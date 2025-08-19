استقلال به دنبال انتقام در تبریز؛ سپاهان با ترکیبی رویایی وارد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم هفته اول بیست و پنجم رقابت‌های لیگ برتر امروز سه شنبه ۲۸ مرداد با انجام چهار بازی پیگیری خواهد شد تا پرونده این فصل در هفته نخست بسته شود. در مهم‌ترین دیدارهای امروز تیم‌های تراکتور و استقلال در تبریز و ملوان و سپاهان در انزلی رو در روی هم قرار می‌گیرند.

تراکتور - استقلال

تیم فوتبال تراکتور هفته گذشته در دیدار سوپرجام موفق شد استقلال را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد تا دراگان اسکوچیچ برای نخستین بار، پرشورها را به مقام قهرمانی در سوپرجام برساند و نام خود را در تاریخ این باشگاه ثبت کند.

تراکتور در نقل‌وانتقالات فصل بیست‌وپنجم بر خلاف فصل گذشته سروصدای زیادی به پا نکرد و اسکوچیچ ترجیح داد شاکله اصلی تیم خود را برای حضور در فصل جدید حفظ کند. با این حال، محرومیت چهارماهه علیرضا بیرانوند مهم‌ترین دغدغه تراکتور در این فصل است و سرمربی کروات برای دومین بار به ادیب زارعی درون دروازه اعتماد خواهد کرد.

در سوی مقابل، استقلال با بازگشت ریکاردو ساپینتو به دنبال کسب عنوان قهرمانی است. با این حال فدراسیون فوتبال با بخشش محرومیت او موافقت نکرده و سرمربی پرتغالی آبی‌ها باید آغاز فصل را از روی سکوها تماشا کند.

تراکتور برای این مسابقه هیچ بازیکن مصدومی ندارد اما استقلال دو ملی‌پوش ازبکستانی خود یعنی جلال‌الدین ماشاریپوف و رستم آشورماتوف را در اختیار ندارد. همچنین روزبه چشمی به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه کتف به احتمال زیاد نیمکت‌نشین خواهد بود.

در ۴ تقابل اخیر دو تیم، تراکتوری‌ها ۳ پیروزی کسب کرده‌اند و یک مسابقه نیز با تساوی به پایان رسیده است. آخرین برد استقلال مقابل تراکتور به تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۲ بازمی‌گردد. دیدار فردا پنجاه‌ و هشتمین رویارویی رسمی دو تیم است؛ در ۵۷ دیدار قبلی، استقلال ۲۶ برد و تراکتور ۱۶ برد داشته‌اند و ۱۵ بازی نیز مساوی شده است.

دراگان اسکوچیچ در ۱۵ تقابل با استقلال، ۷ برد و ۸ شکست به دست آورده در حالی که ریکاردو ساپینتو در ۴ بازی مقابل تراکتور به ۲ برد و ۲ شکست رسیده است. یکی از بردهای پرگل ساپینتو، پیروزی ۷ بر یک استقلال مقابل تیم خمز بود.

نکته جالب توجه این مسابقه حضور چند بازیکن سابق در ترکیب دو تیم است: مهرداد محمدی، محمد نادری، امیرحسین حسین‌زاده و مهدی شیری سابقه بازی در استقلال را دارند و اکنون پیراهن تراکتور را به تن می‌کنند. در مقابل عارف آقاسی، عارف غلامی، حبیب فرعباسی و محمدرضا آزادی چهار بازیکن سابق تراکتور هستند که حالا در استقلال حضور دارند.

این دیدار با قضاوت پیام حیدری از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز و با استفاده از سیستم کمک داور ویدئویی VAR برگزار می‌شود.

چادرملو - فولاد

تیم فوتبال چادرملو به دلیل عدم آمادگی ورزشگاه شهید نصیری قادر به میزبانی از حریفان خود در استان یزد نخواهد بود و این تیم امروز در ورزشگاه تختی تهران به مصاف فولاد خوزستان می‌رود. سعید اخباری برای دومین فصل متوالی در لیگ برتر هدایت این تیم را عهده دار شده است و امیدوار است که بتواند با تکیه بر بازیکنان باتجربه و جوان نتایج خوبی را در لیگ برتر کسب کند.

