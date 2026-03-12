اذعان آمریکا به ناتوانی در اسکورت نفتکش ها؛موضع مسکو در حمایت از تهران

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: در روز سیزدهم جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی، منافع و پایگاه های آمریکا در حالی توسط ایران و مقاومت عراق زیر ضرب رفت که تل‌آویو و حیفا زیر موج حملات حزب‌الله شب سختی را گذراندند.

فیدان: جنگ در منطقه باید در سریع‌ترین زمان ممکن پایان یابد

وزیر امور خارجه ترکیه تأکید کرد: آنکارا تحولات خاورمیانه و منطقه را از نزدیک دنبال می‌کند و برای پایان دادن به جنگ و تنش‌ها تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد. تنش باید در منطقه کاهش و جنگ در نزدیک ترین زمان ممکن پایان یابد.

«هاکان فیدان» با اشاره به اینکه «ما با تحریک تنش ها در داخل ایران مخالف هستیم»، گفت: شاهد تقویت طرح های جدایی طلبانه در ایران هستیم. ما با این طرح ها و فتنه افکنی یا طائفه گرایی مخالف هستیم.

وزیر خارجه ترکیه همچنین هشدار داد که بنیامین نتانیاهو ممکن است نسل‌کشی جدیدی مرتکب شود که موضوعی نگران‌کننده است.

فیدان افزود: اسرائیل جنگ را به لبنان منتقل کرده و این اقدام را با بهانه مبارزه با حزب‌الله توجیه می‌کند. فروپاشی و وخامت اوضاع در لبنان پیامدهایی برای کل منطقه خواهد داشت.

او همچنین خاطرنشان کرد: سیاست‌های ارعاب‌آمیز اسرائیل در غزه و کرانه باختری حتی در ماه رمضان نیز ادامه دارد.

روسیه: حمله آمریکا و اسرائیل به ایران نقض قانون بین المللی است

نماینده روسیه در آژانس منع گسترش تسلیحات شیمیایی گفت: حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران نقض استقلال و حاکمیت این کشور و ناقض قانون بین المللی است.

این مقام ارشد روس در بخش دیگری از سخنانش افزود: ما همه حملاتی را که در آن شهروندان و تاسیسات زیربنایی غیرنظامی در ایران هدف قرار می گیرند محکوم می کنیم.

این خبر در حالی است که سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد مسکو در خصوص گسترش غیرقابل کنترل دامنه جنگ و تنش در منطقه خاورمیانه به شدت نگران است.

ماریا زاخارووا تأکید کرد که مسکو بر حق ایران برای دفاع از خود تاکید می کند و از آمریکا و اسرائیل می خواهد تجاوز نظامی به ایران را متوقف کنند.

وزارت امور خارجه روسیه همچنین حمله اسرائیل به خانه یک روسی در النبطیه لبنان را غیرقابل توجیه خواند.

اذعان وزیر انرژی آمریکا به ناتوانی در اسکورت نفتکش‌ها در تنگه هرمز

در شرایطی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرده بود که کشورش نفتکش های عبوری از تنگه هرمز در خلیج فارس را اسکورت می کند، وزیر انرژی آمریکا این ادعا را رد کرد.

بر اساس این گزارش، «کریس رایت» وزیر انرژی آمریکا اذعان کرد که نیروی دریایی این کشور نمی‌تواند در شرایط فعلی نفتکش‌ها را در تنگه هرمز اسکورت کند.

پیشتر هم خبرگزاری بین المللی رویترز این ادعای رئیس جمهور آمریکا را رد و تأکید کرده بود که نیروی دریایی آمریکا تاکنون همه درخواست ها برای اسکورت کشتی ها را رد کرده است.

به نوشته رویترز، نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده که هنوز خطر حمله به کشتی ها در تنگه هرمز زیاد است و نمی تواند امنیت عبور نفتکش ها را از این تنگه تضمین کند.

فعال سیاسی آلمانی: کشتار دانش‌آموزان دبستان میناب جنایت جنگی است

سارا واگنکنشت، عضو حزب چپ آلمان در شبکه اجتماعی ایکس از رویکرد کشورش در قبال تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران انتقاد کرد.

وی، حمله آمریکا به دبستان میناب و قتل عام دانش‌آموزان این مدرسه را جنایت جنگی اعلام کرد.

