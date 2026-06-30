به گزارش خبرنگار مهر، جام جهانی ۲۰۲۶ همچنان به ثبت رکوردهای جدید ادامه میدهد و این بار در بخش استقبال تماشاگران، به یک نقطه تاریخی رسید.
بر اساس آمار منتشر شده، تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاههای میزبان این رقابتها از مرز ۵ میلیون نفر عبور کرد تا رکوردی جدید در تاریخ ادوار جام جهانی فوتبال به ثبت برسد.
پیش از این نیز جام جهانی ۲۰۲۶ با ثبت حضور ۳ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۳۵۷ تماشاگر، رکورد بیشترین استقبال از مسابقات را شکسته بود و حالا با ادامه رقابتها و برگزاری دیدارهای مرحله حذفی، این رقم به بیش از ۵ میلیون نفر افزایش یافته است.
گسترش جام جهانی به ۴۸ تیم، افزایش تعداد مسابقات و برگزاری رقابتها در ورزشگاههای بزرگ سه کشور میزبان، نقش مهمی در ثبت این آمار کمنظیر داشته است.
با ادامه مسابقات تا دیدار فینال، انتظار میرود رکورد حضور تماشاگران در جام جهانی ۲۰۲۶ همچنان افزایش یابد و این دوره به پرتماشاگرترین جام جهانی تاریخ فوتبال تبدیل شود.
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