رضا جبیره از آلومینیوم و رضا میرزایی از ملوان دو بازیکن صاحب نام چادرملو هستند که در فصل جدید به این تیم اضافه شده اند. دv مقابل یحیی گل محمدی همانند اخباری برای دومین فصل متوالی هدایت فولاد خوزستان را بر عهده دارد. گل محمدی فصل گذشته و پس از تیم‌های تراکتور، سپاهان و پرسپولیس، فولاد را به جایگاه چهارم جدول رساند و در تلاش است تا بار دیگر فولاد را به کسب سهمیه آسیایی نزدیک کند. گل محمدی در صحبت‌های خود قبل از بازی با چادرملو از مشکلات مالی در باشگاه فولاد گلایه کرد و همین موضوع را دلیلی بر منتفی کردن حضور چند بازیکن داخلی و خارجی در این تیم دانست.

حامد لک از مس رفسنجان و سعید صادقی از پرسپولیس دو خرید مهم فولاد در فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر هستند.

چادرملو و فولاد تاکنون سه بار به مصاف هم رفته اند که سهم هر تیم کسب یک پیروزی بوده و یک دیدار هم با نتیجه تساوی به اتمام رسیده است. این بازی از ساعت ۱۹:۳۰ و با قضاوت موعود بنیادی فرد در ورزشگاه تختی تهران برگزار می‌شود.

استقلال خوزستان - شمس آذر

استقلال خوزستان و شمس آذر جز تیم‌هایی بودند که در فصل گذشته با قرارگیری در رده‌های انتهایی جدول به کار خود پایان دادند و در فصل جاری هم تمرینات خود را به نسبت سایر تیم‌ها دیرتر آغاز کردند. ترکیب هر دو تیم دچار تغییرات زیادی شده و بازیکنان زیادی از هر دو تیم جدا و نفرات جایگزین جذبل شده اند. وحید رضایی پس از مدت‌ها دوری از لیگ برتر برای اولین بار عهده دار هدایت یک تیم از ابتدای فصل شده و در نشست خبری پیش از بازی از نبود سیستم کمک داور ویدئویی در این دیدار گلایه کرد.

امیر خلیفه اصل فصل گذشته و پس از جدایی میودراگ بوژووچ توانست عملکرد خوبی را از خود در سمت سرمربیگری استقلال خوزستان از خود به نمایش بگذارد و در دومین فصل حضور خود را در این فصل سپری می‌کند. این بازی از ساعت ۱۹:۳۰ و به میزبانی ورزشگاه پاس تهران با قضاوت سید رضا مهدوی برگزار خواهد شد. این دو تیم ۸ بار رو در روی هم قرار گرفته اند که سهم هر تیم دو پیروزی بوده و ۴ بازی هم با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.

ملوان - سپاهان

تیم فوتبال ملوان با توجه جدایی برخی از بازیکنان خود در حالی رو در روی سپاهان قرار می‌گیرد که این تیم علاوه بر تغییرات در کادرفنی خود، بازیکنان زیادی را هم به خدمت گرفته است. سپاهان در اولین تجربه سرمربیگری نویدکیا در پلی آف مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا رو در روی تیم الدحیل قطر قرار گرفت که این بازی با نتیجه ۳ بر ۲ به سود نماینده قطر خاتمه یافت تا برای دومین فصل متوالی از صعود به مرحله گروهی این مسابقات باز بماند.

آرش رضاوند، احسان حاج صفی، انزو کریولی، سید حسین حسینی، محمدرضا اخباری، ایوان سانچز و ریکاردو آلوز از مهم‌ترین خریدهای سپاهان برای فصل جاری محسوب می‌شوند. در ۱۰ دیدار رو در روی گذشته دو تیم سه پیروزی از آن سپاهان بوده و یک بار هم ملوان پیروز شده و ۶ بازی هم با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.

این بازی از ساعت ۱۹:۴۵ و با قضاوت سعاد وفاپیشه در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی برگزار می‌شود.

نتیجه دیدارهای روز اول هفته نخست لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

* ذوب‌آهن صفر - پیکان یک

* گل‌گهر سیرجان یک - آلومینیوم اراک صفر

* پرسپولیس یک - فجر سپاسی یک

* خیبر خرم‌آباد ۳ - مس رفسنجان ۲

برنامه دیدارهای امروز (سه شنبه ۲۸ مرداد) لیگ برتر به شرح زیر است:

* تراکتور - استقلال؛ ساعت: ۱۹:۰۰

* چادرملو - فولاد؛ ساعت: ۱۹:۳۰

* استقلال خوزستان - شمس آذر؛ ساعت: ۱۹:۳۰

* ملوان - سپاهان؛ ساعت: ۱۹:۴۵