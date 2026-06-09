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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸

درخواست فدراسیون فوتبال از فیفا؛ ایران با بازوبند مشکی مقابل مصر

درخواست فدراسیون فوتبال از فیفا؛ ایران با بازوبند مشکی مقابل مصر

فدراسیون فوتبال ایران به طور رسمی از فیفا خواست تا مجوز بستن بازوبند مشکی توسط بازیکنان تیم ملی ایران در دیدار برابر مصر را صادر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بخش رسانه‌ای تیم ملی، با توجه به همزمانی دیدار تیم‌های ملی ایران و مصر با برگزاری مراسم عاشورا در دنیا توسط مسلمانان به مناسبت سالروز شهادت سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) و یاران با وفای ایشان، فدراسیون فوتبال ایران به حرمت عزای این روز بزرگ به فدراسیون جهانی فوتبال اطلاع داد که بازیکنان تیم ملی ایران قصد دارند در این بازی با بازوبند مشکی وارد زمین شوند بنابراین انتظار دارد که فیفا با این خواسته موافقت کند.

دیدار تیم‌های ایران و مصر پنجم تیر همزمان با دهم عاشورا در شهر سیاتل برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6854783

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