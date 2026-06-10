به گزارش خبرنگار مهر، یک روز مانده به آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا، کانادا و مکزیک، این رقابت‌ها پیش از به صدا درآمدن سوت نخستین مسابقه با موجی از حاشیه‌ها و جنجال‌ها روبه‌رو شده است. مشکلات مربوط به صدور ویزا، کنترل‌های سختگیرانه در مبادی ورودی، دشواری حضور برخی هواداران، انتقاد از کیفیت زمین‌های مسابقه و نگرانی‌های امنیتی باعث شده انتقادها از نحوه برگزاری این دوره از جام جهانی افزایش یابد.

رسانه «rmcsport» مکزیک در این رابطه نوشت: در تازه‌ترین مورد، ماجرای عمر عبدالغدیر آرتان، داور اهل سومالی، خبرساز شده است. آرتان که از سوی کنفدراسیون فوتبال آفریقا به عنوان بهترین داور سال ۲۰۲۵ انتخاب شده بود، پس از سفر از استانبول به آمریکا با وجود در اختیار داشتن ویزا، هنگام ورود به خاک این کشور با مخالفت مقامات آمریکایی مواجه شد. این داور ۳۴ ساله بدون ارائه توضیح مشخص اجازه ورود پیدا نکرد و به ترکیه بازگردانده شد.

دولت سومالی نیز از داور خود حمایت کرده و تأکید کرده است که او تمامی مدارک قانونی لازم از جمله ویزای معتبر را در اختیار داشته است.

ستاره عراق هفت ساعت در فرودگاه معطل شد

مشکلات ورود به آمریکا تنها به داور سومالیایی محدود نشده است. ایمن حسین، مهاجم سرشناس تیم ملی عراق، نیز هنگام ورود به فرودگاه شیکاگو نزدیک به هفت ساعت تحت بازجویی و بررسی قرار گرفت.

بر اساس گزارش رسانه‌های عربی، مقامات آمریکایی او را با یک شهروند عراقی دیگر اشتباه گرفته بودند. این اتفاق واکنش‌های زیادی را در رسانه‌های منطقه به همراه داشت و برخی رسانه‌ها نوشتند که با این بازیکن «مانند یک تروریست» برخورد شده است. در نهایت پس از ساعت‌ها بررسی، مجوز ورود او صادر شد.

با این حال، طلال صلاح، عکاس رسمی تیم ملی عراق، چنین سرنوشتی نداشت. او با وجود داشتن ویزای معتبر و همچنین کارت رسمی فیفا، حدود ۱۲ ساعت در فرودگاه نگهداری شد و در نهایت اجازه ورود به آمریکا را دریافت نکرد.

کنترل‌های شدید برای سنگال و ازبکستان

در روزهای اخیر ویدئوهای متعددی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد اعضای تیم‌های ملی سنگال و ازبکستان نیز با کنترل‌های امنیتی بسیار سختگیرانه مواجه شده‌اند.

بازیکنان سنگال هنگام ورود به کارولینای شمالی به صورت تک‌تک از دستگاه‌های بازرسی عبور داده شدند تا اطمینان حاصل شود هیچ وسیله غیرمجاز همراه ندارند.

همچنین اعضای تیم ملی ازبکستان تحت هدایت فابیو کاناوارو پیش از دیدار دوستانه با هلند، در نیویورک با حضور سگ‌های موادیاب و دستگاه‌های فلزیاب مورد بازرسی کامل قرار گرفتند و چمدان‌های آنها نیز به دقت بررسی شد.

رویای هواداران بر باد رفت

مشکلات تنها گریبان تیم‌ها را نگرفته است. چند روز پیش از آغاز مسابقات، صدها هوادار اسکاتلندی متوجه شدند که با وجود خرید بلیت مسابقات و رزرو محل اقامت، موفق به دریافت ویزا برای ورود به آمریکا نشده‌اند و امکان سفر به این کشور را نخواهند داشت.

در همین حال، فدراسیون فوتبال ایران نیز آمریکا را متهم کرده است که سهمیه بلیت اختصاص داده شده به هواداران ایرانی را لغو کرده است.

فدراسیون فوتبال ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد: «کمتر از سه روز مانده به آغاز مسابقات، آمریکا بار دیگر مانع حضور هواداران ایرانی در دیدارهای مرحله گروهی تیم ملی شده است.»

ایران در مرکز تنش‌ها

تیم ملی فوتبال ایران یکی از اصلی‌ترین محورهای حاشیه‌های جام جهانی ۲۰۲۶ به شمار می‌رود. در شرایطی که تنش‌های سیاسی و نظامی منطقه خاورمیانه همچنان ادامه دارد، وضعیت حضور کامل کاروان ایران در آمریکا با ابهام‌هایی همراه است.

اگرچه بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی موفق به دریافت ویزا شده‌اند، اما برخی همراهان کاروان از جمله مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، با رد درخواست ویزا مواجه شده‌اند.

به همین دلیل، ایران محل استقرار خود را از شهر توسان در ایالت آریزونا به تیخوانا در مکزیک منتقل کرده است؛ شهری که در نزدیکی مرز آمریکا قرار دارد. این در حالی است که هر سه مسابقه مرحله گروهی ایران در خاک آمریکا برگزار خواهد شد.

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که مقامات آمریکایی تمایلی به حضور طولانی‌مدت کاروان ایران در خاک این کشور ندارند و احتمال دارد تنها در روز مسابقات اجازه ورود به اعضای تیم داده شود.

هشدار مارها برای سوئیس

در حالی که ایران در یک کمپ کاملاً محافظت‌شده مستقر شده، تیم ملی سوئیس نیز با مشکل متفاوتی روبه‌رو شده است.

فدراسیون فوتبال سوئیس پس از استقرار در سن‌دیگو تصویری از محل اردو منتشر کرد که در آن به بازیکنان هشدار داده شده بود مراقب مارهای موجود در اطراف کمپ باشند. در بخشی از نقشه منتشرشده نیز عبارت «مراقب مارها باشید» به چشم می‌خورد.

دود از کله ژاپنی‌ها بلند شد

کیفیت زمین‌های تمرینی و مسابقات نیز به یکی دیگر از موضوعات بحث‌برانگیز جام جهانی تبدیل شده است.

تیم ملی ژاپن در مکزیک طی دو روز مجبور شد دو بار محل تمرین خود را تغییر دهد. زمین تمرینی اولیه به دلیل بارندگی‌های اخیر کیفیت مناسبی نداشت و زمین جایگزین نیز مورد رضایت کادر فنی این تیم قرار نگرفت. در نهایت ژاپنی‌ها به مرکز تمرینی باشگاه مونتری منتقل شدند.

هری کین، کاپیتان تیم ملی انگلیس، نیز پس از پیروزی دشوار تیمش برابر نیوزیلند در دیداری دوستانه در فلوریدا از کیفیت زمین انتقاد کرد. او گفت: «زمین شرایط ایده‌آلی نداشت و بازی کردن به شکلی که می‌خواستیم بسیار دشوار بود.»

بدین ترتیب، جام جهانی ۲۰۲۶ در حالی تنها یک روز تا آغاز رسمی خود فاصله دارد که حواشی متعدد خارج از زمین مسابقه بیش از هر زمان دیگری توجه رسانه‌ها و افکار عمومی را به خود جلب کرده است.