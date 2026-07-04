https://mehrnews.com/x3cvj7 ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۰ کد مطلب 6879556 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۰ اجتماع شبانه ساوجیها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه ساوه-در این ویدئو اجتماع شبانه ساوجیها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6879556 کپی شد مطالب مرتبط حضور پرشور مردم اراک همزمان با ایام وداع و تشییع آقای شهید ایران تجلی حضور مردم شازند در یکصد و بیست و پنجمین شب صد و بیست و پنجمین قرار شبانه مهاجرانیها در لبیک به فرمان رهبری حضور مردم آستانه در موج ۱۲۵ مقاومت برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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