واگنکنشت، فردریش مرتس صدر اعظم آلمان را فردی تابع آمریکا توصیف کرد و گفت: مرتس شجاعت نه گفتن به آمریکا را ندارد اما گرهارد شرودر صدر اعظم وقت آلمان به جنگ عراق، «نه» گفت.

وی از دولت آلمان خواست اجازه ندهد آمریکا از پایگاه های این کشور برای ارتکاب جنایت جنگی در ایران استفاده کند.

در حمله آمریکا به مدرسه ای در میناب، ۱۶۸ دانش آموز و کادر آموزشی شهید شدند.

تأکید «گردان‌های سیدالشهداء» بر ضرورت حذف آمریکا از معادلات منطقه

دبیرکل گردان های سیدالشهداء، با بیان اینکه بی‌طرفی در تقابل و نبرد کنونی جایز نیست، تأکید کرد که نبرد کنونی، تقابل سرنوشت‌ساز میان «محور حق» و «محور باطل» است و آمریکا در روند تحولات منطقه، به‌تدریج از معادلات حذف خواهد شد.

«ابوآلاء الولائی» در پیامی که در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد، با اشاره به حضور مقاومت اسلامی در مقابله با دشمنان آمریکایی-صهیونی تأکید کرد: بی‌طرفی در نبردی که در حال حاضر میان محور حق و محور باطل در جریان است، پذیرفته نیست. این نبرد از نظر شرعی و با توجه به واقعیت های میدانی، همه ارکان و ویژگی‌های یک رویارویی کامل را داراست.

وی خاطرنشان کرد: مقاومت اسلامی در عراق از همان روز نخست، بدون هیچ تردیدی در صف حق قرار گرفت. روزی که جنگ به پایان برسد، مردم عراق خواهند دانست چه کسی جان خود را بر کف نهاد و استوار به پیش رفت و چه کسی راه سستی و کوتاهی را برگزید.

اذعان رژیم صهیونیستی به زخمی شدن ۲۷۴۵ نفر در حملات ایران

تشکیلات موسوم به وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی اذعان کرد که تاکنون ۲۷۴۵ مجروح به بیمارستان ها در سرزمین های اشغالی منتقل شده‌اند که ۱۷۹ نفر مربوط به حملات شب گذشته بوده است.

بر اساس این گزارش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب الله لبنان چهارشنبه شب سرزمین های اشغالی را هدف یکی از سنگین ترین حملات از آغاز جنگ تا کنون قرار دادند.

آمار منتشر شده از سوی رژیم صهیونیستی در حالی است که رسانه ها و ناظران معتقدند که آمار واقعی بسیار بیشتر از اعداد و ارقام منتشر شده است و رژیم اشغالگر سانسورهای شدیدی را در خصوص آمار واقعی کشته ها و زخمی ها اعمال می کند.

مقام سازمان ملل: عاملان حمله به دبستان میناب باید محاکمه شوند

گوردون براون نخست وزیر اسبق انگلیس که اکنون به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل در امور آموزش جهانی فعالیت می کند در یادداشتی نوشت: کودکان نباید قربانی جنگ شوند و مدارس و بیمارستان ها نباید هدف قرار گیرند.

وی خواستار پیگرد حقوقی عاملان کشتار دانش آموزان در میناب شد و گفت: حمله به دبستان میناب نشان داد که مدارس و دانش آموزان به هدف تبدیل شده اند.

نخست وزیر اسبق انگلیس تصریح کرد: مدارس که باید پناهگاه امنی برای دانش آموزان باشد قبرستان آنها شده است.

براون خواستار ایجاد دادگاهی تخصصی برای رسیدگی به جنایت علیه دانش آموزان در سطح بین المللی شد.

ارتش آمریکا تایید کرده که در تجاوز به ایران، دبستان میناب را هدف قرار داده است. ۱۶۸ دانش آموز ابتدایی در این حمله شهید شدند.

آسوشیتدپرس: دست‌کم ۱۹ کشتی در جنگ آسیب دیدند

خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از مرکز عملیات دریایی: از آغاز جنگ تاکنون دست‌کم ۱۹ کشتی (غیرنظامی) در جنگ آسیب دیده‌اند که ۱۶ مورد آن‌ها در خلیج فارس و مناطق اطراف آن بوده است.

