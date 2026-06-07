به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ادامه بررسی‌ها درباره نحوه تعیین نماینده احتمالی ایران در رقابت‌های آسیایی، برخی گمانه‌زنی‌ها از نقش مؤلفه‌های مرتبط با میزان مخاطب و ظرفیت هواداری باشگاه‌ها در ارزیابی‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا حکایت دارد.

بر اساس اطلاعات مطرح‌شده در محافل فوتبال، یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر مورد توجه AFC قرار گرفته، میزان تأثیرگذاری باشگاه‌ها در توسعه بازار فوتبال، جذب مخاطب و افزایش ارزش تجاری مسابقات بوده است. از همین رو، تیم‌هایی که از پشتوانه هواداری گسترده‌تری برخوردار هستند، می‌توانند نقش مهمی در حفظ جایگاه و امتیازات فوتبال کشورهای خود در سطح قاره ایفا کنند.



در این میان، برخی معتقدند در صورت بررسی گزینه‌های مختلف برای حضور در مسابقات آسیایی، باشگاه‌هایی مانند پرسپولیس و استقلال به دلیل برخورداری از میلیون‌ها هوادار در سراسر کشور، از منظر جذب مخاطب، توجه رسانه‌ای و ارزش تجاری مسابقات در موقعیت متفاوتی نسبت به سایر مدعیان قرار دارند.



موافقان این ایده بر این باورند که حضور تیم‌های پرهوادار در رقابت‌های آسیایی علاوه بر افزایش جذابیت مسابقات، می‌تواند در حفظ جایگاه فوتبال ایران در رتبه‌بندی‌ها و شاخص‌های مورد توجه AFC نیز مؤثر باشد.



البته در مقابل، منتقدان تأکید می‌کنند که معیارهای اصلی برای حضور در مسابقات آسیایی باید بر اساس ضوابط ورزشی، نتایج مسابقات و مقررات صدور مجوز حرفه‌ای تعیین شود و نباید صرفاً بر پایه تعداد هواداران یا ظرفیت رسانه‌ای باشگاه‌ها تصمیم‌گیری کرد.



با این حال، آنچه مسلم به نظر می‌رسد این است که در صورت ورود پرونده انتخاب نماینده جایگزین ایران به مراحل تصمیم‌گیری نهایی، موضوع ظرفیت هواداری و تأثیر باشگاه‌ها بر بازار فوتبال آسیا نیز یکی از محورهای مورد توجه در بحث‌های کارشناسی خواهد بود که برای مدیران ارشد فدراسیون فوتبال ایران نیز حائز اهمیت شده است.



حال باید دید همین موضوع روی تصمیم نهایی کمیته استیناف در خصوص صدور رای جنجالی کمیته انضباطی مبنی بر اعطای سه امتیاز با گل گهر در بازی با چادرملو اردکان به دلیل استفاده از بازیکن غیرمجاز تأثیرگذار خواهد بود تا تورنمنت سه جانبه برگزار شود یا آنها تصمیم دیگری خواهند گرفت.