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۵ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۰

تندباد استان سمنان را درنوردید

تندباد استان سمنان را درنوردید

سمنان- تندبادهای شدید طی ۲۴ ساعت گذشته، تمام استان سمنان را تحت تأثیر قرار داد و دامغان با ثبت سرعت ۹۴ کیلومتر بر ساعت، برای دومین بار پیاپی رکورد بیشترین سرعت وزش باد را به خود اختصاص داد.

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع تندبادهای شدید در ۲۴ ساعت منتهی به صبح جمعه پنجم تیرماه ۱۴۰۵ در اقصی نقاط استان سمنان خبر داد.

وی با بیان اینکه این تندبادها در مقاطعی به شکسته شدن شاخه درختان و خسارات جزئی به بیلبوردها و تابلو ها و ... انجامیده است، افزود: دامغان با ۹۴ کیلومتر بر ساعت، بیشترین سرعت وزش باد را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت اخیر سرعت باد در سمنان ۵۴، شاهرود ۴۷، گرمسار ۱۴ و بیارجمند ۴۰ کیلومتر بر ساعت به ثبت رسیده است.

مصطفوی با بیان اینکه سرعت وزش باد در آرادان و ایوانکی ۱۸ و ۳۲ کیلومتر بر ساعت بوده است، تاکید کرد: در بسطام وزش باد با سرعت ۵۴ کیلومتر بر ساعت و در میامی ۴۳ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

وی افزود: در رضوان و شهمیرزاد زش باد ۵۰ کیلومتر بر ساعتی ثبت شده است همچنین سرعت وزش باد در حسینان ۷۲، باغستان ۱۴، کوهان ۵۰، مجن ۲۲، مهدیشهر ۵۰ و نزدین ۱۴ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان ادامه داد: سرعت وزش باد در امیریه و سرخه ۴۷ کیلومتر بر ساعت بوده است همچنین سرعت وزش باد در فرومد ۳۶، کلاته خیج ۲۹، فولاد محله ۵۴، پرور ۴۳، آهوان ۴۷ و افتر ۵۴ کیلومتر بر ساعت بوده است.

کد مطلب 6871017

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