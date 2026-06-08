به گزارش خبرگزاری مهر، سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC اسامی باشگاه هایی که موفق به کسب مجوز حرفه ای برای فصل آینده شده اند را اعلام کرد که از ایران نام ۶ باشگاه آلومینیوم اراک، چادرملو اردکان، استقلال، گل گهر، پرسپولیس و تراکتور دیده می شود.

به این ترتیب مجوز دو باشگاه فولاد خوزستان و سپاهان رسما تایید نشد تا این دو باشگاه برای فصل آینده تنها مجوز ملی دریافت کرده باشند و عملا حضور سپاهان در رقابت های آسیایی به طور رسمی منتفی شد.

پیش از این مصطفی زارعی رئیس کمیته صدور مجوز حرفه ای فدراسیون فوتبال نیز خبر از دریافت مجوز این ۶ باشگاه داده بود.