هاآرتص: اسرائیل در جنگ با ایران سردرگم است

روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» با اشاره به تجاوز صهیونیستی-آمریکایی علیه ایران و لبنان، نوشت: اسرائیل وارد جنگی شده که درباره دلایل آغاز آن و چگونگی پایانش ابهام وجود دارد.

این روزنامه تاکید کرد: ما جنگی را آغاز کرده‌ایم که هیچ تصوری نداریم چرا شروع شده و چگونه قرار است به پایان برسد و طبیعی است که در چنین وضعیتی دچار سردرگمی باشیم.

ایران اعلام کرده که تعقیب متجاوزان آمریکایی-صهیونیستی را در دستور کار قرار داده است تا آنها بار دیگر جرات تکرار چنین اقداماتی را نداشته باشند.

بنادر عراق تعطیل شد

با تشدید تنش‌ها واصابت دو پرتابه به نفتکش‌ها در آب‌های عراق، بنادر این کشور تعطیل شد.

فرحان الفرطوسی، مدیرکل شرکت بنادر عراق اعلام کرد به خاطر شرایط موجود و اصابت پرتابه به دو نفتکش این کشور، فعالیت بنادر نفتی به طور کامل متوقف شد.

این مقام عراقی در عین حال از فعال بودن بنادر تجاری این کشور خبر داد.

وی با اشاره به آتش گرفتن ۲ نفتکش در آبهای این کشور، از نجات ۲۵ خدمه کشتی ها خبر داد.

دبیرکل جنبش نجباء: چگونه ادعای بی‌طرفی می‌کنید؟

دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی نجباء عراق، ادعای بی‌طرفی کشورهای عرب منطقه خلیج فارس را در تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران زیر سئوال برد.

اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی نجباء عراق در پیامی خطاب به سران کشورهای اسلامی عربی گفت: با زمین دادن به یباندهای اشغالگر جنایتکار و ایجاد پایگاه‌هایی به‌منظور جاسوسی و تجاوز علیه همسایگان مسلمان خود، شرمساری و بدبختی، ویرانی و جنگ را برای کشورهایتان به ارمغان آورده‌اید.

وی افزود: نتانیاهوی پلید و ترامپ احمق پای شما را به ماجرایی باز کردند که سهمی در آن نداشتید و بعد از جنگ، همین‌ها دوباره با بی‌شرمی سراغتان می‌آیند و هزینه جنگ را از شما می‌دوشند و مثل مرغ سرتان را می‌برند تا قربانی پروژه اسرائیل بزرگ باشید که شامل بخشی از جغرافیای شما نیز می‌شود.

دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی نجباء عراق تاکید کرد: چگونه می‌توانید ادعای بی‌طرفی کنید در حالی که بخش بزرگی از عملیات نظامی آمریکا از خاک شما انجام می‌شود؟

الکعبی خاطرنشان کرد: سایت‌های راداری که در خدمت اسرائیل و آمریکا هستند و نیروهای ایرانی را رصد می‌کنند، در خاک شما مستقر شده‌اند؛ چشم‌های دشمن در منطقه که باید کور شوند.

وی گفت: هر ناظری می‌داند که پرتابه‌های مهاجم به ایران و عراق، نمی‌توانند جز از پایگاه‌های نزدیک شلیک شوند؛ به‌ویژه پس از فرار ناوهای جنگی آنها از تیررس موشک‌های حیدری.

خودداری نیروی دریایی آمریکا از اسکورت نفتکش‌ها

در شرایطی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وعده داده بود که نفتکش های عبوری از تنگه هرمز در خلیج فارس را اسکورت می کند خبرگزاری بین المللی رویترز این ادعای آمریکا را رد کرد.

رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت: نیروی دریایی آمریکا تاکنون همه درخواست ها برای اسکورت کشتی ها را رد کرده است.

براساس این گزارش، از زمان شروع تجاوز واشنگتن و تل‌آویو علیه ایران، درخواست های زیادی از سوی نفتکش ها برای اسکورت شدن توسط نیروی دریایی آمریکا وجود داشته اما همه آنها رد شده است.

رویترز نوشت: نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده که هنوز خطر حمله به کشتی ها در تنگه هرمز زیاد است و نمی تواند امنیت عبور نفتکش ها را از این تنگه تضمین کند.

