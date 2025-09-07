به گزارش خبرنگار مهر، با جذب بازیکنان جدید، تیم فوتبال استقلال آماده ارائه نمایشی قدرتمند در ادامه رقابت های لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا ۲ است. تحلیل ترکیب احتمالی تیم نشان میدهد که شاگردان ریکاردو ساپینتو میتوانند چهرهای خطرناک و حسابشده برای حریفان خود به نمایش بگذارند.
دروازه:
آنتونیو آدان؛ دروازهبانی با تجربه که سابقه بازی در باشگاههای بزرگ اروپایی را در کارنامه دارد و نقطه اطمینان خط دفاع آبیها محسوب میشود.
خط دفاع:
عارف آقاسی (مرکز)
رستم آشورماتوف (مرکز) – نکته مهم: در حال حاضر مصدوم است و پس از بهبود میتواند جایگاه خود را در ترکیب تثبیت کند.
ابوالفضل جلالی (چپ)
رامین رضاییان (راست)
این ترکیب دفاعی، توازنی بین تجربه و قدرت بدنی ایجاد کرده و میتواند خط حمله حریف را مهار کند.
خط هافبک:
روزبه چشمی؛ هافبک دفاعی و باتجربه که وظیفه بازیسازی و قطع حملات حریف را بر عهده دارد.
دیدیه اندونگ؛ هافبک گابنی که قدرت فیزیکی و کنترل میانه میدان استقلال را تقویت میکند.
خط حمله و بالها:
یاسر آسانی و موسی جنپو در پست وینگرها؛ سرعت و تکنیک این دو بازیکن میتواند فضای مناسب برای نفوذ به دروازه حریف فراهم کند.
منیر الحدادی و داکنز نازون؛ مهاجمان خارجی که با تجربه بینالمللی خود، تهدید اصلی خط حمله استقلال محسوب میشوند و میتوانند گلهای کلیدی برای تیم به ارمغان بیاورند.
طبق قوانین لیگ برتر ایران، هر تیم میتواند همزمان از ۴ بازیکن خارجی استفاده کند که یکی از آنها باید از قاره آسیا (AFC) باشد.
ترکیب پیشنهادی استقلال برای رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ۲ به گونهای چیده شده که این قانون رعایت شود و همزمان بتواند بیشترین بهره را از تواناییهای بازیکنان خارجی ببرد.
حضور بازیکنان با تجربه اروپایی و آسیایی در ترکیب، استقلال را به تیمی خطرناک و غیرقابل پیشبینی برای حریفان تبدیل میکند.
با ترکیب فوق و حضور ستارههایی مانند آدان، الحدادی، اندونگ و نازون، استقلال آماده است تا در لیگ برتر و مسابقات آسیایی نمایشی مقتدرانه ارائه کند. به خصوص در صورت بهبود مصدومیت رستم آشورماتوف، خط دفاع تیم نیز کامل و هماهنگ خواهد شد تا آبیپوشان بتوانند با ترکیبی متوازن، تهاجمی و حسابشده در میادین حاضر شوند.
استقلال در گروه A مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ با تیم های الوصل امارات، المحرق بحرین و الوحدات اردن همگروه است و به نظر آبی ها برای صعود به مرحله حذفی کار سختی را در پیش نخواهند داشت.
لازم به ذکر است که فصل گذشته تیم های سپاهان و تراکتور نمایندگان ایران در این رقابت ها بودند که سپاهان در مرحله گروهی و تراکتور در مرحله یک چهارم نهایی از دور مسابقات کنار رفتند.
