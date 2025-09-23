جنگ هشت ساله تا حماسه ۱۲ روزه؛ وقتی دفاع همچنان باقیست

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- بهنام بهتری نژاد: تاریخ همیشه در حال تکرار است. این جمله بارها و بارها در جهان شنیده شده ولی این موضوع برای ایرانیان یک موضوع ثابت شده است.

در ۳۱ شهریورماه سال ۱۳۵۹ رئیس‌جمهور حزب بعث عراق در مقابل میلیون‌ها بیننده، پیمان ۱۹۷۵ الجزایر را پاره کرد و در نطقی‌، مدعی مالکیت مطلق کشورش بر اروندرود شد و در ساعت ۱۲ ظهر همان روز بمب‌افکن ها و جنگنده‌های رژیم صدام حملات وحشیانه خود را به خاک جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند.

صدام پس از این حمله اعلام کرد «در کمتر از نیم ساعت کمر ایران را خواهد شکست» ولی این نیم ساعت، هشت سال طول کشید و نه تنها کمر ایرانی شکسته نشد بلکه رزمندگان ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و فداکاری، دشمن را شکسته خورده به جای خود نشاندند.

دفاع مقدس هشت ساله ذخیره ارزشمندی از دستاوردها و تجربیات بزرگ ملی است که زمینه‌ساز حفظ استقلال، خوداتکایی، پرورش استعدادهای ملی و اهتزاز پرچم افتخار و عزت ایران اسلامی در خاک ایران است که تا سال‌ها بعد از جنگ هم تجارب و دستاوردهای آن، انقلاب اسلامی را از همه خطرات و حوادث عبور داد.

ایران در جنگ هشت ساله به معنای واقعی کلمه، تنها و متحدی نداشت. اما رژیم صدام از سوی کشورهای عربی، آلمان، فرانسه و در پایان جنگ حمایت مستقیم آمریکا را نیز به دست آورده بود و این خود گواه بر ارزش والای جانفشانی رزمندگان و ملت ایران در دفاع مقدس هشت ساله را نشان می‌دهد.

شباهت‌ها جنگ هشت ساله و ۱۲ روزه

رژیم صهیونیستی به بهانه سرنگونی نظام مقدس جمهوری اسلامی جنگ همه جانبه علیه حاکمیت کشور را در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ آغاز کرد و نخست وزیر این رژیم کودک کش وعده سرنگونی نظام ایران طی یک هفته را داد ولی مشابه دفاع مقدس هشت ساله، مردم ایران با همدلی و همراهی با قوای مسلح کشور در برابر این حمله ددمنشانه ایستادگی کرده و ضربات مهلک و مرگباری به رژیم صهیونیستی وارد کردند.

مهمترین وجه مشترک در این دو دفاع مقدس برخورد جدی دشمن تا دندان مسلح به سد محکم ملت ایران بود.

سدی که حاصل انسجام، وحدت و همدلی مردمی است که به لحاظ فرهنگی و تمدنی‌، تفاوت فاحشی با سایر ملت‌های شرق و غرب دارند.

حضور ملت پشت سر رهبر معظم انقلاب از همان ساعات آغازین جنگ تحمیلی گواه همدلی و همراهی مردم با ولایت بود.

نکته مهم در دفاع مقدس ۱۲ روزه این بود که همه دنیا فهمید که متجاوز این جنگ رژیم جعلی صهیونیستی است و مردم بسیاری از کشورهای دنیا علیه تجاوزگری رژیم صهیونیستی به خیابان‌ها آمدند و خواستار توقف جنگ شدند و سازمان ملل‌، رژیم متجاوز اسرائیل را محکوم کرد و افکار عمومی جهان در برابر این تجاوز موضع گرفتند.

ولایت فقیه، رمز انسجام و وحدت فرماندهی در دفاع مقدس بود

سرهنگ پاسدار مجید علی پور جانشین فرمانده سپاه فجر فارس در قرارگاه محرومیت‌زدایی احمد بن موسی (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه یکی از سرمایه‌ها و مزیت‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وجود مبارک ولایت فقیه در استمرار حرکت انبیاست، گفت: تمامی لحظه‌های دفاع مقدس هشت ساله و جنگ ۱۲ روزه وجود ولایت فقیه در کشور سایه امن و اطمینان بخش برای مردم بود.

