتان استقلال که جداییاش یکی از مهمترین خروجیهای باشگاه به شمار میرود.
* مجتبی هاشمینسب، محمدحسین مرادمند و محمدرضا خالدآبادی.
* مسعود جوما و مهرداد محمدی نیز در فهرست خروجیها قرار گرفتند.
استقلال تازهنفس برای فصل جدید
استقلال با این تغییرات، ترکیبی از تجربه و جوانی را در اختیار دارد. جذب ستارههای خارجی همچون آدان، نازون، آسانی، الحدادی و… در کنار ملیپوشان ایرانی و بازیکنان با انگیزه، نشان میدهد مدیریت باشگاه به دنبال ساختن تیمی قدرتمند برای رقابت در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا ۲ است.
در عین حال، جدایی چهرههای شاخصی مانند سید حسین حسینی و آرش رضاوند میتواند چالشی برای کادر فنی به وجود بیاورد، اما خریدهای پر سر و صدا، امید هواداران را برای درخشش استقلال در فصل جاری افزایش داده است.