عضو کنست اسرائیل: حملات اخیر حزب‌الله مقدمه رویداد بزرگتری است

یک عضو پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) اعلام کرده است که حجم حملات موشکی حزب‌الله نشان می‌دهد این گروه ممکن است در حال آماده‌سازی مرحله‌ای بزرگ‌تر از درگیری‌ها باشد.

اورن حازان عضو کنست رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با شبکه آی ۲۴ نیوز اسرائیل گفت: با توجه به حجم آتش باری از سوی حزب‌الله، احتمال داد که این حملات مقدمه رخداد بزرگ‌تری باشد.

وی همچنین تأکید کرد اسرائیل باید در حالت آماده‌باش و هوشیاری کامل قرار داشته باشد، چرا که به اعتراف وی، این حملات موشکی حزب‌الله پایان ماجرا نیست و ممکن است آغاز آن باشد.

این عضو کنست اسرائیل افزود: حزب‌الله برای نخستین بار به‌طور رسمی جنگ علیه اسرائیل را اعلام کرده و برای آن نامی تعیین کرده است؛ موضوعی که به گفته او می‌تواند نشان دهد آنچه روز چهارشنبه رخ داده باشد و از این پس به یک الگوی روزانه در درگیری‌ها تبدیل شود.

مقاومت اسلامی لبنان در چارچوب سلسله عملیات‌ «العصف المأکول»، موج گسترده‌ای از حملات موشکی را علیه پایگاه‌های نظامی و شهرک‌های صهیونیست‌نشین در شمال و عمق فلسطین اشغالی به اجرا درآورد.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که حزب‌الله لبنان در این موج از حملات، بیش از ۱۰۰ فروند موشک به سوی اراضی اشغالی شلیک کرده است.

حملات هفت گانه مقاومت اسلامی عراق علیه پایگاه‌های آمریکا

مقاومت اسلامی عراق مسؤولیت حمله به پایگاه‌های آمریکا در این کشور و منطقه را برعهده گرفت.

مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، ۷ عملیات را علیه پایگاه‌های آمریکا در عراق و منطقه انجام داده است.

این گروه به تلفات احتمالی این حملات هیچ اشاره‌ای نکرده است.

۱۱.۵ میلیارد دلار، تنها هزینه ۶ روز جنگ آمریکا علیه ایران

روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» گزارش داد که هزینه‌های نظامی ایالات متحده در نخستین روزهای آغاز جنگ، ارقام سرسام‌آوری را ثبت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، روزنامه «نیویورک تایمز» آمریکا به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در گزارشی به کنگره، برآورد هزینه‌های نظامی اش در جنگ علیه ایران را ارائه داده است.

بر اساس این گزارش، تنها در ۶ روز نخست این جنگ علیه ایران، بیش از ۱۱.۳ میلیارد دلار هزینه بر بودجه آمریکا تحمیل شده است.

تحلیلگران معتقدند این حجم از هزینه‌ در بازه زمانی بسیار کوتاه، نشان‌دهنده فشار مالی سنگین جنگ علیه ایران بر بدنه دفاعی و اقتصادی آمریکا در این بازه زمانی است.

مرکز پشتیبانی دیپلماتیک در بغداد هدف قرار گرفت؛ سه تن زخمی شدند

آمریکا از حمله به یکی از مراکز دیپلماتیک خود در بغداد و زخمی شدن تعدادی از نیروهای حفاظتی این مرکز خبر داد.

شبکه خبری «ای‌بی‌سی نیوز» آمریکا به نقل از وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که «مرکز پشتیبانی دیپلماتیک» در بغداد هدف قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، به دنبال این حمله ۳ تن از محافظان امنیتی این مرکز مجروح و به بیمارستان منتقل شده‌اند.

در همین رابطه، منابع خبری به این شبکه آمریکایی اعلام کردند که آمریکا به دلیل تداوم حملات به تأسیسات خود در عراق، برای خارج کردن کارمندان و پرسنل خود با دشواری‌های جدی رو به روست.

حملات سنگین موشکی و پهپادی حزب‌الله به قلب تل‌آویو ومراکز راهبردی حیفا

مقاومت اسلامی لبنان در موج جدیدی از عملیات‌های خود، مراکز حیاتی و نظامی رژیم صهیونیستی را از شمالی‌ترین نقطه تا مرکز فلسطین اشغالی هدف حملات بی‌سابقه قرار داد.