وی با اشاره به این نکته که دفاع مقدس هشت ساله و ۱۲ روز شباهت‌های زیادی باهم دارند، ادامه داد: باید از این مقطع درس‌ها و عبرت‌ها برای تصمیم‌گیری‌های آینده بهره ببریم.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس در قرارگاه محرومیت‌زدایی احمد بن موسی (ع) افزود: ما در هر دو جنگ تحمیلی در مقابل تهاجم محکم ایستادیم و از خاک وطن دفاع کردیم و خداوند هم وعده نصرت خود را محقق کرد.

سرهنگ علی پور گفت: در دوران دفاع مقدس هشت ساله کشور در یک حوزه فقط جنگی زمینی و هوایی درگیر بود، اما در جنگ ۱۲ روزه، با یک جنگ ترکیبی با سرعت تحولات بالا مواجه بودیم؛ نقشه‌ای که دشمن سالیان سال طراحی کرده بود.

وی ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه فقط با توان نظامی روبه‌رو نبودیم، بلکه با جنگی ترکیبی در ابعاد رسانه، سایبر، فرهنگی، نظامی، دیپلماتیک و غیره مواجه بودیم، به عبارتی جنگی چندوجهی با سرعت بالا بود.

تربیت‌یافتگان مکتب امام خامنه‌ای، یاس و ناامیدی را در جنگ ۱۲ روزه به دشمن تحمیل کردند

وی با اشاره به فرماندهان پرورش یافته در مکتب امام خمینی (ره) در زمان جنگ هشت ساله گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه هم شاهد جوانانی بودیم که در مکتب امام خامنه‌ای تربیت یافته و یاس و ناامیدی دشمن را در این ۱۲ روز رقم زدند.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس در قرارگاه محرومیت‌زدایی احمد بن موسی (ع) تصریح کرد: درست است که از نظر تجهیزات و نفرات دستاوردهای خوبی کسب کردیم، اما امید به تحقق وعده‌های نصرت الهی است که ما را سرپا نگه داشت و با کسب آگاهی و مجهز شدن و ایجاد بازدارندگی برای دشمن، قطعاً ایمان به خدا و وعده‌های اوست که مایه پیروزی سپاه اسلام است.

دفاع مقدس، آینه تمام‌نمای هویت ملی و ایمان راسخ ملت ایران است

مهدی رنجبر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر هفته دفاع مقدس را پاسداشت یاد و خاطره دلیرمردان و شیر زنانی دانست که با از خودگذشتگی و ایثار، برگ زرینی در تاریخ این سرزمین رقم زدند.

وی گفت: این هفته، تنها یادآور جنگ و رشادت نیست، بلکه آینه‌ای تمام‌نما از هویت ملی، ایمان راسخ و ایستادگی ملت بزرگ ایران است.

وی ادامه داد: هفته دفاع مقدس، فرصتی گران‌بهاست تا در مسیر گفتمان فرهنگی و میان نسلی، فرزندان امروز و آینده با رشادت‌ها، پایمردی‌ها و فداکاری‌های رزمندگان تاریخ این سرزمین آشنا شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس افزود: این دوران پر افتخار، سرشار از درس‌های بزرگی چون مقاومت، ایثار، همبستگی، توکل به خدا و اعتماد به نفس ملی است که می‌تواند در تمامی عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی چراغ راه ما باشد.

رنجبر گفت: پاسداشت هفته دفاع مقدس، به معنای مرور خاطرات تلخ و شیرین یک دوران نیست؛ بلکه به معنای بازخوانی ارزش‌ها، آرمان‌ها و اهدافی است که برای تحقق آنها، جوانان این مرز و بوم از جان خود گذشتند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس تصریح کرد: این ارزش‌ها، گنجینه‌ای بی‌بدیل هستند که حفظ و انتقال آنها به نسل‌های بعد، وظیفه‌ای ملی و همگانی است.