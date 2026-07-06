سعید قاسمی، مدیر نوشت افزار کتابک، در گفتگو با خبرنگار مهر به تولید محصولاتی با محوریت رهبر شهید و نمادهای ایران اشاره و بیان کرد: پیش از این محصولاتی با محوریت رهبری و نمادهایی از ایران در برنامه تولید داشتیم و آن ها را اجرا کردیم، اما تنوع و تیراژ ،آن‌ها خیلی قابل توجه نبود. با این حال، پس از شهادت حضرت آقا و آغاز جنگ رمضان تصمیم گرفتیم این فعالیت را بیش از پیش گسترش دهیم. ما تلاش کردیم در طراحی محصولات، بیشتر از نمادهای ایرانی، هویت ملی، شهدای جنگ دوازده روزه و رمضان استفاده کنیم؛ حتی تصاویر رهبر جدیدمان، آقا سید مجتبی را نیز در طرح‌هایمان،گنجانده ایم تا بتوانیم ایشان را به صورت مختصر معرفی کنیم و مخاطبان با مشاهده آن با ایشان آشنا شوند.

قاسمی، ادامه داد: در همین راستا، در زمینه‌های مختلف از زیردستی و دفترچه گرفته تا برچسب و سایر اقلام، همین تصاویر را طراحی و تولید کردیم. خوشبختانه تا به امروز شاهد تجدید چاپ، تغییر تصاویر، تغییر طرح‌ها و تولید مدل‌های مختلف بوده‌ایم و تلاش کردیم با ایجاد تنوع بالا، با احترام به سلیقه های مختلف، مخاطبان بیشتری را جذب کنیم.

مدیر نوشت‌افزار کتابک، با اشاره به تعامل بی‌واسطه با مصرف‌کنندگان در تجمعات میادین، از استقبال مثبت مخاطبان خبر داد و گفت: بازخوردهایی که تاکنون از مخاطبان داشتیم بسیار مثبت بوده و از طرح‌ها و موضوعات استقبال خوبی شده است؛ ضمن اینکه پیشنهادهای خوبی به ما ارائه شده است. با توجه به شرایط فعلی و تجمعات خیابانی، امکان برقراری ارتباط مستقیم با مصرف کنندگان را داریم و آن ها نظراتشان را بی‌واسطه به ما منتقل می‌کنند.

او افزود: پیش از این، روال کار به این صورت بود که گروه پخش، محصولات رابه فروشگاه می‌داد و فروشگاه آن ها را به دست مصرف کننده می‌رساند؛ در نتیجه ما متوجه بازخوردها نمی‌شدیم. اما در شرایط کنونی و ارتباط رو در رو با مخاطب و دریافت مستقیم نظرات آن‌ها، رای ما موهبت و نعمتی بزرگ است.

قاسمی، با تاکید بر پرداختن به تصاویر مفاخر ایران در نوشت افزار گفت: اگر تولیدات مرتبط با هویت ملی، معرفی اشخاص، مفاخر و بزرگان را نداشته باشیم، مخاطبان به سمت جایگزین‌های غیرایرانی می‌روند. برخی وسایل هستند که ضروری است و دانش آموزان یا والدین ناچارند تهیه کنند، وقتی که طرح دلخواه خود را پیدا نمی کنند، به ناچار از موارد جایگزین استفاده می‌کنند. بنابراین، بهتر است طرح‌هایی مناسب با عقاید ذائقه و سلیقه است در دسترس داشته باشد. همچنین، در حال حاضر محصولات مرتبط با موضوع ایران، چه کتاب و چه نوشت‌افزار با استقبال بیشتری از گذشته روبه‌رو می شوند.