به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام رسمی انتقال کمپ تیم ملی فوتبال ایران از آمریکا به مکزیک و شهر تیخوانا، باشگاه تیخوانا با انتشار بیانیه ای از انتخاب کمپ این باشگاه توسط تیم ملی ایران ابراز خرسندی کرد.

در بیانیه این باشگاه آمده است: «با افتخار فراوان اعلام می‌کنیم که فیفا به ما اطلاع داده است شهر تیخوانا به عنوان کمپ اصلی تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ انتخاب شده است.

تیخوانا شهری با درهای باز، دوستانه و مهمان‌نواز است؛ شهری که از طریق فرهنگ، مردم و شور و اشتیاقش به ورزش، جهان را در آغوش می‌گیرد.

جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ در ایالت باخا کالیفرنیا نیز تجربه خواهد شد و ما آماده‌ایم تا از جهان استقبال کنیم، هویت مرزی خود را به اشتراک بگذاریم و نشان دهیم چرا تیخوانا امروز به یک مرجع بین‌المللی در داخل و خارج از زمین فوتبال تبدیل شده است.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل