به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده میکند، شامگاه شنبه ۱۹ اردیبهشت و پس از برگزاری مراسم قرعهکشی مرحله گروهی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷، حریفان خود در این رقابتها را شناخت.
بر اساس این قرعهکشی، شاگردان امیر قلعهنویی در گروه C قرار گرفتهاند و باید در مرحله گروهی مقابل تیمهای ملی چین، قرقیزستان و سوریه صفآرایی کنند. این گروه از نگاه کارشناسان، ترکیبی از تیمهایی با سبکهای متفاوت محسوب میشود که میتواند چالشهای خاص خود را برای ایران به همراه داشته باشد.
تیم ملی ایران در کنار عربستان سعودی و پس از ژاپن، یکی از پرافتخارترین تیمهای فوتبال آسیا به شمار میرود و همواره از مدعیان اصلی قهرمانی در رقابتهای قارهای بوده است. با این حال، عملکرد این تیم در دوره جدید جام ملتها و میزان موفقیت آن در عبور از مرحله گروهی، موضوعی است که نگاه بسیاری از فوتبالدوستان را به خود جلب کرده است.
بر روی کاغذ، ایران در مقایسه با رقبای گروه خود شانس مناسبی برای صعود دارد این در حالی است که امیر قلعهنویی بارها تأکید کرده است که هیچ مسابقهای در این سطح آسان نخواهد بود و تیم ملی باید با نهایت تمرکز و آمادگی وارد هر دیدار شود.
بر همین اساس، کادر فنی تیم ملی برنامهریزی خود را برای آمادهسازی دقیقتر مقابل این حریفان آغاز کرده تا ملیپوشان کشورمان بتوانند با بهترین شرایط ممکن وارد رقابتهای جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ شوند و نتایج قابل قبولی را برای فوتبال ایران رقم بزنند.
سیاوش بختیاری زاده کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با حریفان ایران در جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ اظهار داشت: تیم ملی ایران دومین تیم پرافتخار آسیا است و جزو تیمهای باسابقه و قدیمی این رقابتها محسوب میشود و در اکثر دورههای جام ملتهای آسیا توانستهایم از مرحله گروهی صعود کنیم. حریفانی که در این دوره با آنها همگروه شدهایم نمیتوانند برای تیم ملی ایران دردسر جدی ایجاد کنند.
او ادامه داد: حریفان اصلی ما در این رقابتها تیمهایی مانند ژاپن، عربستان، کره جنوبی و استرالیا هستند و من انتظار دارم تیم ملی ایران حداقل تا مرحله نیمهنهایی بالا بیاید و حتی بتواند عنوان قهرمانی را کسب کند. نکته مهم این است که پیش از این مسابقات، رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار میشود و عملکرد بازیکنان در آن رقابتها تأثیر زیادی بر عملکرد تیم در جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ خواهد داشت. اگر بتوانیم در جام جهانی نتایج خوبی کسب کنیم و حتی برای نخستین بار به مرحله حذفی صعود کنیم، روحیه بازیکنان بالا خواهد رفت و میتوانند با توان بیشتری در جام ملتهای آسیا حاضر شوند.
این کارشناس فوتبال تصریح کرد: از هماکنون باید به فکر ارائه نمایشهای آبرومندانه در جام جهانی باشیم و کادرفنی تیم ملی باید از نظر روحی و روانی بازیکنان را در شرایط مطلوبی حفظ کند.
بختیاریزاده در پاسخ به این سوال که تیمهای قدرتمند آسیا در سالهای اخیر تغییر نسل دادهاند اما ترکیب تیم ملی ایران همچنان از بازیکنانی تشکیل شده که حداقل در دو دوره اخیر جام ملتهای آسیا حضور داشتهاند، گفت: مهمترین عاملی که میتواند به تیم ملی ضربه بزند همین فرسودگی تیم است. ما به فکر تغییر نسل نبودهایم و اگر بودیم در سالهای اخیر میتوانستیم این روند را انجام دهیم و به بازیکنان جوانتر میدان بدهیم تا در جام جهانی و جام ملتهای آسیا کمکحال تیم باشند. با توجه به شرایط اخیر کشور و نبود بازیهای تدارکاتی مناسب و ... شاید اگر من هم جای امیر قلعهنویی بودم در جام جهانی بیشتر از بازیکنان باتجربه استفاده میکردم.
او افزود: نمیخواهم از بازیکنی نام ببرم اما چگونه میتوان انتظار داشت یک بازیکن ۳۵ یا ۳۶ ساله بتواند مقابل جرمی دوکو (وینگر تیم ملی فوتبال بلژیک و باشگاه منچسترسیتی) دوام بیاورد. قطعاً بازیکنان ما در برابر نفرات جوان و پرسرعت تیمهای حریف کم میآورند، در حالی که میتوانستیم در سالهای اخیر بازیکنان جوان را برای مسابقات مهم بینالمللی آماده کنیم.
