مهمونی کیلومتری غدیر؛ فریاد ایستادگی در برابر ظلم و الگوی عدل علوی

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: عید سعید غدیر خم تنها یک جشن مذهبی در میان اعیاد مسلمانان نیست؛ بلکه بیانیه ایستادگی در برابر ظلم و طاغوت و تجسم عینی حکومتی است که عدالت، ساده‌زیستی و حق‌خواهی را سرلوحه خود دارد.

امسال در سیستان و بلوچستان، جشن‌های کیلومندی غدیر رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است؛ مردمی که از دوردست‌ترین روستاها تا مراکز شهرها پای کار آمده‌اند تا فریاد خود را به جهانیان برسانند که راه علی (ع)، راه آزادی و عدالت است.

امامان جمعه سراوان، هامون و شهر علی اکبر در سخنان جداگانه‌ای، همگی بر یک نکته تأکید کرده‌اند: جشن غدیر را نمی‌توان صرفاً به چراغانی، شیرینی و اطعام خلاصه کرد؛ رسالت اصلی این ایام، تبیین و معرفی حکومت عدل علوی به عنوان الگوی نجات‌بخش بشریت از چنگال ظلم و استکبار است.

جشن کیلومتری امسال، نماد این باور عمیق است که غدیر یک رویداد تاریخی نیست، بلکه مسیری زنده و همیشگی برای سربلندی امت اسلامی در برابر تمام طاغوت‌های زمانه است.

غدیر تکمیل‌کننده ۲۳ سال رسالت نبوی است

حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی بامری، امام جمعه سراوان، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک ایام غدیر، این روزها را ایام ولایت و امامت خواند و اظهار کرد: واقعه غدیر خم صرفاً یک رویداد تاریخی نبوده، بلکه اجرای یک دستور الهی برای تکمیل رسالت ۲۳ ساله پیامبر اکرم (ص) بوده است؛ به گونه‌ای که بدون غدیر، آن زحمات به سرانجام نمی‌رسید.

وی با اشاره به عمق معنای امامت، تصریح کرد: بر اساس معارف ناب اسلامی، امامت امیرالمؤمنین علی (ع) غایت و هدف نهایی رسالت همه انبیای الهی در طول تاریخ بوده است.

بامری همچنین تأکید کرد: ابلاغ امامت به معنای تضمین استمرار دین، عبادت، اخلاق و عدالت تنها در پرتو رهبری امام علی (ع) و فرزندان معصوم ایشان ممکن است.

امام جمعه سراوان پیوندی ناگسستنی میان انقلاب اسلامی ایران و واقعه غدیر ترسیم کرد و گفت: انقلاب اسلامی به برکت تمسک به ولایت علوی به ثمر نشست و اگر امروز ملت ایران و آزادگان جهان طالب عدالت و استکبارستیزی هستند، چاره‌ای جز پیروی از راه غدیر ندارند.

وی در پایان از همه مردم دعوت کرد تا با حضور پرشور در جشن‌های کیلومتری غدیر، یکپارچگی خود را در دفاع از ولایت و حکومت عدل الهی به رخ جهانیان بکشند و فریاد ایستادگی در برابر ظلم و طاغوت را سربلند کنند.

اطعام یک نفر در روز غدیر، ثواب اطعام یک میلیون پیامبر را دارد

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم گزمه، امام جمعه هامون، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک عید سعید غدیر خم، این روز را عیدالله اکبر و سیاسی‌ترین عید در جهان اسلام توصیف کرد.

وی با اشاره به روایات متقن از شیعه و اهل سنت، اظهار داشت: پیامبر اکرم (ص) در خطبه غدیر بر انتقال مفاهیم این واقعه به نسل‌های آینده تأکید ویژه‌ای داشته است.

گزمه با بیان اینکه پیام غدیر بر دو اصل تفکیک‌ناپذیر استوار است، افزود: نخست، تبیین جایگاه ولایت و جانشینی امیرالمؤمنین علی (ع) و دوم، روشن‌سازی تکلیف امامت در هدایت امت اسلامی.

وی همچنین اطعام غدیر را از برجسته‌ترین سنت‌ها دانست و گفت: بر اساس روایات اهل بیت (ع)، ثواب اطعام یک نفر در روز غدیر برابر با پاداش اطعام یک میلیون نفر از پیامبران و صدیقین است.

غدیر سیاسی‌ترین عید جهان اسلام است

امام جمعه هامون با تأکید بر ماهیت سیاسی این عید، خاطرنشان کرد: صاحب غدیر، امیرالمؤمنین (ع)، پرچمدار نبرد با طاغوت زمان خود بود و سیره آن حضرت، الگویی جاودان از ساده‌زیستی و عدالت‌خواهی است.

وی در ادامه از عموم مردم دعوت کرد تا با حضور حداکثری خود در جشن‌های کیلومتری و خیابانی غدیر، عشق و ارادت خود را به ساحت مقدس مولای متقیان نشان دهند.

گزمه به تأکید امام راحل بر مردمی‌سازی مراسمات خیابانی اشاره کرد و یادآور شد: این جشن‌ها، تجلی‌گاه پیوند ناگسستنی امت با ولایت است؛ پس همگان در این همایش عظیم و کیلومتری شرکت کنند تا صدای عدالت‌خواهی اسلام به گوش جهانیان برسد.

هدف جشن‌های کیلومتری، معرفی حکومت عدل علوی به جهان است

حجت‌الاسلام والمسلمین لطفیان سرگزی، امام جمعه علی اکبر، در گفتگو با خبرنگار مهر، عید غدیر خم را افضل اعیاد امت اسلامی دانست و اظهار کرد: این واقعه عظیم را نباید تنها یک مناسبت تقویمی تلقی کرد، بلکه سیره‌ای جامع برای تعیین نوع حکومت و شاخص‌های زمامداری در جهان اسلام است.

وی با اشاره به جایگاه بی‌بدیل امیرالمؤمنین (ع) گفت که در روایات معتبر، امام علی (ع) نفس پیامبر اکرم (ص) معرفی شده است؛ یعنی آن حضرت در عرصه عبادت، سیاست و عدالت، تماماً تجسم نبی مکرم اسلام است.

سرگزی تصریح کرد: ریشه بسیاری از درد و رنج‌های جامعه بشری، حکومت افرادی است که از طاغوت پیروی می‌کنند و با عدالت بیگانه‌اند.

امام جمعه شهر علی اکبر با بیان این نکته کلیدی که احیای غدیر، احیای دین است، خاطرنشان کرد: اگر غدیر نباشد و پیام آن به درستی ابلاغ نشود، سایر اعیاد همچون فطر و قربان نیز معنا و قوام خود را از دست می‌دهند؛ بنابراین بزرگترین عید مسلمانان، غدیر است.

وی در پایان از همه آحاد مردم دعوت کرد تا با حضور در جشن‌های کیلومتری غدیر، رسالت بزرگ معرفی حکومت علوی را به جهان عملی سازند و به فرموده امام خمینی (ره) که می‌فرمود اگر پیامبر تنها برای تربیت علی (ع) مبعوث شده بود، رسالت خود را به انجام رسانده بود، ثابت کنند که غدیر تنها راه نجات از طاغوت‌های زمانه است.