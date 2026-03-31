به گزارش خبرنگار مهر، دشمن آمریکایی صهیونی از ابتدای جنگ تحمیلی به ایران تا کنون بیش از ۱۵۴ نقطه علمی در ۲۱ دانشگاه و نهاد علمی را هدف قرار داده و تنی چند از اساتید و دانشجویان کشور را به شهادت رسانده است.

براساس اعلام وزارت علوم خسارت به مراکز علمی و دانشگاهی بیش از ۴ هزار میلیارد تومان براورد شده است.

به دنبال این تجاوز آشکار به ساحت علم و دانشگاه تاکنون شخصیت‌ها و نهادهای علمی، سیاسی مختلفی واکنش نشان داده، این اقدامات را محکوم کرده و خواستار توجه و عدم سکوت نهادهای علمی بین المللی شده اند.