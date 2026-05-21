مسابقات دو و میدانی جایزه بزرگ بندرترکمن بانوان/ یک رکورد ملی شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون دوومیدانی، مسابقات دو و میدانی جایزه بزرگ بندر ترکمن گرامیداشت شهدای میناب و ناو دنا به میزبانی استان گلستان و با شرکت ۷۲ ورزشکار در بخش بانوان از صبح امروز (پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت) در ورزشگاه قاندومی برگزار شد.

در جریان این رقابت‌ها و در ماده ۴۰۰ متر، زهرا زارعی از استان کرمان با ثبت زمان ۵۱.۹۷ ثانیه رکورد ملی ایران را که پیش از این با زمان ۵۲.۹۵ ثانیه برای ۱۴ سال متوالی در اختیار مریم طوسی بود، شکست و جایزه یک میلیارد ریالی را از آن خود کرد.

در ماده پرش طول نیز ریحانه مبینی با ثبت رکورد ۶.۳۵ متر ضمن کسب عنوان نخست این ماده، برنده جایزه ۳۰۰ میلیون ریالی شد.

احسان حدادی رئیس فدراسیون دو و میدانی، علی کفاشیان عضو هیأت رییسه، هاشم صیامی نایب رییس، علیرضا صیفوری دبیرکل فدراسیون، پریسا بهزادی نایب رییس بانوان و پوریا میرزازنجانی رییس هیأت دو و میدانی استان گلستان با حضور در ورزشگاه قاندومی شهرستان بندر ترکمن، شاهد رقابت برترین‌های ایران بودند.

نتایج مسابقات بانوان به شرح زیر است:

۱۰۰متر:

۱-ساناز امیری پور – یزد – ۱۲.۴۴ ثانیه

۲-آروز محمد رضایی – گلستان – ۱۲.۲۹ ثانیه

۳-آذر جوانمرد – تهران – ۱۲.۶۹ ثانیه

۱۰۰متر بامانع:

۱-صبا خراسانی – تهران – ۱۴.۹۹ ثانیه

۲-فائزه طباطبایی – گلستان – ۲۵.۱۹ ثانیه

۳-صدف آقاجانی – کردستان – ۱۵.۳۶ ثانیه

۴۰۰ متر:

۱-زهرا زارعی – کرمان – ۵۱.۹۷ ثانیه (رکورد جدید ملی)

۲-نازنین فاطمه عیدیان – تهران – ۵۵.۵۰ ثانیه

۳-مریم محبی – تهران – ۵۶.۰۳ ثانیه

۸۰۰ متر:

۱-آیدا نارویی – سیستان و بلوچستان – ۲:۰۸.۴۷ دقیقه

۲-نگین عدالت – تهران – ۲:۱۰.۰۱ دقیقه

۳-نگین ولی پور – اصفهان – ۲:۲۰.۰۰ دقیقه

۱۵۰۰ متر:

۱-فرنوش چراغی – لرستان – ۴:۵۶.۳۷ دقیقه

۲-زهرا سادات میرباقری – اصفهان – ۵:۳۲.۵۶ دقیقه

۴۰۰ متر بامانع:

۱-کژان رستمی – کردستان – ۱:۰۲۷۵ دقیقه

پرش سه گام:

۱-مریم کاظمی – یزد – ۱۳.۱۲ متر

۲-پریسا نبی زاده – اصفهان – ۱۲.۰۱ متر

۳-فاطمه عرب رستمی – تهران – ۱۱.۳۹ متر

پرتاب وزنه:

۱-ملینا رضایی ملک – مازندران – ۱۳.۸۲ متر

۲-صدف آقاجانی – کردستان – ۱۱.۹۸ متر

۳-فاطمه محیطی زاده – تهران – ۱۱.۸۹ متر

پرش طول:

۱-ریحانه مبینی – اصفهان – ۶.۳۵ متر

۲-مارال عطاردی – تهران – ۵.۴۹ متر

۳-صبا خراسانی – تهران – ۵.۳۹ متر