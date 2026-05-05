دیدار تدارکاتی حریف ایران مشخص شد/ مهاجم استقلال در راه آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ حضور دارد، در نخستین دیدار مرحله گروهی خود باید به مصاف تیم ملی نیوزیلند برود.

در همین حال، یک رسانه انگلیسی‌زبان گزارش داده است که این تیم در یک دیدار تدارکاتی نیز مقابل تیم ملی هائیتی قرار خواهد گرفت؛ تیمی که داکنز نازون، مهاجم استقلال، در آن عضویت دارد.

سایت «miamiherald» در این رابطه نوشت: تیم ملی فوتبال هائیتی برای آماده‌سازی جهت بازگشت تاریخی خود به جام جهانی، دو دیدار دوستانه را در ایالت فلوریدای آمریکا برگزار خواهد کرد.

بر اساس این برنامه، نخستین مسابقه روز ۲ ژوئن(سه شنبه ۱۲ خرداد) مقابل تیم ملی فوتبال نیوزیلند در ورزشگاه اینترمیامی در فورت لادردیل برگزار می‌شود و دومین دیدار نیز روز ۵ ژوئن برابر تیم ملی فوتبال پرو در ورزشگاه جدید «نو استادیوم» در شهر میامی خواهد بود.

کارل-فیلیپ الکسیس، مسئول بازاریابی و ارتباطات فدراسیون فوتبال هائیتی، در این خصوص اظهار داشت: این دو دیدار بخشی از برنامه‌ریزی هدفمند فدراسیون است. از نظر فنی، ما می‌خواهیم خودمان را در برابر تیم‌هایی با سبک‌های متفاوت محک بزنیم و برای مراحل بعدی آماده شویم.

در کنار این دیدارها، تیم ملی هائیتی اردوی آماده‌سازی خود را در شهر پورت سنت‌لوسی برگزار خواهد کرد و احتمال سفر تیم به شهر کپ-هائیتی برای دیدار با هواداران نیز مطرح شده است.

لازم به ذکر است که داکنز نازون مهاجم تیم فوتبال استقلال در تیم ملی هائیتی عضویت دارد و بهترین گلزن تاریخ این کشور نیز محسوب می شود و امید هواداران برای درخشش در جام جهانی ۲۰۲۶ است.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل