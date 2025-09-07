  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۰۵

ترکیب ترسناک استقلال برای حریفان آسیایی؛ خط‌ونشان ساپینتو برای حریفان

ترکیب ترسناک استقلال برای حریفان آسیایی؛ خط‌ونشان ساپینتو برای حریفان

تیم فوتبال استقلال که قبل از شروع لیگ بیست و پنجم نتوانسته بود بازیکنان مد نظرش را جذب کند، با به خدمت گرفتن بازیکن سابق بارسلونا و چند تیم مطرح جهان، حالا می تواند برای حریفان ترسناک باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، با جذب بازیکنان جدید، تیم فوتبال استقلال آماده ارائه نمایشی قدرتمند در ادامه رقابت های لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا ۲ است. تحلیل ترکیب احتمالی تیم نشان می‌دهد که شاگردان ریکاردو ساپینتو می‌توانند چهره‌ای خطرناک و حساب‌شده برای حریفان خود به نمایش بگذارند.

دروازه:

آنتونیو آدان؛ دروازه‌بانی با تجربه که سابقه بازی در باشگاه‌های بزرگ اروپایی را در کارنامه دارد و نقطه اطمینان خط دفاع آبی‌ها محسوب می‌شود.

خط دفاع:

عارف آقاسی (مرکز)

رستم آشورماتوف (مرکز) – نکته مهم: در حال حاضر مصدوم است و پس از بهبود می‌تواند جایگاه خود را در ترکیب تثبیت کند.

ابوالفضل جلالی (چپ)

رامین رضاییان (راست)

این ترکیب دفاعی، توازنی بین تجربه و قدرت بدنی ایجاد کرده و می‌تواند خط حمله حریف را مهار کند.

خط هافبک:

روزبه چشمی؛ هافبک دفاعی و باتجربه که وظیفه بازی‌سازی و قطع حملات حریف را بر عهده دارد.

دیدیه اندونگ؛ هافبک گابنی که قدرت فیزیکی و کنترل میانه میدان استقلال را تقویت می‌کند.

خط حمله و بال‌ها:

یاسر آسانی و موسی جنپو در پست وینگرها؛ سرعت و تکنیک این دو بازیکن می‌تواند فضای مناسب برای نفوذ به دروازه حریف فراهم کند.

منیر الحدادی و داکنز نازون؛ مهاجمان خارجی که با تجربه بین‌المللی خود، تهدید اصلی خط حمله استقلال محسوب می‌شوند و می‌توانند گل‌های کلیدی برای تیم به ارمغان بیاورند.

طبق قوانین لیگ برتر ایران، هر تیم می‌تواند همزمان از ۴ بازیکن خارجی استفاده کند که یکی از آنها باید از قاره آسیا (AFC) باشد.

ترکیب پیشنهادی استقلال برای رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ به گونه‌ای چیده شده که این قانون رعایت شود و همزمان بتواند بیشترین بهره را از توانایی‌های بازیکنان خارجی ببرد.

حضور بازیکنان با تجربه اروپایی و آسیایی در ترکیب، استقلال را به تیمی خطرناک و غیرقابل پیش‌بینی برای حریفان تبدیل می‌کند.

با ترکیب فوق و حضور ستاره‌هایی مانند آدان، الحدادی، اندونگ و نازون، استقلال آماده است تا در لیگ برتر و مسابقات آسیایی نمایشی مقتدرانه ارائه کند. به خصوص در صورت بهبود مصدومیت رستم آشورماتوف، خط دفاع تیم نیز کامل و هماهنگ خواهد شد تا آبی‌پوشان بتوانند با ترکیبی متوازن، تهاجمی و حساب‌شده در میادین حاضر شوند.

استقلال در گروه A مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ با تیم های الوصل امارات، المحرق بحرین و الوحدات اردن همگروه است و به نظر آبی ها برای صعود به مرحله حذفی کار سختی را در پیش نخواهند داشت.

لازم به ذکر است که فصل گذشته تیم های سپاهان و تراکتور نمایندگان ایران در این رقابت ها بودند که سپاهان در مرحله گروهی و تراکتور در مرحله یک چهارم نهایی از دور مسابقات کنار رفتند.

