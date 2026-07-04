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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۰

اجتماع شبانه ساوجی‌ها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه

اجتماع شبانه ساوجی‌ها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه

ساوه-در این ویدئو اجتماع شبانه ساوجی‌ها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6879556

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