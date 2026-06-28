جزئیات دقایق حضور بازیکنان تیم ملی فوتبال/ ابهام در مورد آقای گل لیگ!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران همانند دوره‌های گذشته حضور خود در رقابت‌های جام جهانی، این بار نیز نتوانست به مرحله حذفی راه یابد. شاگردان امیر قلعه‌نویی در شرایطی که در هر سه دیدار مرحله گروهی شکست‌ناپذیر ماندند و با کسب سه تساوی به کار خود پایان دادند، در نهایت از صعود به مرحله یک‌شانزدهم نهایی بازماندند تا طلسم حضور ایران در مراحل حذفی جام جهانی همچنان پابرجا بماند.

در ترکیب تیم ملی ایران، علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، رامین رضاییان و علی نعمتی از جمله بازیکنانی بودند که در هر سه مسابقه مرحله گروهی به طور کامل در زمین حضور داشتند و بدون احتساب وقت‌های اضافه، حداقل ۲۷۰ دقیقه برای ایران به میدان رفتند.

در نخستین دیدار ایران مقابل نیوزیلند، آریا یوسفی و مهدی قایدی هر کدام ۴۵ دقیقه، شهریار مغانلو ۵۳ دقیقه، علی علیپور ۳۷ دقیقه، امیرحسین حسین‌زاده ۱۰ دقیقه، مهدی طارمی ۸۰ دقیقه، احسان حاج‌صفی ۲۵ دقیقه و سامان قدوس ۶۵ دقیقه برای تیم ملی بازی کردند.

در این مسابقه، علیرضا بیرانوند، میلاد محمدی، علی نعمتی، شجاع خلیل‌زاده، رامین رضاییان، سعید عزت‌اللهی و محمد محبی از ابتدا تا پایان مسابقه در ترکیب ایران حضور داشتند و ۹۰ دقیقه کامل بازی کردند.

در دومین دیدار مرحله گروهی برابر بلژیک نیز صالح حردانی و علیرضا جهانبخش هر کدام ۴۵ دقیقه، میلاد محمدی ۲۴ دقیقه، احسان حاج‌صفی ۶۶ دقیقه، مهدی ترابی ۲۴ دقیقه، محمد محبی ۶۶ دقیقه، شهریار مغانلو ۱۱ دقیقه، سامان قدوس ۷۹ دقیقه، امیرحسین حسین‌زاده ۵ دقیقه و سعید عزت‌اللهی ۸۵ دقیقه برای ایران به میدان رفتند.

در این مسابقه، علیرضا بیرانوند، میلاد محمدی، شجاع خلیل‌زاده، رامین رضاییان، محمدحسین کنعانی‌زادگان و مهدی طارمی ۹۰ دقیقه کامل در ترکیب تیم ملی حضور داشتند.

در سومین و آخرین دیدار مرحله گروهی مقابل مصر نیز صالح حردانی و محمدحسین کنعانی‌زادگان هر کدام ۴۵ دقیقه، شهریار مغانلو ۲۳ دقیقه، سامان قدوس ۶۷ دقیقه، علیرضا جهانبخش با احتساب وقت‌های اضافه ۵ دقیقه و محمد محبی ۹۰ دقیقه برای تیم ملی ایران بازی کردند.

در این دیدار نیز علیرضا بیرانوند، میلاد محمدی، علی نعمتی، شجاع خلیل‌زاده، رامین رضاییان، محمد قربانی، سعید عزت‌اللهی و مهدی طارمی از ابتدا تا پایان مسابقه در زمین حضور داشتند و ۹۰ دقیقه کامل برای تیم ملی به میدان رفتند.

رتبه بازیکن بازی اول بازی دوم بازی سوم مجموع ۱ علیرضا بیرانوند ۹۰ ۹۰ ۹۰ ۲۷۰ ۲ شجاع خلیل‌زاده ۹۰ ۹۰ ۹۰ ۲۷۰ ۳ رامین رضاییان ۹۰ ۹۰ ۹۰ ۲۷۰ ۴ علی نعمتی ۹۰ ۹۰ ۹۰ ۲۷۰ ۵ سعید عزت‌اللهی ۹۰ ۸۵ ۹۰ ۲۶۵ ۶ مهدی طارمی ۸۰ ۹۰ ۹۰ ۲۶۰ ۷ محمد محبی ۹۰ ۶۶ ۹۰ ۲۴۶ ۸ محمدحسین کنعانی‌زادگان ۹۰ ۹۰ ۴۵ ۲۲۵ ۹ سامان قدوس ۶۵ ۷۹ ۶۷ ۲۱۱ ۱۰ میلاد محمدی ۹۰ ۲۴ ۹۰ ۲۰۴ ۱۱ احسان حاج‌صفی ۲۵ ۶۶ ۰ ۹۱ ۱۲ صالح حردانی ۰ ۴۵ ۴۵ ۹۰ ۱۳ محمد قربانی ۰ ۰ ۹۰ ۹۰ ۱۴ شهریار مغانلو ۵۳ ۱۱ ۲۳ ۸۷ ۱۵ علیرضا جهانبخش ۰ ۴۵ ۵ ۵۰ ۱۶ مهدی قایدی ۴۵ ۰ ۰ ۴۵ ۱۷ علی علیپور ۳۷ ۰ ۰ ۳۷ ۱۸ مهدی ترابی ۰ ۲۴ ۰ ۲۴ ۱۹ امیرحسین حسین‌زاده ۱۰ ۵ ۰ ۱۵

در این دوره از رقابت‌ها، امیرحسین حسین‌زاده که عنوان آقای گلی لیگ برتر ایران در فصل بیست‌وپنجم را در اختیار داشت و همچنین علی علیپور که یکی از برترین گلزنان لیگ محسوب می‌شد، نسبت به شهریار مغانلو که در فصل گذشته در الاتحاد کلبا عملکرد چندان درخشانی نداشت، فرصت و دقایق بازی کمتری در ترکیب تیم ملی به دست آوردند که در نوع خود عجیب است.

سیدحسین حسینی، سیدپیام نیازمند، دانیال ایری، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی نیا و دنیس درگاهی هم بازیکنانی بودند که حتی یک دقیقه هم فرصت حضور در ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی را به دست نیاوردند.