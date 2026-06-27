تا دقیقه ۸۵ ؛ ایران یک - مصر یک/ بازی کُند و سنگین ایران + فیلم و عکس

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر از ساعت ۰۶:۳۰ صبح امروز شنبه از گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه «لومن فیلد» شهر سیاتل آمریکا با قضاوت «شیمون مارسیناک» از لهستان آغاز شد که نیمه اول این دیدار با تساوی یک به یک خاتمه یافت.

تیم ملی فوتبال ایران که در دو دیدار قبلی خود برابر نیوزیلند (۲ به ۲) و بلژیک (بدون گل) به تساوی رسیده و ۲ امتیازی است، برای صعود به مرحله بعد باید سه امتیاز را از مصر بگیرد.

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران:

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، محمدحسین کنعانی زادگان (کارت زرد - ۴۵ صالح حردانی)، علی نعمتی(کارت زرد)، رامین رضاییان، میلاد محمدی، سعید عزت اللهی(کارت زرد)، محمد قربانی، سامان قدوس(۶۷ شهریار مغانلو)، محمد محبی و مهدی طارمی.

تغییرات ترکیب نسبت به بازی قبل

امیر قلعه نویی برای دیدار با مصر که مهمترین بازی تیم ملی در این دوره است، دو تغییر را در ترکیب تیمش ایجاد کرد. او میلاد محمدی را به جای احسان حاجی صفی در ترکیب ابتدایی قرار داد و در سمت راست هم صالح حردانی به نیمکت برگشت تا محمد قربانی به جای او از ابتدا برای تیم ملی کشورمان به میدان برود.

غافلگیری ایران در اول بازی

بازی در شرایطی آغاز شد که مصری ها توپ و میدان را در اختیار گرفتند و با پاس های کوتاه قصد نزدیک شدن به دروازه ایران را داشتند که خیلی زود توانستند از ضعف همیشگی تیم ملی ایران استفاده کنند و در دقیقه ۵ به گل برسند. در این صحنه ارسال از راست با سردرگمی مدافعان و دروازه بان ایران همراه شد و شوت آرام محمود صابر پس از عبور از بین پاهای بیرانوند از روی پای کنعانی زادگان هم رد شد و به گل اول مصر تبدیل شد.



صحنه گل تیم ملی فوتبال مصر به ایران

فرصت سوزی طارمی با پنالتی

ایران که برای جبران گل خورده حملاتش روی دروازه مصر را آغاز کرده بود، در دقیقه دهم این دیدار درون محوطه جریمه صاحب یک موقعیت شد که خطای مدافع حریف روی مهدی طارمی داور لهستانی را وادار کرد در سوتش به نشانه پنالتی بدمد. این ضربه را مهدی طارمی در دقیقه ۱۱ زد که دروازه بان مصر آن را مهار کرد تا شرایط برای تیم ملی ایران سخت پیش برود.

پنالتی مهدی طارمی به مصر که توسط دروازه بان مهار شد



رضائیان گل تساوی را زد

چند دقیقه بعد از خراب شدن پنالتی مهدی طارمی بازهم ایران در موقعیت گلزنی قرار گرفت و این بار موفق شد دروازه مصر را باز کند. در دقیقه ۱۴ این دیدار توپ درون محوطه جریمه به میلاد محمدی رسید و او پس از دریبل زدن مدافع مستقیم خود ضربه فنی را به سمت دروازه زد که دروازه بان حریف توپ را ناقص دفع کرد و حضور به موقع رامین رضائیان روی خط عرضی کنار تیر دروازه باعث شد او با ضربه ای دقیق و محکم دروازه حریف را باز کند.

صحنه گل رامین رضائیان به مصر

بازی متعادل دو تیم تا پایان نیمه اول

پس از دقایق ابتدایی که دو تیم موفق شدند یک بار دروازه همدیگر را باز کنند، بازی به تعادل کشیده شد و ملی پوشان کشورمان تلاش کردند با نفوذ از جناح راست و چپ دروازه حریف را به خطر بیندازند اما کم تعداد بودن در خط حمله فرصت موقعیت سازی را از ملی پوشان گرفت. مصری ها هم به دنبال نفوذ از عمق دفاع ایران بودند که در رسیدن به هدفشان ناکام ماندند.

شروع نیمه دوم با یک تغییر

امیر قلعه نویی که به دنبال پیروزی در این بازی بود، در شروع نیمه دوم صالح حردانی را به جای محمدحسین کنعانی زادگان به میدان فرستاد تا برنامه های تیم ملی برای این نیمه تغییر کند. همین تغییر باعث شد ایران با میل هجومی بیشتری کار را آغاز کند و در دقیقه اول نیمه دوم با ارسال سامان قدوس درون محوطه جریمه صاحب یک موقعیت شد که مدافعان مصر توپ را برگشت دادند.

تعویض صلاح و بازی متعادل دو تیم

مصری ها که در شروع نیمه دوم دو تعویض انجام داده بودند با توجه به قطعی شدن صعودشان نمایش آرامی داشتند و تا اواسط نیمه دوم به دنبال حفظ توپ و گردش آن در زمین بودند. محمد صلاح هم که در نیمه اول اتفاق خاصی را رقم نزده بود، در دقیقه ۵۷ تعویض شد تا توانش را برای مرحله بعد حفظ کند.

فشار مصری ها روی دروازه ایران

با تعویض هایی که سرمربی مصر انجام داد این تیم از دقیقه ۶۰ به بعد جان تازه ای گرفت و حملات خود به سمت دروازه ایران را آغاز کرد که در دقیقه ۶۲ درون محوطه جریمه خطرناک هم ظاهر شدند اما خط دفاعی ایران اجازه فرصت سازی را از آنها گرفت. با این حال در این دقایق مصری ها حاکم کامل میدان بودند. عمر مرموش ملی پوش منچسترسیتی هم که در نیمه دوم وارد زمین شده بود یکی از موثرترین بازیکنان مصر در این دقایق بود.

ترس و احتیاط در ۱۰ دقیقه پایانی

تساوی دو تیم بیشتر به ضرر تیم ملی ایران بود چرا که صعود این تیم را به اما و اگر و نتایج گروه های دیگر می کشاند. به همین خاطر ملی پوشان کشورمان در ۱۰ دقیقه پایانی تلاش کردند به دروازه حریف نزدیک شوند اما برنامه و تاکتیک خاصی برای رسیدن به این هدف نداشتند.

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