جزئیات این سلسله عملیات بر اساس گزارش‌های میدانی و بیانیه‌های مقاومت به شرح زیر است:

حزب‌الله لبنان در سلسله عملیاتی ویژه، با موشک‌های نقطه‌زن پایگاه «گلیلوت» در حومه تل‌آویو را هدف قرار داد. هم‌زمان، پایگاه «بیت لید» که محل استقرار اردوگاه‌های آموزشی تیپ‌های «ناحال» و «چتربازان» ارتش رژیم صهیونیستی است، با موشک های ویژه درهم کوبیده شد.

مقاومت اسلامی با استفاده از دسته‌های پهپادهای انفجاری، مجتمع صنایع نظامی شرکت «رافائل» در شمال حیفا را هدف قرار داد. همچنین پایگاه دریایی «استلا ماریس» و پادگان «یعرا» نیز هدف حملات دقیق پهپادی قرار گرفتند که منجر به فعال شدن آژیرهای خطر در مناطق وسیعی از شمال فلسطین اشغالی شد.

در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی، رزمندگان مقاومت شهرک‌های «کریات شمونه»، «شلومی»، «آویویم»، «شتولا» و «نهاریا» را با استفاده از پهپاد و موشک هدف قرار دادند.

همچنین شهرک «المطله» در شمال فلسطین اشغالی برای سومین بار پیاپی در یک روز هدف حملات موشکی سنگین قرار گرفت.

به دنبال این حملات، رسانه‌های اسرائیلی نیز از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در مرکز فلسطین اشغالی خبر دادند.

در همین راستا، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای انفجارهای پیاپی در مناطق مرکزی اسرائیل خبر داد.

بر اساس این گزارش، این انفجارها ناشی از اصابت موشک‌های شلیک شده از جنوب لبنان به مناطق باز بوده که بدون فعال شدن آژیرهای هشدار رخ داده است.

جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که به دنبال شناسایی نفوذ پهپاد، آژیر هشدار در چندین منطقه از شمال جولان و مناطق شمالی فلسطین اشغالی به صدا درآمده است.

به دنبال حملات پهپادی از جنوب لبنان، آژیرهای هشدار در تمامی شهرک‌های مرزی شمال اسرائیل فعال شدند.

منابع صهیونیستی تأکید کردند که این اقدامات به دنبال شناسایی چند پهپاد ناشناس در حریم هوایی این مناطق صورت گرفته است.

حزب الله لبنان در ادامه عملیات دفاعی خود و در واکنش به تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی به لبنان، بار دیگر دست به عملیات مختلف موشکی و پهپادی به اسرائیل زد که در نتیجه آن آژیرهای هشدار در مناطق شمالی سرزمین های اشغالی فعال شد.

در این راستا حزب الله لبنان در بیانیه ای اعلام کرد که روز چهارشنبه دست به ۳۳ عملیات زده که شامل حملات موشکی و پهپادی علیه اهداف نظامی و نظامیان رژیم اسرائیل بوده است.

مقام نظامی ایران: در صورت خطای آمریکا تنگه ای دیگر، مشابه هرمز خواهد شد

یک مقام بلندپایه نظامی ایران نسبت به تبعات هرگونه ماجراجویی آمریکا در منطقه هشدار داد و بر وجود طرح‌های نظامی گام‌به‌گام برای مقابله با تهدیدها تأکید کرد.

این مقام عالی‌رتبه نظامی ایران که خواست نامش فاش نشود به این شبکه گفت که چنانچه واشنگتن دچار یک اشتباه راهبردی شود، تنگه دیگری نیز وضعیتی مشابه تنگه هرمز پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به بحرانی شدن شرایط تصریح کرد که منطقه ممکن است به‌زودی وارد یک جنگ منطقه‌ای شود؛ با این حال جمهوری اسلامی ایران همچنان برگه‌های برنده‌ متعددی برای استفاده در اختیار دارد.

این مقام نظامی ایران همچنین تأکید کرد که هرگونه اشتباه آمریکا، وضعیت منطقه را پیچیده خواهد کرد و تهران برای مقابله با چنین شرایطی، طرح‌های نظامی مرحله‌بندی شده و متناسبی را تدوین کرده است.

چند انفجار اربیل عراق را لرزاند

شبکه المیادین اعلام کرد که صدای دو انفجار در اربیل کردستان در شمال عراق روی داده است.

