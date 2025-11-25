بسیج، مردم و اقتدار ملی
خبرگزاری مهر – گروه استانها: هفته بسیج نمادی از سالها تلاش جهادی و اخلاص بسیجیان گمنامی است که شبانه روز برای توسعه و پیشرفت ایران اسلامی گام میدارند.
بسیج که از عمق جامعه میجوشد مفهومی است که بر پیوند میان جامعه و اقتدار ملی تأکید دارد و در این میان مردم نقش محوری ایفا میکنند بطوریکه هم اکنون بسیج به سرمایه ملی و اجتماعی تبدیل شده است که در دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه نمایان شد.
بسیج به عنوان یک سازمان مردمی که بر مبنای الگوهای جامعه محور گسترش یافته است از شهرهای بزرگ تا قلب روستاهای دور افتاده ریشه دوانده و بسیجیان در فرآیندهای توسعه و پیشرفت جوامع محلی نیز گام بر میدارند و محرومیت زدایی و توانمند کردن جوامع را در دستور کار خود قرار دادهاند.
در این پرونده میکوشیم بر نقش این سرمایه اجتماعی در خصوص همدلی، انسجام ملی و تلاشهایی که در نهایت به اقتدار کشور ختم میشود بپردازیم و گوشهای از تلاشهای این نیروهای مردمی را نمایان کنیم.