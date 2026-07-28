به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان صبح سه شنبه در جلسه هماهنگی راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در شیراز، اربعین را هنگامه تجدید عهد با نهضت عاشورا دانست و گفت: اربعین تنها یک زیارت برای کسب ثواب نیست، بلکه فرصتی برای مرور اهداف و فلسفه قیام امام حسین (ع) و تجدید میثاق با مسیر آن حضرت است.
وی با اشاره به شرایط ویژه امسال افزود: اربعین امسال با سالهای گذشته تفاوت دارد و میتوان از آن به عنوان اربعین خونخواهی یاد کرد و ادامه داد: خونخواهی که به معنای احقاق آرمانها و اهدافی است که امام حسین (ع) برای آن به شهادت رسید، نه صرفاً انتقامجویی.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه جامعه امروز در فاصله میان عاشورا و ظهور قرار دارد، اظهار کرد: راهپیمایی اربعین باید روحیه مطالبهگری، جهاد تبیین، تبعیت از ولایت و مقاومت را در جامعه تقویت کند و همه برنامههای آن متناسب با این رویکرد طراحی شود.
حجت الاسلام ولدان با تأکید بر جایگاه شیراز به عنوان سومین حرم اهلبیت (ع)، خواستار طراحی برنامههایی متناسب با شأن این شهر شد و گفت: لازم است برای مراسم جاماندگان اربعین، کمیتهای تخصصی در حوزه محتوا تشکیل شود تا موضوع سخنرانیها، مداحیها و پیامهای مراسم بر اساس مسائل روز و نیازهای فکری مردم تدوین شود.
وی فضاسازی گسترده شهری با نمادهای اربعینی، ایجاد مسیرهای پیادهروی، برگزاری برنامههای خانوادگی در مواکب و بهرهگیری از ظرفیت المانهای شهری را از دیگر پیشنهادهای خود برشمرد و افزود: باید فضای شهر به گونهای طراحی شود که حال و هوای اربعین در سراسر شیراز جریان پیدا کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس همچنین تشکیل سه کمیته «محتوا و تبیین»، «فضاسازی و گفتمانسازی» و «مردمیسازی» را برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم ضروری دانست و تأکید کرد: تجربههای موفق غدیر و دیگر مناسبتهای مذهبی نشان داده است که هرجا میدان به مردم و کنشگران فرهنگی سپرده شده، نتایج ارزشمندی حاصل شده است.
حجت الاسلام ولدان در پایان ابراز امیدواری کرد با همافزایی دستگاههای اجرایی، هیئتهای مذهبی و گروههای مردمی، راهپیمایی جاماندگان اربعین امسال در شیراز با رویکردی متفاوت و در شأن سومین حرم اهلبیت (ع) برگزار شود.
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