در همین راستا منابع محلی در اربیل به شبکه الجزیره گفته اند که یک پهپاد در این شهر سقوط کرده است.

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از منابع امنیتی عراقی گزارش داد که دو پهپاد در میدان نفتی مجنون در جنوب عراق سقوط کرده است.

شبکه «الجزیره»، به نقل از منابع امنیتی عراقی گزارش داد که پدافند هوایی پایگاه ائتلاف بین المللی ضد داعش به سرکردگی آمریکا، مجموعه‌ای از پهپادها را در آسمان اربیل رهگیری و سرنگون کرده است.

در همین راستا، استاندار اربیل کردستان عراق اعلام کرد که این شهر شب گذشته هدف ۱۷ حمله پهپادی قرار گرفته است. وی گفت که تمامی این پهپادها سرنگون و منهدم شده‌اند و این حملات هیچ‌گونه تلفات یا جراحتی به همراه نداشته است.

انتقاد تند روسیه از سیاست‌های تنش‌زای واشنگتن در خلیج‌فارس

«واسیلی نبنزیا»، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت که درباره تنش های موجود در منطقه و به علت ماجراجویی های آمریکا و رژیم صهیونیستی تشکیل شده بود، اظهار کرد که اقدامات متجاوزانه آمریکا، امنیت کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را به خطر انداخته است.

وی تصریح کرد که پایگاه‌ها و مراکز نظامی آمریکا در این منطقه، از نظر ایران اهدافی قانونی برای دفاع از خود هستند.

نبنزیا همچنین تأکید کرد که پیشنهاد بحرین برای قطعنامه خاورمیانه بدون در نظر گرفتن محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران، مسیری به سوی صلح نخواهد داشت و تنها به اختلافات منطقه‌ای دامن می‌زند.

شلیک ۱۰۰ موشک در موج اخیر موشکی حزب الله به اسرائیل

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که حزب‌الله لبنان در آخرین موج حملات خود، بیش از ۱۰۰ فروند راکت و موشک به سمت اراضی اشغالی شلیک کرده است.

حزب‌الله در بیانیه‌های نظامی خود اعلام کرد که با استفاده از موشک‌های ویژه و نقطه‌زن، مقر فرماندهی منطقه شمالی ارتش رژیم صهیونیستی و پایگاه «عین زیتیم» در شمال صفد را هدف قرار داده است.

بر اساس این گزارش، مقاومت اسلامی همچنین پایگاه‌های دریایی «حیفا» و «طیره الکرمل» در شهر اشغالی حیفا، و همچنین پایگاه‌های «عمیعاد» و «شمشون» در شمال و غرب دریاچه طبریا را با موشک‌های ویژه درهم کوبیده است.

در همین راستا، رزمندگان مقاومت در ادامه عملیات العصف المأکول، شهرک‌های صهیونیست‌نشین «کریات شمونه» و «نهاریا» را نیز هدف حملات موشکی خود قرار دادند.

مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که برای دومین بار، شهرک نهاریا در شمال سرزمین های اشغالی را موشک باران کرده است.این گروه همچنین از حمله موشکی به شهرک "المطله" در همین منطقه از فلسطین اشغالی خبر داد.

افشای جزئیات حمله جهنمی ایران به نظامیان آمریکایی در کویت

شبکه سی‌بی‌اس فاش کرد که ده‌ها نظامی آمریکایی در حمله موشکی ایران به کویت در نخستین ساعات جنگ دچار جراحت و سوختگی شدند یا یک عضو خود را از دست داده و ۳۰ نفر از آنها هنوز در بیمارستان هستند.

شبکه سی‌بی‌اس به نقل از منابع آگاه در گزارشی اعلام کرد: حمله ایران به کویت که منجر به کشته شدن نظامیان آمریکایی در نخستین ساعات جنگ شد، شدیدتر از آن چیزی بوده که قبلاً فاش شده است.

بر اساس این گزارش، منابع مذکور افزودند:‌ ده‌ها نظامی آمریکایی درحمله موشکی ایران به کویت در نخستین ساعات جنگ دچار جراحت و سوختگی شدند یا یکی از دست های آنها قطع شد.

منابع آگاه تأکید کردند که بیش از ۳۰ نظامی آمریکایی به علت جراحات ناشی از حمله ایران به کویت هنوز در بیمارستان ها هستند.