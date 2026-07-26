ایران جان فدا در مسیر اباعبدالله با زمزمه «مثلی لا یبایع مثل یزید»

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: اربعین ۱۴۰۵ در حالی با حضور گسترده مردم از مناطق مختلف ایران اسلامی برگزار می‌شود که پیوندی ناگسستنی با حماسه مقاومت ملت ایران و جبهه مقاومت در مقابل آمریکا و اسرائیل دارد.

شعار محوری امسال، «مثلی لا یبایع مثل یزید» انتخاب شده است که از کلام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) برگرفته شده و به‌خوبی بیانگر تقابل حق و باطل در کربلای عصر حاضر است.

راهپیمایی اربعین امسال متأثر از مقاومت تاریخی ملت بزرگ ایران در مقابل آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی است و حضور گسترده مردم در این مراسم بیعتی دوباره با اباعبدالله (ع) است. در این پرونده گوشه ای از این حماسه عظیم را مشاهده می کنید.